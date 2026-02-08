Žinoma sinoptikė paskelbė naujausią orų prognozę: kuo čia svarbi Skandinavija

„Šiąnakt šalia pietinės Lietuvos esantis atmosferos frontas turėtų šiek tiek sniegelio atnešti, kitur, šiauriau, kur bus šalčiau, dangus vėl gali blizgančias adatas gali barstyti. Bet jau nuo sekmadienio dienos nuo Skandinavijos, link Vidurio ir Rytų Europos su sausais ir šaltesniais orais plėsis anticiklonas, vardu Emmeram, – feisbuke skelbė E.Latvėnaitė. – Nuo sekmadienio dienos dangus prašviesės, vis šaltesnis oras iš šiaurės, šiaurės rytų brausis. Kitos savaitės pradžioje vėjai visai nurims, dar labiau pragiedrės, tad naktimis vėl bus šalta, rūkai kai kur drieksis, vėl šerkšną ant paviršių augins. Nuo trečiadienio iš vakarų, šiaurės vakarų vis labiau stiprės ir arčiau Baltijos ir Lietuvos plėsis drėgnesnių ciklonų sistema. Pagal dabartinius, naujausius(bet ne paskutinius) duomenis antroje savaitės pusėje ciklonas gali Baltiją ir Skandinaviją užgulti, jau su gerokai šiltesniais, nei ankščiau buvo laukta, orais. Tad vėl galim visokių mišrių kritulių sulaukti, o su jais vis dar ant įšalusio paviršiaus vėl gali lijundra pavojingai „prisiklijuoti“. Vasaris-apgavikas, bet sinoptikai jį būtinai prigaus, orų prognozes vis tikslins...“
Sekmadienį, vasario 8-osios naktį šiek tiek pasnigs, kiek daugiau naktis pradžioje pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose, dieną jau neturėtų snigti. Vėjas šiaurės rytų 7-12 m/s, stipresnis vakarinėje pusėje . Naktį minus 10-14°C, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose minus 6-9°C, dieną minus 6-11°C, skelbė E.Latvėnaitė.
E.Latvėnaitė paskelbė jau ir kitos savaitės orų prognozę:
Pirmadienį, vasario 9 d. be sniego, naktį ir rytą gali kai kur rūkai driektis, šerkšną toliau „auginti“. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį minus 12–17°C, šiaurės rytuose, rytuose minus 18–23°C, dieną minus 8–13°C.
Antradienį, vasario 10 d. daugiausia be sniego, naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis, pavakare gali pasnigti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį minus 19–24°C, vakariniam pakraštuke ir pajūryje minus 13–18°C, dieną minus 9–14°C.
Trečiadienį, vasario 11-osios naktį ir rytą gali pasnigti pietiniuose , pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose, vėliau dieną be ženklesnio sniego. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį minus 8–13°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose minus 14–18°C, šiauriniam, šiaurės rytiniam pakraštuke iki minus 20°C dar gali šalti, dieną minus 3–8°C, šiaurės rytuose, rytuose minus 9–13°C.
Ketvirtadienį, vasario 12 osios naktį be ženklesnių kritulių, dieną jau galime mišrių kritulių sulaukti-nors vyraus sniegas, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose šlapdriba gali su dulksna ir silpna lijundra maišytis. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį minus 13–18°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose minus 7–12°C, dieną minus 1–6°C.
Penktadienį, vasario 13 d. protarpiais visokie mišrūs krituliai, jau gali šlapdriba, dulksna vyrauti, daug kur gali lijundra formuotis. Vėjas nepastovus 2–7 m/s. Naktį 1–6°C, dieną apie 0°C.
Šeštadienį, vasario 14 d. protarpiais mišrūs krituliai kris , turėtų šlapdriba vyrauti, kai kur jau su lietučių maišysis. Vėjas nepastovus 2–7 m/s. Naktį ir dieną minus 1 plius 1°C.
Sekmadienį, vasario 15 d. jau turėtų snigti. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s. Naktį minus 2–6°C, dieną 0 minus 2°C.