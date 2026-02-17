Spirginančiam speigui iš lėto atsitraukiant – svarbus sinoptikės įspėjimas: kam pasiruošti

„Bet Užgavėnėms, jau pasitraukdamas, sausas ir šaltas anticiklonas, vardu Felix, dar šaltuku spustels. Šiauriniuose, šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose dar ir geroku.
Tad žiemą genant lauk rytoj teks gerai pasidarbuoti (vėliau, tikėtina, ir orų kanceliarija padės žiemą varyti). Jau trečiadienį, vis arčiau Baltijos ir Lietuvos su atmosferos fronto debesimis keliaus ciklonas, vardu Wally III-asis, gana silpnas, tad audrų nelaukiame, sniego irgi tik šiek tiek pabarstys.
Šaltukas dar nesitrauks, bet apniukęs dangus neleis jam mūsų labai spirginti. Nuo ketvirtadienio šaltukas iš lėto trauksis, ketvirtadienį dar šiek tiek pasnigs. Penktadienis ir šeštadienis ir sausesni ir šiltesni.
Nuo sekmadienio šaltis dar labiau atlėgs, bet jau kritulių sulauksim. Sekmadienį turėtų snigti, o nuo pirmadienio orų modeliai jau atodrėkį, net su gausoku lietumi, žada. Bet ko gero vėl trumpam...Kol kas tokios žinios iš orų kanceliarijos“, – feisbuko paskyroje rašė sinoptikė.
Antradienį, vasario 17 d. dar neturėtų snigti, kai kur, daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose rūkai drieksis, šerkšną augins. Vėjas rytų naktį 3–7 m/s, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose 5–10 m/s, dieną 6–11 m/s, pajūryje, daugiausia Kuršių nerijoje ir mariose gūsiai 12–14 m/s. Naktį minus 21–26°C, vakariniuose, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose minus 16–20°C, dieną minus 9–14°C.
Trečiadienį, vasario 18 d. protarpiais šiek tiek pasnigs, naktį ir rytą kiek daugiau pietvakariniuose rajonuose. Pustys. Vėjas rytų, pietryčių 6–11 m/s. Naktį minus 11–16°C, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose kai kur minus 17–20°C, dieną minus 5–10°C, šalčiausia šiaurėje, šiaurės rytuose.
Ketvirtadienį, vasario 19 d. protarpiais šiek tiek pasnigs, kai kur rūkai drieksis. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį minus 8–13°C, rytuose, šiaurės rytuose kai kur iki minus 14–16°C, dieną minus 3–7°C, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose minus 2–4°C.
Penktadienį, vasario 20 d. be ženklesnio sniego. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7– 12 m/s. Naktį minus 9–14°C, kai kur, pragiedrėjus minus 14–16°C, pajūryje minus 2–7°C, dieną minus 2–7°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke.
Šeštadienį, vasario 21-osios naktį dar be kritulių, vakare gali silpnai pasnigti vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietinių krypčių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 7–12°C, pajūryje minus 1–3°C, dieną minus 1–4°C, vakariniam pakraštuke apie 0°C.
Sekmadienį, vasario 22 d. jau turėtų snigti, naktį ir rytą gausokai, pajūryje jau su silpna šlapdriba. Vėjas naktį pietvakarių 7–12 m/s, dieną suks į vakarus 5–10 m/s. Naktį minus 1–4°C, pajūryje apie 0°C, dieną 0 plius 2°C, šilčiausia pajūryje.
Pirmadienį, vasario 23 d. krituliai, daugiausia lietus. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį ir dieną plius 1–4°C.
Antradienį, vasario 24 d. protarpiais krituliai, jau vyraus šlapdriba su lietumi. Vėjas pietvakarių naktį 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį ir dieną 0 plius 2°C.
