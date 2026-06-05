Lietuvoje užfiksuoti į viesulus panašūs dariniai

Jas internautai fiksavo ties Genėtinių kaimu (Panevėžio r.) bei Kupiškio r.
„Nors ankstesniame įraše nepaminėjau, bet šiandien yra šiokia tokia tikimybė susidaryti viesului. Kaip matyti vaizdo įraše, panašus į tai darinys visgi buvo užfiksuotas.
Kartais viesulą gali priminti ir labai žemai slenkantys draskytieji debesys. Sprendžiant pagal šį įrašą man visgi panašiau į žemiausios kategorijos viesulą“, – vieną iš įrašų komentavo meterologas Gytis Valaika.
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Kiek anksčiau meteorologas taip pat įspėjo, kad daugiausia nemalonių reiškinių sulauksime vakare bei naktį.
„Štai ir pirmoji neramesnė vasaros diena. Šiandien mūsų regione įsitaisiusioje šiltoje ir drėgnoje oro masėje formuojasi lietaus debesys, kurie slenka šiaurės – šiaurės rytų kryptimi.
Pažymėtina, jog gali pasitaikyti ne tik smarkaus vasariško lietaus, bet ir stipresnių vėjo gūsių (15–17 m/s) perkūnijos metu, o kai kur ir krušos. Pagrindinis veiksmas numatomas šiandien vakare, nors dabar lietus su perkūnija šalyje yra fiksuojamas“, – penktadienio popietę skelbė Gytis Valaika.
Rekomendacijas ir perspėjimus pateikė ir meteo: „Šiandien vakare ir artimiausią naktį daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai gali siekti iki 15–17 m/s.
Rekomendacijos: kelyje būkite labai atidūs, pasirinkite saugų greitį ir atstumą – smarkiai lyjant suprastėja matomumas ir kelio danga tampa slidi. Jei pradėjus žaibuoti esate lauke, susiraskite pastogę, nebūkite atvirtoje vietoje, šalia pavienių medžių, metalinių stulpų, nebėkite“, – rašoma jų įraše.
viesulasOraigamtos reiškinys
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