Tikra „orų mišrainė“: skelbia, kur laukti sniego, o kur – lietaus

Ketvirtadienį daug kur numatomi krituliai. Vyraus sniegas, šlapdriba, tik pietiniuose rajonuose numatomas lietus. Būtent daugelyje pietinių rajonų numatoma ir lijundra bei plikledis, dalyje Lietuvos ir rūkas.
Pūs rytinių krypčių, 6–11 m/s vėjas. Temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Penktadienį daug kur vėl numatomi krituliai, dieną kai kur ir smarkūs. Vietomis lijundra, plikedis, formuosis ir šlapio sniego apdraba. Pūs besikeičiančios krypties, 6–11 m/s vėjas.
Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, šiauriniame pakraštyje 5–7 laipsniai šalčio, dieną 0–4 laipsniai šilumos, šiaurėje daug kur 1–6 laipsniai šalčio.
Šeštadienį jau sugrįš vėsesni orai. Naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, daugiausia sniegas. Vėjas šiaurinių, šiaurės vakarinių krypčių, 7–12 m/s.
Temperatūra naktį 4–9, ytiniuose rajonuose 0–3 laipsniai šalčio, dieną jau 3–8 laipsniai šalčio, tik rytiniame pakraštyje bus apie 0 laipsnių.
Sekmadienį be žymesnio sniego, tačiau temperatūra naktį sieks 19–24, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Kitos savaitės pradžioje, portalui Lrytas sakė sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, išliks žvarbūs ir šalti orai. Tiek pirmadienio, tiek antradienio naktys dar bus šaltos, o, bent šios dienos duomenimis, kitos savaitės viduryje vėl žadamas atodrėkis.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių