Atšilimo nesulauksime iki pat savaitės galo: sinoptikė pasakė, kur šaltukas spaus stipriausiai

„Antradienio naktį laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Vėjas bus rytinių krypčių, 5–10 m/s, pajūryje iki 13 m/s. Šaltis spaus iki 18–23, šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose vietomis iki 24–27 laipsnių, tik pajūryje bus švelniau – 15–17 laipsnių šalčio“, – Eltai sakė sinoptikė.
„Antradienio dieną, pradedant pietvakariniais rajonais, debesuotumas didės, tačiau žymesnio sniego dar niekur nenumatoma. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, 6–11 m/s, pajūryje 12–14 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 9–14 laipsnių šalčio, šalčiausia bus šiauriniame šalies pakraštyje“, – teigė T. Kaunienė.
Savaitės viduryje vyraus nedidelis sniegas, temperatūra naktį kris iki 20 laipsnių šalčio
Pasak LHMT atstovės, trečiadienį daug kur pasnigs, naktį temperatūra nukris iki 20 laipsnių šalčio. Ketvirtadienį, jos teigimu, orai bus panašūs, tačiau temperatūra bus keliais laipsniais aukštesnė.
„Trečiadienį mūsų orus jau lems nedidelis ciklonas, atslinkęs pas mus nuo Danijos. Naktis bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur pasnigs: vyraus nedidelis sniegas, pietvakariniuose rajonuose kai kur – vidutinio intensyvumo. Vietomis pustys. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nukris iki 10–15, vietomis, ilgiau pragiedrėjus, iki 20 laipsnių šalčio.
Trečiadienio dieną dangus visai apniuks. Daugelyje vietovių numatomas nedidelis, pajūryje kiek gausesnis sniegas, kai kur gali pustyti. Vėjas pietinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra dieną svyruos tarp 5–10 laipsnių šalčio, pajūryje bus 2–4 laipsniai šalčio“, – Eltai sakė T. Kaunienė.
„Ketvirtadienį Lietuva pateks į minėto ciklono vakarinį pakraštį. Bus debesuota su retais pragiedruliais. Tarpais negausiai pasnigs. Vėjas naktį bus silpnas, dieną – jau vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį pažemės iki 7–12, rytiniuose rajonuose iki 15–17 laipsnių šalčio, dieną šaltis atslūgs iki 2–7 laipsnių“, – akcentavo sinoptikė.
Savaitgalį stiprės vėjas, oro temperatūra pakils
Tuo metu savaitgalį, pasak sinoptikės, stiprės vėjas, tačiau didesni šalčiai atslūgs.
„Penktadienį mūsų regione stiprės aukštesnio slėgio sritis. Slėgis kils, oras sausės, rasis daugiau pragiedrulių. Naktį dar vietomis gali truputį pasnyguriuoti, o dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nukris iki 9–14, kai kur pragiedrėjus gali pašalti iki 16–19 laipsnių, dieną, iš vakarų plūstant švelnesniam orui, beliks 2–7 laipsniai šalčio“, – teigė T. Kaunienė.
„Šeštadienio dieną vakariniuose rajonuose numatomas nedidelis sniegas. Pamažu stiprės vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 4–9, kai kur iki 12 laipsnių šalčio, dieną svyruos nuo 4 laipsnių šalčio rytiniuose rajonuose iki 1 laipsnio šilumos pajūryje“, – akcentavo ji.
Sinoptikės teigimu, sekmadienį kritulių prognozuojama daugiau, tačiau šaltis atslūgs.