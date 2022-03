Ne tik patogiai, bet ir šiuolaikiškai – keliaukite į Švediją su „TT-Line“ keltais

Prieš ketverius metus, pirmą kartą „TT-Line“ keltų tvarkaraštis turėjo vieną išvykimą per savaitę iš Klaipėdos uosto į Treleborgą, o po pusantrų metų pasipildė dar keturiais išvykimais.

Šitaip maršrutą Klaipėda-Treleborgas-Klaipėda užauginusi krovinių ir keleivių pervežimo keltais bendrovė „TT-Line“ planuoja šiame maršrute ir dar daugiau pokyčių.

„TT-Line“ – gerai pažįstamas vardas pietų Švedijoje ir Vokietijoje

Patikimumas, kokybė, tikslumas ir atsakinga aplinkosauga, tai – principai, kuriais vadovaujasi jau 60 metų pietinėje Baltijos jūroje besidarbuojanti laivybos kompanija „TT-Line“.

Ištisus dešimtmečius ji užtikrina greitą, ekologišką ir nebrangų susisiekimą tarp Vokietijos ir Švedijos, nuo 2013 metų – tarp Lenkijos ir Švedijos, o dabar ir tarp Lietuvos ir Švedijos. „TT-Line“ laivų flotilėje – 7 modernūs „Ro-Pax“ tipo keltai, vienu metu leidžiantys gabenti ir keleivius, ir krovinius.

Devyniolika kartų per dieną „TT-Line“ sujungia Klaipėdos, Svinouščės (Lenkija) bei du Vokietijos uostus Travemiundę ir Rostoką su didžiuliu pietinės Švedijos transporto mazgu – Treleborgo uostu.

Iš Treleborgo automobiliu ar kemperiu patogu keliauti po Skonės regioną, aplankyti Malmę, Eresundo tiltu nuvykti į Kopenhagą. Keleivių iš Lietuvos ten lauks pramogos, kultūra ir abejingų nepaliekanti Skandinavijos gamta, tai – viskas, ko reikia puikioms atostogoms su šeima, draugais ir augintiniais.

Per metus „TT-Line“ keltais keliauja apie 900 tūkst. keleivių, plukdoma 200 tūkst. lengvųjų ir daugiau kaip 400 tūkst. krovininių automobilių.

Šiuolaikiški, modernūs „TT-Line“ laivai, kuriuose dirba patyrusi įgula, savo keleiviams užtikrina patogią ir saugią kelionę. Visi uostai, į kuriuos plaukia „TT-Line“ laivai, savo šalyse turi puikiai išvystytą valstybinį greitkelių tinklą.

Erdvios kajutės, kokybiškas maitinimas, parduotuvės laive bei kitos pramogos – šiais privalumais kasdien naudojasi „TT-Line“ keltų keleiviai iš įvairių šalių.

Keliautojams iš Lietuvos – atnaujintas keltų tvarkaraštis ir dar daugiau pasirinkimo galimybių

Vokietijos bendrovė „TT-Line“ savo veiklą Klaipėdoje pradėjo 2018 metų birželį. Pradžioje – su vienu išvykimu per savaitę maršrutu Klaipėda-Treleborgas-Klaipėda.

#Nuo 2020-ųjų sausio šią keltų liniją dar keturiais išvykimais per savaitę papildė bendrovės keltas „Marco Polo“. Nuo tada šis laivas reguliariai kursuoja tarp Lietuvos ir Švedijos jau antrus metus.

Vasaros sezonui artėjant Klaipėdos jūrų uoste pradės švartuotis ir keltas „Nils Dacke“ bei dar du keltai: „Robin Hood“ ir „Tom Sawyer“, kurie papildys maršrutą dar keliais papildomais išvykimais. Be to, padidins linijos Klaipėda-Treleborgas-Klaipėda pajėgumus, pasiūlydami daugiau vietos kroviniams bei keleiviams. „Robin Hood“ ir „Tom Sawyer“ jau nebėra naujokai šioje keltų linijoje, kursuoja kartą per savaitę Klaipėda-Treleborgas-Klaipėda visus šiuos keturis metus, bet jų seseriniai laivai – keltas „Nils Dacke“ ir „Huckleberry Finn“ – šiame maršrute bus naujiena „TT-Line“ klientams.

„TT-Line“ keltams – drąsuolių ir didvyrių vardai Jau nuo gegužės mėnesio maršrute iš Klaipėdos keleivius ir krovinius į Švediją gabens kompanijos „TT-Line“ keltas „Nils Dacke“, kurio pavadinimas – tai Gustavo Vazos laikais gyvenusio realaus asmens vardas. Nils Dacke – XVI a. išgarsėjęs Švedijos laisvės kovotojas ir valstiečių lyderis. „Nils Dacke“ laivas pastatytas 1995 m. Suomijos laivų statykloje „Finnyards Ltd.“, jame įrengtos dvi pusiau elektra varomos sistemos.

Dyzeliniai varikliai varomi elektros generatoriais, elektra generuojama atsižvelgiant į laivo galią. Nuo 2014 m. kelte sumontuota išmetamųjų dujų valymo sistema, neleidžianti į orą patekti kietosioms dalelėms bei sieros junginiams.

„Nils Dacke“ kelte taip pat yra įrengta alyvos atskyrimo sistema: kruopščiai išvalytas vanduo naudojamas deniams plauti. Keltui „Tom Sawyer“ romano herojaus vardą išrinko „TT-Line“ darbuotojai iš Švedijos ir Vokietijos.

Marko Tveno romanas „Tomo Sojerio nuotykiai“ išleistas dar 1876 m., šioje knygoje aprašyti našlaičio Tomo ir jo geriausio draugo Heklberio Fino nuotykiai puikiai pažįstami skaitytojams ir Lietuvoje.

Geriausio Tomo Sojerio draugo vardu pavadintas kitas keltas – „Huckleberry Finn“ turi devynis denius, o dešimtajame įrengtos 134 kajutės, talpinančios daugiau kaip 400 keleivių.

Kelte yra trys transporto priemonių deniai ir trys deniai su kajutėmis, restoranu, užkandine, holu, parduotuve, lošimo automatais ir sauna (veikiančia ne pandemijos metu).

Keltų tvarkaraštis Klaipėda-Treleborgas turi ir dar vieną keltą – kovotojo už lygybę – Robino Hudo vardą. Robino Hudo, kuris apiplėšdavo turtuolius ir atiduodavo pinigus vargšams, legenda taip pat pasakojama šimtus metų, ne kartą atgijusi kino flmuose, įkvėpė ir keltų kompanijos darbuotojus vieną iš laivų pavadinti „Robin Hood“.

Su Vokietijos vėliava plaukiojančiame kelte „Robin Hood“ yra 163 kajutės, pervežama daugiau nei 350 keleivių. Keliautojai į Treleborgą automobiliu ar kemperiu ras užtektinai vietos „Robin Hood“ kelto trijuose transporto priemonių deniuose.

Dar trys deniai skirti kajutėms, yra restoranas, kuriame siūlomi Skandinavijos skonių įkvėpti patiekalai.

„TT-Line“ laivo parduotuvėje keliautojai ras gėrimų, maisto produktų, kosmetikos rinkinių ir išskirtinių, su Švedija susijusių suvenyrų. Kelte yra ir lošimų zona bei dvi pirtys (kaip ir „Hecklberry Finn“ kelte, šios pirtys veikia ne pandemijos metu).

Keleivių iš Lietuvos pamėgtas krovininis-keleivinis keltas „Marco Polo“ ir toliau kursuos maršrutu Klaipėda-Treleborgas-Klaipėda. „Marco Polo“ buvo pastatytas 1993 metais Olandijos laivų statykloje „Van der Giessen-de Noord“. Laivas yra varomas dviejų dyzelinių-elektrinių variklių.

Kelerius metus šis keltas plaukiojo Viduržemio jūros regione, o 2019 m. buvo iš pagrindų renovuotas Gdansko laivų remonto gamykloje ir pervadintas „Marco Polo“ vardu.

Kelte yra sumontuota išmetamųjų dujų valymo sistema, neleidžianti patekti į orą kietosioms dalelėms bei sieros junginiams.

„Marco Polo“ kelte yra trys krovinių deniai, o viršutiniuose deniuose – 78 patogios kajutės keleiviams, taip pat kavinė, sėdimų vietų salonas ir poilsio erdvė su staliukais ir vaizdu į jūrą bei vaikų žaidimams skirtas kampelis. Šis „TT-Line“ keltas iš viso gali gabenti iki 140 puspriekabių ir 215 keleivių.

Pats Markas Polas, kurio vardu ir pavadintas šis keltas, buvo XIII a. gimęs Venecijos pirklys, keliautojas, manoma, jog Šilko keliu nukeliavęs į Kiniją ir jūrų keliais sugrįžęs į Veneciją. Jo kelionių istorijos, išsamūs žmonių, miestų ir egzotiškų prekių aprašymai šimtmečiais žavėjo ir tebežavi žmones visame pasaulyje.

Investicijos – švaresnei aplinkai „TT-Line“ investuoja ne tik į patogesnes keliones klientams, bet ir aplinką tausojančias technologijas.

„TT-Line“ sukūrusi „Žaliojo laivo“ koncepciją, prisideda prie švaresnės Klaipėdos kūrimo – iš uosto ir į jį atplaukiantys keltai atitinka sugriežtintus IMO (Tarptautinės jūrų organizacijos) reikalavimus mažinti aplinką teršiančias laivų emisijas.

Trys iš septynių „TT-Line“ valdomų keltų naudoja mažai taršų kurą, kuriame sieros kiekis neviršija 0,1 proc. Laivuose „Akka“, „Peter Pan“, „Nils Dacke“ ir „Marco Polo“ įdiegtos išmetamųjų dujų valymo nuo sieros junginių technologijos taip pat sumažina kietųjų dalelių koncentraciją.

Mažiau kenksmingų medžiagų į Baltijos jūros aplinką patenka ir dėl kitų laiku priimtų sprendimų: padidinus laivų korpusų aptakumą, jūrininkams parenkant ekonomišką greičio režimą. „TT-Line“ nesyk apdovanota už pažangias, aplinką tausojančias, technologijas.

„TT-Line“ keltų tvarkaraštis, kuris šį vasaros atostogų sezoną pasipildys ne tik papildomais išvykimais, bet ir didesniais bei patogesniais laivais, suteiks dar didesnę galimybę keleiviams rinktis kelionės datą ir savo individualiems poreikiams pritaikytą kelto bilietą atostogoms Skandinavijos šalyse.