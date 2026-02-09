Po trumpo atokvėpio – sugrįžta šalčiai: sinoptikas atskleidė, kada laukia pokyčiai

Antradienio naktį didesnėje šalies dalyje debesuotumas išliks nedidelis, tik vietomis, daugiausia vakarinėje šalies dalyje, dangų pridengs tankesni debesys. Sniego tikimybė bus nedidelė. Kai kur nusidrieks rūkas. Pietų vėjas pūs 5–10 m/sek. greičiu. Temperatūra daug kur kris iki 15–20, kai kur 21–23 laipsnių šalčio, vietomis kur bus užslinkę tankesni debesys bus 12–14 laipsnių šalčio.
Antradienio dieną aukšto slėgio sritis trauksis. Dangų visoje šalyje uždengs tankūs debesys, vietomis nežymiai pasnyguriuos. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 5–10 m/sek. greičiu. Popietę šaltis nuslūgs iki 6–11 laipsnių šalčio.
Trečiadienį stiprės žemesnio slėgio lauko įtaka. Naktis bus debesuota, didesnėje šalies dalyje silpnai pasnigs. Nestiprus pietų, pietryčių vėjas pūs 4–9 m/sek. greičiu. Šalto oro masė pradės trauktis, todėl temperatūra beveik nekris, bus 7–12 laipsnių šalčio, tik šiauriniuose rajonuose kai kur atšals truputį labiau.
Trečiadienio dieną dangus bus apniukęs, daugelyje rajonų negausiai pasnigs, tikėtina ir silpna lijundra. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietryčių, 5–10 m/sek. greičiu. Į šalį skverbsis šiltesnio oro masė, todėl vėlyvą popietę ir vakarop temperatūra pakils iki 0–5 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienio naktį dangų ir toliau dengs tankūs debesys, didesnėje šalies dalyje negausiai pasnigs, kai kur formuosis silpna lijundra. Pietų, pietryčių vėjas pūs 5–10 m/sek. greičiu. Temperatūra nebekris, laikysis tie patys 0–5 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienio diena bus apsiniaukusi, per visą šalį slinks krituliai – sniegas, šlapdriba, pietų Lietuvoje pereinantys į lietų. Kai kur tikėtina lijundra, rūkas. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 5–10 m/sek. greičiu. Temperatūra popietę daug kur pakils iki 0–4 laipsnių šilumos, tik šiauriniuose rajonuose kai kur išliks silpnai neigiama temperatūra.
Penktadienį mūsų šalies orus lems ciklonas. Tiek naktį, tiek dieną daug kur numatomi įvairūs krituliai: šiaurinėje šalies dalyje vyraus sniegas, šlapdriba, pietinėje – šlapdriba, lietus. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, naktį nestipriai, o dieną papūs smarkiau. Visą parą temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Pagal dabartinius duomenis savaitgalį į šalį vėl ims veržtis šaltesnio oro masė, todėl lietų ir šlapdribą keis sniegas, temperatūra beveik visur kris žemiau 0 laipsnių, formuosis plikledis.
