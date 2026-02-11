Daliai Lietuvos – svarbi tarnybos žinia: laukia pavojingi reiškiniai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį šalyje sulauksime visos kritulių puokštės: vietomis snigs, vietomis galime sulaukti ir lietaus.
Vietomis galime ir vėl sulaukti lijundros.
„Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį daug kur krituliai (sniegas, šlapdriba). Kai kur rūkas. Daugelyje pietinių rajonų lijundra, plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienio dieną daug kur krituliai (sniegas, šlapdriba, kai kuriuose pietiniuose rajonuose lietus). Daugelyje pietinių rajonų lijundra, plikledis. Vietomis rūkas. Vėjas rytinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.
Rekomendacijos: būkite labai atsargūs vairuodami automobilį ar vaikščiodami lauke. Pabarstykite smėliu su druska prie namų esančius laiptus ir takus.
Lijundra – kritulių rūšis ir viena iš apledėjimo formų, kai silpno lietaus, dulksnos arba rūko lašeliai, patekę ant įšalusio paviršiaus, staigiai virsta ledu. Lijundra, priklausomai nuo lašų dydžio, lietaus ar dulksnos intensyvumo bei trukmės, formuoja įvairios struktūros ledo sluoksnį ant pastatų paviršiaus, medžių šakų, laidų, automobilių, kelių ir šaligatvių.
Plikledis – tai ledo sluoksnis arba suledėjęs sniegas ant žemės paviršiaus. Jis susidaro sušalus vandens lašams po lietaus, dulksnos ar šlapdribos, taip pat kristalizuojantis rūko lašeliams, sušalus polaidžio vandeniui arba ore esant didelei drėgmei, kuri padengia horizontalius paviršius“, – rašo meteo.lt
