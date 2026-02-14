Po nakties – orų pokyčiai Lietuvoje: temperatūra kris iki 25 laipsnių šalčio

Šeštadienio naktį ciklonas praslinks per mūsų šalį ir pamažu tols į šiaurės rytus, vėl ims veržtis šaltesnio oro masė. Dangus išliks apniukęs, daugelyje rajonų protarpiais kris krituliai, tačiau jų intensyvumas gerokai sumažės.
Šiaurėje ir vakaruose tęsis sniego pavidalo krituliai, o likusioje šalies dalyje lietų ir šlapdribą pamažu keis sniegas.
Vėjas aprims ir suksis iš šiaurės vakarų, šiaurės. Temperatūra vėl taps neigiama, šals iki 4–9 laipsnių šalčio, tik rytiniame šalies pakraštyje bus 0–3 laipsniai šalčio, šlapius kelių ir šaligatvių ruožus kaustys plikledis.
Šeštadienio dieną išliks debesuota, vietomis negausiai pasnigs. Šiaurės vakarų, šiaurės vėjas šiek tiek sustiprės. Temperatūra dieną nebekils ir mažiausiai šalčio bus ryto valandomis – 4–9, rytiniame šalies pakraštyje 0–3 laipsniai šalčio, vėliau temperatūra po truputį kris.
Sekmadienį stiprės aukštesnio slėgio laukas. Naktį debesys sklaidysis, žymesnio sniego būti neturėtų. Vėjas rims.
Temperatūra sparčiai kris, rytą daug kur bus 15–20 laipsnių šalčio, tik vietomis kur užsiliks tankesni debesys šals silpniau, o ten kur pragiedrės anksčiausiai gali paspausti net iki 25 laipsnių šaltis.
Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, sniego tikimybė maža. Pūs nestiprus šiaurės vakarų, šiaurės vėjas. Įdienojus šaltis nuslūgs iki 8–13 laipsnių šalčio.
Kitos savaitės pirmoje pusėje turėtume išlikti aukšto slėgio srities įtakoje, todėl debesuotumas bus nepastovus, sniego tikimybė maža. Naktimis daug kur šals iki 13–20 laipsnių šalčio, labiau pragiedrėjus šals dar stipriau, o dienomis šaltis sumažės iki 6–12 laipsnių šalčio.
