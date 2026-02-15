Pasiruoškite: Lietuvą kaustys 27 laipsnių šaltis

Sekmadienio naktį prognozuota neidelė sniego tikimybė. Vietomis plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 20–25, kai kur iki 27, pietiniuose rajonuose daug kur 15–19 laipsnių šalčio.
Diena numatoma be sniego. Vietomis plikledis. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 8–13, vietomis iki 15 laipsnių šalčio.
Pirmadienį sniego tikimybė maža. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, dieną šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 20–25, vietomis 17–19, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Antradienį sniego tikimybė nedidelė. Vėjas rytų, 5–10 m/s, pajūryje iki 13 m/s. Temperatūra naktį 20–25, kai kur 17–19, dieną 9–14 laipsnių šalčio.