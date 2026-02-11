Iš tarnybos – perspėjimas dėl pavojingų reiškinių: turi ir žinią, kada sugrįš šaltis

Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi krituliai, daugiausia kris sniegas. Kai kur teks saugotis lijundros.
Pūs pietryčių, rytų, 3–8 m/s vėjas. Temperatūra šią dieną kils iki 2–7 laipsnių šalčio, tik Pietų Lietuvoje vietomis bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Saugotis toliau reikės vairuotojams – vietomis lijundra bei rūkas.
Pūs besikeičiančios krypties, 4–9 m/s vėjas. Temperatūra naktį svyruos nuo 2–7 laipsnių šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Penktadienį daug kur vėl numatomi krituliai. Vietomis lijundra, formuosis ir šlapio sniego apdraba. Pūs besikeičiančios krypties, 6–11 m/s vėjas.
Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, šiauriniuose rajonuose 5–7 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, šiaurinėje pusėje 3–5 laipsniai šalčio.
Šeštadienį jau sugrįš vėsesni orai. Naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, daugiausia sniegas. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s.
Temperatūra naktį 4–9, dieną jau 3–8 laipsniai šalčio.
Sekmadienį be žymesnio sniego, tačiau temperatūra naktį sieks 19–24, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Kitos savaitės pradžioje, antradienį portalui Lrytas sakė sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, išliks žvarbūs ir šalti orai. Tiek pirmadienio, tiek antradienio naktys dar bus šaltos, o, bent šios dienos duomenimis, kitos savaitės viduryje vėl žadamas atodrėkis.
