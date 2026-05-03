Prieš kelionę į numylėtą Graikiją verčiau pasitikrinti: turistus stebina audros, krušos ir sniegas

2026 m. gegužės 3 d. 14:04
Gegužės pradžioje Graikiją užplūdo neįprastai šalto oro banga, sekmadienį pranešė meteorologai.
Pasak meteorologų pranešimų Graikijos žiniasklaidoje, vietoj pavasariškų temperatūrų daugelis šalies regionų susiduria su žiemiškomis sąlygomis dėl „šalto oro invazijos“.
Gegužės pradžioje vyravo liūtys ir audringi vėjai – ypač Egėjo jūros regione, kur vėjo gūsiai siekė iki 88 km per valandą. Tai šalčiausia gegužės pradžia per pastaruosius dešimtmečius, Graikijos radijui sakė meteorologė Anastasia Tyraski.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, kalnuose aplink Atėnus, Peloponeso pusiasalyje ir Kretoje krito sniegas, o kai kur net siautė kruša.
Žemos temperatūros nustebino daugelį turistų, atvykusių pasimėgauti ankstyvais vasariškais orais.
„Čia daug šalčiau nei namie“, – Graikijos televizijai sakė poilsiautojas iš Norvegijos.
Kretos naujienų portalas neakriti.gr taip pat skelbė vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriose matyti uostamiesčio Herakliono apylinkėse siaučianti kruša, žaibai ir perkūnija.
Tačiau tokie orai pradžiugino ūkininkus: po ilgo sausros laikotarpio lietus ir sniegas yra neabejotinai laukiami, vėl prisipildė daugelis rezervuarų, paaiškino žemės ūkio asociacijų atstovai.
