Skelbia, kur sniego daugiausia ir kada jį jau tirpdys lietus

„Storiausia sniego danga (vietomis siekianti virš 35 cm) susidariusi dalyje vakarinių rajonų, taip pat Raseinių, Pasvalio ir Švenčionių apylinkėse.
Daugelyje kitų šalies vietovių siekia tarp 15–30 cm. Mažiausiai sniego yra pietvakarinėje šalies dalyje, Kybartų apylinkėse.
Dėl storos sniego dangos įšalo sluoksnis nestoras ir daugelyje šalies vietovių neviršija 12–16 cm. Varėnos, Kauno ir Kybartų meteorologijos stotyse įšalas siekia iki 35–38 cm.
Vis dėlto ten, kur sniegas nukastas, įšalo sluoksnis gali būti ir gerokai storesnis.
Šiandien bus sausa. Antradienį ir trečiadienį vietomis truputį pasnigs, o nuo ketvirtadienio sulauksime atodrėkio. Sniegą keis šlapdriba ir lietus“, – skelbė meteo.
Kiek vėliau prognozes patvirtino ir „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika.
„Liko dar viena labai šalta para ir nuo trečiadienio popietės (ar ketvirtadienio nakties) į Lietuvą pamažu ateis atodrėkis. Kuriam laikui stos pilki ir drėgni orai. Šilumą atneš iki mūsų besibraunantis žemo atmosferos slėgio sūkurys (iš pradžių – jo slėnis), todėl šiluma turėtų pasiekti ir žemės paviršių.
Sulauksime mišrių kritulių (šlapdribos, lietaus). Sniegas ir ledas ims tirpti. Kol kas atrodo, jog tai tęsis iki pat šeštadienio vakaro (ar sekmadienio nakties), kuomet Lietuva pateks į ciklono užnugarį ir vėl atsisuks oro srautai iš šiaurės.
Kiek truks šis atšalimas ir kokio stiprumo jis bus kalbėti dar tikrai per anksti“, – skelbė jis.
