GamtaOrai

Dalį Lietuvos toliau laistys lietūs, bet kitur pasidžiaugsime saule: lepins ir maloni šiluma

2026 m. gegužės 20 d. 05:51
Trečiadienį Lietuva pateks į nedidelę aukštesnio slėgio sritį, todėl orai sausės, o debesys sklaidysis, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė.
Daugiau nuotraukų (9)
„Didesnėje teritorijos dalyje bus sausa, tik rytiniuose rajonuose popietę kai kur trumpai palis“, – sako T. Kaunienė.
Vietomis lietų rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose gali palydėti ir perkūnija.
Dieną taip pat vyraus nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, o temperatūra įdienojus pakils iki 18–23 laipsnių šilumos. Kaip įprasta, vėsiau bus tik pajūryje – sušils iki 14–17 laipsnių.
Susiję straipsniai
Netoli Los Andželo įsiplieskė krūmynų gaisras: evakuoti tūkstančiai gyventojų

Netoli Los Andželo įsiplieskė krūmynų gaisras: evakuoti tūkstančiai gyventojų

Praėjusią naktį užfiksuotas reiškinys sužavėjo šimtus lietuvių: „Kirto neblogai“

Praėjusią naktį užfiksuotas reiškinys sužavėjo šimtus lietuvių: „Kirto neblogai“

Vargu, ar šį pažintinį taką jau lankėte: laikas čia neprailgs, nors maršrutas – netrumpas

Vargu, ar šį pažintinį taką jau lankėte: laikas čia neprailgs, nors maršrutas – netrumpas

Ketvirtadienį Lietuvą pasieks dar vieno Juodosios jūros ciklono genamas atmosferos frontas. Dėl jo, anot T. Kaunienės, šalyje vėl padaugės debesų.
Naktį šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks 7–12 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 18–23, pajūryje – iki 14–17 laipsnių.
Penktadienį daug kur vėl numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Pūs vakarinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s vėjas.
Temperatūra naktį sieks 6–11, dieną 15–20, pajūryje 11–14 laipsnių šilumos.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.