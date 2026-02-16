Perspėjimai pildosi: Lietuvą spirgins 28 laipsnių šaltis, traukite šiltus drabužius

Sniego tikimybė bus labai nedidelė. Pūs nestiprus, rytų, šiaurės rytų krypties vėjas. Temperatūra įdienojus turėtų pasiekti 7–12 laipsnių šalčio.
Antradienio naktį situacija keisis nežymiai. Išliks sausa, daug kur dangus bus giedras. Tankesnių debesų kiek ilgiau užsiliks nebent šiaurės vakaruose. Rytų, pietryčių vėjas labiau juntamas taps dar tik vakariniame pakraštyje, kituose regionuose išliks nestiprus.
Temperatūra vis dar bus labai žema, paryčiais daug kur oras atšals iki 20–25, kai kur šiaurės rytinėje pusėje ir 28 laipsnių šalčio. Truputį švelnesnis šaltis, tarp 17–19 laipsnių, išliks tik vietomis pietvakarinėje pusėje.
Antradienio dieną išliks sausa, sniegas mažai tikėtinas. Danguje daugiau jau pasimatys labai aukštai tvyrančių ir saulės nesunkiai peršviečiamų debesų, bet ryškiau dangus niaukstytis pradės nebent vėlai vakare pietvakariniuose rajonuose. Labiau pajusime pietryčių vėją, kuris taps žvarbesnis. Aukščiausia temperatūra turėtų siekti 8–13 laipsnių šalčio.
Trečiadienį iš vakarų prie Lietuvos prisišlies ciklonas. Jau naktį dangus sparčiai niaukstysis, pragiedrulių ilgiau išliks tik šiaurės rytinėje pusėje. Dalyje pietvakarinių rajonų pasnigs. Pietryčių vėjas kai kur purų sniegą lengvai pustys.
Šalčiausia naktis numatoma šiaurės rytinėje pusėje, kur temperatūra dar spės nukristi iki 18–23 laipsnių šalčio. Pietvakarinė pusė jau turėtų būti švelnesnė ir nešals daugiau 14–18 laipsnių šalčio.
Trečiadienio dieną tankiausi debesys bus vakarinėje dalyje, o rytuose dar trumpalaikių pragiedrulių galės šiek tiek būti. Iki vakaro negausiai pasnigs didesnėje šalies dalyje. Vėjas šiek tiek rims, sniegą kai kur pustys nebent vakarinėje pusėje. Aukščiausia temperatūra Lietuvoje pasiskirstys tarp 7–12 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienį atmosferos slėgis šalyje išliks žemesnis. Debesų tiek naktį, tiek dieną bus daug, taip pat didesnėje šalies dalyje numatomas ir negausus sniegas. Vėjas taps besikeičiančios krypties, nestiprus. Temperatūra nakties metu kris iki 9–14, kai kur ilgiau pragiedrėjus 17–18 laipsnių šalčio, o dieną laikysis 5–10 laipsnių šaltis.
Penktadienį debesuotumas išliks didelis. Naktį pasnigs daugelyje rajonų, dieną nedidelio sniego jau bus mažiau. Sustiprės vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kuris bus ne tik nemalonus ir žvarbus, bet daug kur purų sniegą pustys. Temperatūra naktį kris iki 7–12 laipsnių šalčio, o dieną jau bus švelnesnis 1–6 laipsnių šaltis.
Remiantis dabartiniais duomenimis, savaitgalį žiemiški orai dar nepasitrauks. Netrūks žemų debesų, vietomis negausaus sniego. Vis tik temperatūra nuo penktadienio skirsis nežymiai ir ryškesnio atšilimo dar nenumatoma.