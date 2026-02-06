Po pranešimų dėl artėjančių anomalijų – svarbus specialistų įspėjimas

„Numatoma, jog per artimiausias tris–keturias savaites vyraus žemesnė nei įprastai oro temperatūra. Prognozuojama, kad atskirų savaičių temperatūros anomalijos daugelyje regionų sieks nuo -3 °C iki -10 °C, didesnė anomalija numatoma per artimiausias dvi savaites.
Šiaurinės ir rytinės Europos regione minimali oro temperatūra daug kur gali nukristi žemiau -20 °C, o vietomis ir dar didesnio šalčio.
Tikimybė jog oro temperatūra šiaurinėje ir rytinėje Europoje bus žemesnė nei įprastai, pirmąją savaitę viršija 90 procentų, antrąją siekia 70–90 procentų, trečiąją – 50–80 procentų, o ketvirtąją išlieka 50–60 procentų intervale.
Dėl tokių prognozuojamų sąlygų padidėja nušalimų, šalčio sukeliamo streso bei žemės ūkio augalų pažeidimų rizika. Taigi, nusiteikime, jog žiema artimiausiu metu nesitrauks“, – pranešė Meteo.lt
Penktadienį mūsų šalis bus žemo slėgio sūkurio šiaurės rytiniame pakraštyje. Dangų užklos storas debesų sluoksnis. Nedidelių kritulių sulauksime daugelyje vietovių, daugiausia rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Vyraus sniegas. Pietų Lietuvoje kai kur gali susiformuoti lijundra, tad tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams reikės būti atidesniems. Šiaurės rytų, rytų vėjas pūs vidutiniu stiprumu. Įdienojus bus 1–6 laipsniai šalčio.
Šeštadienį sinoptinė situacija nesikeis. Naktį daug kur numatomi krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Mažiau kritulių bus tik šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjo kryptis ir greitis nesikeis. Paryčiais temperatūra sieks 3–8 laipsnius šalčio.
Šeštadienis bus apsiniaukęs, daugelyje rajonų numatomi krituliai, vėl vyraus nedidelis sniegas.
Vėjas daugiausia pūs iš šiaurės rytų, tik ryte retsykiais pasisuks iš rytų. Temperatūra sieks 0–5 laipsnius šalčio.
Sekmadienį pradės stiprėti nuo Skandinavijos atslenkantis anticiklonas. Debesys sparčiai sklaidysis, įsivyraus nedidelis debesuotumas. Pietų Lietuvoje iki vidurnakčio kai kur dar truputį pasnigs. Vėl sustiprės šiaurės rytų vėjas, jo greitis sieks 7–12 m/sek. Saulei tekant termometrai rodys 10–15, vietomis 6–9 laipsnius šalčio.
Sekmadienio diena prognozuojama saulėta. Pūs stiprokas šiaurės rytų vėjas, temperatūra sušvelnės iki 5–10 laipsnių šalčio.
Pirmadienį orus lems anticiklonas. Ši para prognozuojama giedra ir sausa. Pūs nestiprus – naktį rytinių, dieną pietinių krypčių vėjas. Temperatūra sieks 14–19, vietomis pietuose 20–23 laipsnius šalčio. Dieną termometrai rodys 7–12 laipsnių šalčio.
Antradienį didesnių orų permainų nenumatoma. Naktis bus be sniego, dieną iš šiaurės atslinks debesų, bet žymesnio sniego jie neatneš. Dvelks ramus – naktį pietinių, dieną nepastovios krypties vėjas. Paryčiais bus 20–25, vakariniuose rajonuos kai kur 17–19 laipsnių šalčio. Temperatūra dieną sieks 10–15 laipsnių šalčio.
Trečiadienį orai bus panašūs į antradienio. Naktį šiek tiek pasnigs, pūs vos juntamas vėjas. Temperatūra kris iki 14–19, vietomis šiauriniuose rajonuose iki 20–24, pietiniame pakraštyje iki 11–13 laipsnių šalčio. Dieną kai kur pasnyguriuos. Pamažu stiprės rytinių krypčių vėjas. Po vidudienio termometrai rodys 7–12, pietinėje šalies pusėje daug kur 2–6 laipsnius šalčio.
