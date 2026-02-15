GamtaOrai

Pasiruoškite: Lietuvą kaustys 27 laipsnių šaltis

2026 m. vasario 15 d. 06:56
Lrytas.lt
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba turi džiugių žinių – po kelių dienų intensyvaus snygio gyventojai galės atsikvėpti.
Daugiau nuotraukų (9)
Sekmadienio naktį prognozuota neidelė sniego tikimybė. Vietomis plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 20–25, kai kur iki 27, pietiniuose rajonuose daug kur 15–19 laipsnių šalčio.
Diena numatoma be sniego. Vietomis plikledis. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 8–13, vietomis iki 15 laipsnių šalčio.
Pirmadienį sniego tikimybė maža. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, dieną šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 20–25, vietomis 17–19, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Antradienį sniego tikimybė nedidelė. Vėjas rytų, 5–10 m/s, pajūryje iki 13 m/s. Temperatūra naktį 20–25, kai kur 17–19, dieną 9–14 laipsnių šalčio.
OraišaltisPlikledis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.