Dalį Lietuvos toliau laistys lietūs, bet kitur pasidžiaugsime saule: lepins ir maloni šiluma

„Didesnėje teritorijos dalyje bus sausa, tik rytiniuose rajonuose popietę kai kur trumpai palis“, – sako T. Kaunienė.
Vietomis lietų rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose gali palydėti ir perkūnija.
Dieną taip pat vyraus nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, o temperatūra įdienojus pakils iki 18–23 laipsnių šilumos. Kaip įprasta, vėsiau bus tik pajūryje – sušils iki 14–17 laipsnių.
Ketvirtadienį Lietuvą pasieks dar vieno Juodosios jūros ciklono genamas atmosferos frontas. Dėl jo, anot T. Kaunienės, šalyje vėl padaugės debesų.
Naktį šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks 7–12 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 18–23, pajūryje – iki 14–17 laipsnių.
Penktadienį daug kur vėl numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Pūs vakarinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s vėjas.
Temperatūra naktį sieks 6–11, dieną 15–20, pajūryje 11–14 laipsnių šilumos.
