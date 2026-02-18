Po speigo laukia pokyčiai: dėl artėjančių permainų – sinoptikų žinia

Trečiadienio dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 6–11, pajūryje 3–5 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį daug kur nedidelis sniegas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 7–12, vietomis iki 17, dieną 2–7 laipsniai šalčio.
Penktadienio naktį vietomis truputį pasnigs , dieną be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 9–14, kai kur iki 17 laipsnių šalčio, dieną 1–6, rytuose iki 8 laipsnių šalčio.
Šeštadienį žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s, dieną pietinių krypčių, 8–13 m/s.
Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 3–6, dieną 0–5 laipsniai šalčio.
Sekmadienį daug kur krituliai, naktį nedideli. Vėjas pietų, pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje prognozuojamas trumpas atodrėkis.
