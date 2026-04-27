Po žiemiškų orų – kardinalūs pokyčiai kitą savaitę: sinoptikai žada 22 laipsnius šilumos

Pasak jos, sekmadienį šalį pasiekęs ciklonas, vardu Ylvi, atnešė stiprų vėją ir beveik žiemiškas sąlygas. Artimiausiomis dienomis situacija iš esmės nesikeis – pirmadienį ir antradienį išliks darganota, vėjuota, o dangų vis dar drums mišrūs krituliai.
„Su šiauriniais oro srautais vis dar brausis šaltas, poliarinių platumų oras“, – skelbia sinoptikė.
Naktimis temperatūra kris žemiau nulio, o dirvos paviršiuje formuosis šalnos. Šalčiausios, anot prognozių, turėtų būti trečiadienio ir ypač ketvirtadienio naktys, kai vietomis temperatūra gali nukristi iki 3–6 laipsnių šalčio, o dirvos paviršiuje – net iki 8 laipsnių šalčio.
Pirmadienį dieną daugelyje rajonų numatomi krituliai – ryte lietus maišysis su šlapdriba, vėliau daugiausia lis silpnai. Vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s, temperatūra dieną pakils iki 6–10 laipsnių šilumos.
Antradienį išliks panašūs orai – naktį vietomis gali silpnai pasnigti, dieną vyraus lietus su šlapdriba, pereinantis į nedidelį lietų. Temperatūra svyruos nuo kelių laipsnių šalčio naktį iki 5–9 laipsnių šilumos dieną.
Trečiadienį kritulių bus mažiau, tačiau išliks vėsu – naktį daug kur laikysis neigiama temperatūra, o dieną šils iki 7–10 laipsnių. Ketvirtadienį orai pradės keistis – nors naktį dar kandžiosis šalnos, dieną jau kai kur pasirodys silpnas lietus, o į šalį pamažu ims plūsti šiltesnis oras.
Ryškesni pokyčiai numatomi nuo penktadienio – temperatūra dienomis kils iki 12–17 laipsnių, nors dar gali trumpai palyti. Savaitgalį, pagal dabartinius duomenis, lietaus jau nenumatoma, o šiluma dar labiau sustiprės.
Šeštadienį oras gali sušilti iki 16–21 laipsnio, o sekmadienį – net iki 18–22 laipsnių, tiesa, pajūryje išliks vėsiau.
