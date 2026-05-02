Žinoma sinoptikė patikslino prognozę: jau netrukus – visokios orų permainos

2026 m. gegužės 2 d. 19:39
Lrytas.lt
Jau nuo pirmadienio prasidės visokios orų permainos, feisbuko paskyroje rašė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Sekmadienį, gegužės 3 -osios naktį be kritulių, popietę gali trumpai palyti pajūryje ir šiaurės vakariniame, šiauriniame pakraštuke. Šiauriniuose rajonuose gali ir perkūnija silpnai sudundėti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių4–8 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį plius 6–10°C, dieną 20–25°C, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 14–19°C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, gegužės 4 -osios nakties pradžioje dar gali šiek tiek palyti šiauriniam pakraštuke, dieną kai kur su perkūnija palis, vakare prie pajūrio gali rūkas „prisiglausti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 14 m/s. Naktį 9–13°C, dieną 20–25°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 14–19°C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, gegužės 5 -osios naktį šiek tiek palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vakarinėj pusėj gali rūkai driektis, dieną jau daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6–11 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį 4–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 15–19°C, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 10–14°C, vėsiausia pajūryje.

Trečiadienį, gegužės 6 d. protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija, naktį daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 6–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 3–5°C šilumos, dieną 11–14°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 15–19°C.
Ketvirtadienį, gegužės 7 d. protarpiais palis, gausiau dieną, daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 2–7°C,vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 13–15°C.
Penktadienį, gegužės 8 -osios naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį plius 1–6°C, dieną 13–18°C.
Šeštadienį, gegužės 9 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 5–10°C, dieną 15–20°C. Sekmadienį, gegužės 10-osios naktį be lietaus, dieną gali kai kur silpnai palyti. Vėja spietinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 6–11°C, 16–19°C.
