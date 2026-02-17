Praėjusi naktis – dar šaltesnė: Lietuvoje fiksuotas speigas

„Jei sekmadienį ir pirmadienį iki speigo ribos (t. y. -30,0 °C) trūko vos kelių dešimtųjų laipsnio, tai šiandien ryte net dviejose meteorologijos stotyse užfiksuotas speigas.
Remiantis preliminariais duomenimis, Joniškyje oro temperatūra buvo nukritusi net iki -32,9 laipsnio. Speigas užfiksuotas ir Šeduvoje, kur šalo iki -30,1 laipsnio.
Tuo pačiu, išmatuotas ir vasario 17-osios žemiausios oro temperatūros rekordas. Iki šiol šalčiausia vasario 17-oji buvo pasitaikiusi prieš 72 metus (1954–02-17) Vilniuje, kai šalo iki -28,4 laipsnio.
Na, o Joniškyje šiandien buvo net 4,5 laipsnio šalčiau. Kolegos iš Latvijos praneša, jog šalia Lietuvos esančiame Daugpilyje šalo net iki -32,5 °C. Taigi, pas kaimynus jau trečią naktį iš eilės buvo pasiekta speigo riba.
Esant šaltiems orams neretai pasigirsta kalbų, jog klimato atšilimas kažkur pradingo. Vis dėlto, nereikėtų apsigauti matant už lango net ir labai šaltus orus. Globali temperatūra šiuo metu ir toliau išlieka aukšta. Žiūrėkime į pasaulį šiek tiek plačiau ir kiekvienas šaltų orų laikotarpis neatrodys kaip naujo ledynmečio pradžia“ , – skelbė meteo.
Primename, kad vasario 15-osios rytą Skuodo automatinėje meteorologijos stotyje oro temperatūra buvo nukritusi net iki -29,8 laipsnių šalčio. Šaltis stipriai kandžiojosi ir Joniškyje bei Kretingoje, atitinkamai, iki -27,2 ir -26,9 laipsnių šalčio.
Išmatuotas buvo ir vasario 15-osios žemiausios oro temperatūros rekordas. Iki šiol šalčiausia vasario 15-oji buvo pasitaikiusi prieš 62 metus (1964–02–15) Utenoje, kai šalo iki -27,1 laipsnių šalčio. Skuode prieš keletą dienų buvo 2,7 laipsnio šalčiau.
Nedaug mažiau šaltis spaudė ir vasario 16-ąją. Skuodo automatinėje meteorologijos stotyje oro temperatūra šventinę dieną buvo nukritusi iki -29,6 laipsnio.
„Šaltis stipriai kandžiojosi ir Šilutėje bei Ukmergėje, atitinkamai, iki -29,0 ir -28,9 laipsnio. Įdomu tai, jog vos pusės laipsnio pritrūko iki vasario 16-osios žemiausios oro temperatūros rekordo užfiksavimo. Pati šalčiausia vasario 16-oji buvo pasitaikiusi lygiai prieš 62 metus (1964–02–16) Lazdijuose, kai šalo iki -30,0 laipsnių“, – rašė meteo.
Šaltis nesitrauks
Žiemiški orai Lietuvoje laikysis visą savaitę, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Teresė Kaunienė. Jos teigimu, artimiausiomis dienomis spaus šaltukas, pasnigs, o aukštesnės oro temperatūros galima tikėtis tik sekmadienį.
„Antradienio dieną, pradedant pietvakariniais rajonais, debesuotumas didės, tačiau žymesnio sniego dar niekur nenumatoma. Vėjas pūs iš rytų, pietryčių, 6–11 m/s, pajūryje 12–14 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 9–14 laipsnių šalčio, šalčiausia bus šiauriniame šalies pakraštyje“, – teigė T. Kaunienė.
Savaitės viduryje vyraus nedidelis sniegas, temperatūra naktį kris iki 20 laipsnių šalčio
Pasak LHMT atstovės, trečiadienį daug kur pasnigs, naktį temperatūra nukris iki 20 laipsnių šalčio. Ketvirtadienį, jos teigimu, orai bus panašūs, tačiau temperatūra bus keliais laipsniais aukštesnė.
„Trečiadienį mūsų orus jau lems nedidelis ciklonas, atslinkęs pas mus nuo Danijos. Naktis bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur pasnigs: vyraus nedidelis sniegas, pietvakariniuose rajonuose kai kur – vidutinio intensyvumo. Vietomis pustys. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nukris iki 10–15, vietomis, ilgiau pragiedrėjus, iki 20 laipsnių šalčio.
Trečiadienio dieną dangus visai apniuks. Daugelyje vietovių numatomas nedidelis, pajūryje kiek gausesnis sniegas, kai kur gali pustyti. Vėjas pietinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra dieną svyruos tarp 5–10 laipsnių šalčio, pajūryje bus 2–4 laipsniai šalčio“, – Eltai sakė T. Kaunienė.
„Ketvirtadienį Lietuva pateks į minėto ciklono vakarinį pakraštį. Bus debesuota su retais pragiedruliais. Tarpais negausiai pasnigs. Vėjas naktį bus silpnas, dieną – jau vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį pažemės iki 7–12, rytiniuose rajonuose iki 15–17 laipsnių šalčio, dieną šaltis atslūgs iki 2–7 laipsnių“, – akcentavo sinoptikė.
Savaitgalį stiprės vėjas, oro temperatūra pakils
Tuo metu savaitgalį, pasak sinoptikės, stiprės vėjas, tačiau didesni šalčiai atslūgs.
„Penktadienį mūsų regione stiprės aukštesnio slėgio sritis. Slėgis kils, oras sausės, rasis daugiau pragiedrulių. Naktį dar vietomis gali truputį pasnyguriuoti, o dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nukris iki 9–14, kai kur pragiedrėjus gali pašalti iki 16–19 laipsnių, dieną, iš vakarų plūstant švelnesniam orui, beliks 2–7 laipsniai šalčio“, – teigė T. Kaunienė.
„Šeštadienio dieną vakariniuose rajonuose numatomas nedidelis sniegas. Pamažu stiprės vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 4–9, kai kur iki 12 laipsnių šalčio, dieną svyruos nuo 4 laipsnių šalčio rytiniuose rajonuose iki 1 laipsnio šilumos pajūryje“, – akcentavo ji.
Sinoptikės teigimu, sekmadienį kritulių prognozuojama daugiau, tačiau šaltis atslūgs.