„Žiema vaidins, kad traukiasi“: žinoma sinoptikė patikslino prognozę ir įspėjo, kam pasiruošti

„Žiema, pasitelkusi audringesnius ir drėgnesnius ciklonus, „vaidins“ kad traukiasi. Sekmadienio naktį ciklono, vardu Zantina, slėnis greitai pralėks per Baltiją, o jo atmosferos fronto debesys visokių kritulių, net lijundrą atneš, dar ir gana stipus vakarų, pietvakarių vėjas naktį pūs, tad keliaujantys sekmadienio naktį įvertinkite orų sąlygas ir būkite atsargūs.
Po sausesnės ir ramesnės sekmadienio dienos, pirmadienį ir antradienį mus naujo ciklono slėnis pasieks, vėl kritulių atneš, tikėtina jau kai kur gausesnių.
Ir sekmadienį ir kitos savaitės pačioje pradžioje oro temperatūros naktimis bus daugiausia neigiamos, bet didesnio šalčio tomis dienomis nebus.
Dėl savaitės vidurio orų modeliai kol kas nesutaria. Tikėtina, kad su ramiais, sausesniais, bet šaltesniais orais trečiadienį ir ketvirtadienį mus pasieks anticiklonas, tad šaltukas praskydusį sniegą vėl sutrauks, bus slidu.
Nuo penktadienio drėgnesni ir audringesni ciklonai vis toliau į Europą plėsis, mes turėtume būti rytinėje, vėliau jau pietinėje šių ciklonų dalyje.
Pūs stiproki pietų, vėliau vakarų, pietvakarių vėjai. Vėl kritulių sulauksime-penktadienį mišrių, o su jais ir lijundros, o savaitgalyje jau daugiausia lis. Šiltesnis oras iš pietų, pietvakarių plūs, tad jau ir naktimis bus silpnai teigiamos oro temperatūros, o dienomis kiek šilčiau. Kol kas tokios, permainingos žinios iš orų kanceliarijos“, – rašė sinoptikė.
Sekmadienį, vasario 22 d. krituliai-naktį krituliai, nakties pradžioje dar daug kur sniegas vyraus, vėliau su šlapdriba ir lietumi maišysis, dienos pradžioje nedideli krituliai, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje, vėliau jau be kritulių. Rūkai kai kur drieksis, lijundra. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, rytą pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s, dieną nepastovus 5–10 m/s. Nakties pradžioje minus 1–5°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, vakaruose, pietvakariuose 0 plius 2°C, dieną 0 plius 3°C.
Pirmadienį, vasario 23-osios naktį pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais pradės snigti, vėliau naktį sniego debesys slinks tolyn per Lietuvą, tik vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose paryčiais jau šlapdriba su lietumi ir lijundra maišysis. Dieną protarpiais krituliai, tik šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose snigs, kai kur ir gausiau. Vėjas naktį rytų, pietryčių 6–11 m/s, rytą ir dieną vakariniuose ir pietiniuose rajonuose vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, šiaurinėje pusėje rytinių krypčių 5–10 m/s. Nakties pradžioje minus 4–9°C, šalčiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, vakaruose, pietvakariuose 0 minus 3°C, dieną plius 1–3°C, šiaurės rytuose apie minus 1°C.
Antradienį, vasario 24 -osios naktį protarpiais krituliai, dienos pradžioje be ženklesnių kritulių, pavakare vėl pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais pradės snigti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 0 minus 3°C,šiaurėje, šiaurės rytuose minus 4–7°C, dieną 0 plius 3°C.
Trečiadienį, vasario 25-osios naktį pasnigs, dieną jau be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį minus 6–11°C, vakaruose, pietvakariuose minus 1–5°C, dieną minus 1–5°C.
Ketvirtadienį, vasario 26 d. be ženklesnių kritulių, rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną pietų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį minus 10–15°C, vakaruose, pietvakariuose minus 5–9°C, dieną 0 minus 4°C.
Penktadienį, vasario 27-osios naktį be kritulių, dieną krituliai(šlapdriba, lietus, lijundra) iš vakarų, pietvakarių slinks tolyn per Lietuvą. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį minus 2 -6°C, dieną 0 plius 4°C, šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose.
Šeštadienį, vasario 28 d. protarpiais lis, šiaurės vakaruose dar kai kur su šlapdriba maišysis. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, dieną pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 0 plius 2°C, dieną plius 4–7°C.
Sekmadienį, kovo 1 d. protarpiais nedideli krituliai. Vėjas vakarų, pietvakarių 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 0 plius 2°C, dieną plius 3–6°C.
