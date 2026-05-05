Dalyje Lietuvos – stichinė meteorologinė situacija

„Vidutiniškai Lietuvoje per pirmuosius keturis šių metų mėnesius iškrito itin mažas kritulių kiekis siekiantis vos 77 mm, o tai sudaro tik 44 proc. sausio–balandžio mėn. normos. 1961–2026 m. laikotarpiu truputį sausiau buvo tik 1974 metais, kai per tuos pačius keturis mėnesius Lietuvoje vidutiniškai iškrito 70 mm kritulių (41 proc. normos).
Sausros pradžią balandžio mėnesį ilgai stabdė vyravę vėsūs orai, tačiau praėjusį ilgąjį savaitgalį atšilo, todėl sausra pradėjo intensyvėti, o miškų gaisringumas irgi didėja.
Remiantis šiandienos duomenimis, stichinis meteorologinis reiškinys – sausra augalų vegetacijos laikotarpiu yra fiksuojama keliose Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių ir Šakių r. sav. seniūnijose. Pavojingas meteorologinis reiškinys – sausringas laikotarpis augalų vegetacijos laikotarpiu fiksuojamas pavienėse Akmenės, Mažeikių, Panevėžio ir Radviliškio r. sav. seniūnijose.
Vasarišką šilumą keis krituliai: galima ir perkūnija
Kiti rodikliai irgi neguodžia. Šiuo metu maždaug pusėje Lietuvos fiksuojamas didelis miškų gaisringumas (4 gaisringumo klasė iš galimų 5). Be to, hidrologinė sausra stebima ties 9 vandens matavimo stotimis (VMS), o dar ties 12 VMS situacija yra artima hidrologinei sausrai“, – skelbė meteo.
Gaisrų kiekis jau išaugo, primena taisykles
Pirmadienį Kupiškio rajone užsiliepsnojo durpynas, Vilniuje degė miško paklotė. Visgi tokių incidentų pastarosiomis dienomis buvo ir gerokai daugiau. Valstybinių miškų urėdijos (VMU) duomenimis, vien per šį ilgąjį savaitgalį kilo net 16 miško gaisrų, kurių metu išdegė beveik 6,5 ha ploto.
Miškininkų teigimu, pirmadienį ir antradienį daugelyje Lietuvos rajonų numatomas didelis miškų gaisrų pavojus – vyraus IV gaisringumo klasė. Didelis miškų gaisrų pavojus buvo fiksuotas ir sekmadienį.
VMU duomenimis, šiemet iki gegužės 4 d. Lietuvos miškuose kilo 50 gaisrų, kurie apėmė 14,4 ha plotą, iš jų – 4,9 ha privačių miškų. Daugiausiai miško gaisrų šiais metais kilo VMU Nemenčinės, Šilutės, Šalčininkų ir Varėnos regioninių padalinių miško plotuose. Didžiausias gaisras šiemet kilo Jurbarko rajone, Jūravos girininkijoje, kuomet ugnis miške įsiplieskė dėl nutrūkusio aukštos įtampos laido. Šio gaisro metu ugnis sunaikino 2,1 ha miško.
Anot miškininkų, dažniausia gaisrų kilimo priežastis – neatsakingas miško lankytojų elgesys. Todėl miškininkai ragina gyventojus važinėti techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis, nemėtyti neužgesintų degtukų, nuorūkų, nepalikti miškuose stiklo šukių. Taip pat miškininkai primena laužus kūrenti tik tam skirtose vietose, užkurtą laužą nuolat prižiūrėti, o išvykstant iš miško – visiškai užgesinti.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistų, artimiausiomis dienomis Lietuvoje numatomi lietūs, tačiau prognozuojama, jog jų nepakaks, kad gaisrų tikimybė sumažėtų, todėl saugoti miškus nuo gaisrų privalo kiekvienas gyventojas.
Užgesinti ugnį ir neleisti jai išplisti į didesnius plotus galima paprasčiausiomis priemonėmis: užplakant liepsną medžių šakomis, užtrypiant kojomis, užkasant žemėmis ar užpilant vandeniu. Visgi jei matote, kad ugnies įveikti nepavyks, nedelsiant skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 arba vietos miškininkams ir kuo greičiau pasišalinkite ta kryptimi, iš kur pučia vėjas – nebėkite pavėjui!
Laistys lietus, sugriaudės ir perkūnija
Lietuvą pasiekus vasariškai šilumai, savaitės pradžioje sulauksime ir lietaus, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Teresė Kaunienė.
Antradienio dieną, pasak jos, dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelyje rajonų numatomas lietus.
„Dieną dangus šalyje vėl bus nepastoviai debesuotas, daugiausiai saulės teks šiauriniam šalies pakraščiui. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur juos lydės perkūnija. Intensyviau lyti žada pietiniuose rajonuose. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s.
Aukščiausia temperatūra dieną daug kur sieks 20–25 laipsnius šilumos, vakariniuose rajonuose, už atmosferos fronto, tebus 14–19 laipsnių, pajūryje oras sušils tik iki 10–13 laipsnių“, – nurodė T. Kaunienė.
Trečiadienį oras atvės, lietus nesitrauks
Savaitei įsibėgėjant, pasak LHMT sinoptikės, oras kiek atvės, daugelyje šalies rajonų ir toliau lis lietus.
„Trečiadienį minėtas atmosferos frontas toliau banguos virš mūsų krašto. Naktį daug kur palis, jau ne visur lietus bus trumpalaikis. Išlieka ir perkūnijos tikimybė. Vėjas vyraus šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra debesuotą naktį laikysis apie 5–10 laipsnių šilumos, šiaurės vakaruose pragiedrėjus kai kur nukris iki 2–4 laipsnių šilumos. Šalnų neturėtų būti“, – Eltai sakė sinoptikė.
„Trečiadienio dieną per mūsų šalį slinks šaltojo fronto banga. Dangus apniuks. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas ištisinis, sodrus lietus, o pietrytinėje šalies pusėje vyraus trumpi vasariniai lietūs, kai kur pagrūmos perkūnija. Vėjas daugiausia pūs iš šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra dieną šiaurės vakarinėje šalies pusėje pakils tik iki 12–17 laipsnių šilumos, pietrytinėje krašto pusėje dar sušils iki 18–23 laipsnių“, – teigė T. Kaunienė.
Savaitės pabaigoje – debesuotumas ir trumpi lietūs
Pasak sinoptikės, antroji savaitės pusė taip pat bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs.
„Ketvirtadienį atmosferos frontas pamažu trauksis iš mūsų krašto, bet trumpo lietaus dar turėtų kliūti daugeliui šalies rajonų. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, dieną – šiaurinių krypčių, apysmarkis. Debesuota naktis dar bus šilta, 6–11 laipsnių, tik šiaurės vakaruose pragiedrėjus kai kur atvės iki 3–5 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra jau neviršys 11–16 laipsnių šilumos, tik pietrytiniame šalies pakraštyje kai kur gali siekti iki 18 ar 19 laipsnių“, – teigė sinoptikė.
„Penktadienį virš Skandinavijos stiprėjantis anticiklonas prasklaidys debesis ir šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje, tačiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose išliks gana debesuota, naktį vietomis, dieną daug kur čia nulis trumpi lietūs. Vėjas vyraus šiaurės, šiaurės rytų, naktį nestiprus, dieną – vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį pažemės iki 4–9 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 12–17 laipsnių“, – aiškino ji.
Tuo metu savaitgalį, pasak T. Kaunienės, orai Lietuvoje kiek pasikeis – sumenks lietaus tikimybė, bus daugiau saulės. Vidutinio stiprumo vėjas šeštadienį pūs iš šiaurės rytų, rytų, sekmadienį – daugiausia iš pietryčių. Naktys prognozuojamos gaivesnės, dienomis turėtų vyrauti 15–19 laipsnių šiluma.
