Naujovė Baltijos šalyse – ilgų maršrutų žygiai bus pristatomi konferencijoje

Ilgų nuotolių pėsčiųjų žygiai – ne tik aktyvus poilsis gamtoje ar alternatyvus keliavimo būdas, bet ir galimybė daugiau pritraukti turistų bei stiprinti šalia maršrutų įsikūrusias bendruomenes.

Konferencijos metu bus akcentuojamas pėsčiųjų žygių išskirtinumas, o užsienio šalių patirtimi dalinsis lektoriai iš svečių šalių. Konferencijoje turizmo politikos iššūkius bei Lietuvos gamtos maršrutų potencialą pristatys Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ atstovai.

Su e.takais, jungiančiais Europos žmones, supažindins Europos žygeivių asociacijos valdybos narys Steen Kobbero-Hansen. Jis yra atsakingas net už 12 Europos e.takų. Be to, lektorius ilgus metus dirbo ir yra atsakingas už „Leading Quality Trails-Best of Europe“ ir DAY WALK projektus, kurie bus įgyvendinami 2022 ir 2023 metais.

Švedijoje yra sukurta nacionalinė pėsčiųjų takų sistema, apie kurią kalbės Kennethas Joelssonas. Jis rašo gidus gamtos kelionių entuziastams. K. Joelssonas yra atsakingas ir už piečiausio Švedijoje ilgų atstumų pėsčiųjų maršruto Skaeleden kūrimą ir priežiūrą.

Beje, norintys patirti iššūkių jau dabar gali išbandyti ilgų nuotolių pėsčiųjų maršrutus „Jūrų takas“ ir „Miško takas“. Šios abi trasos įsilieja į Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutų tinklus E9 ir E11, kuriuos sukūrė Europos žygeivių asociacija.

Latvijos patirtimi pasidalins kaimo turizmo asociacijos „Lauku celotajs“ prezidentė ir įkūrėja Asnate Ziemele. Ji – „Miško tako“ ir „Jūrų tako“ iniciatorė Baltijos šalyse. Jos atsakomybė – šių maršrutų įliejimas į Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutų tinklą.

Ši konferencija yra viena iš projekto „Miško maršrutų kūrimas Latvijoje ir Lietuvoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ renginių. Projekto metu sukurti Baltijos pėsčiųjų maršrutai, įtraukiantys visas tris Baltijos šalis į Europos pėsčiųjų žygių žemėlapį.

Projektuojant šiuos maršrutus siekta, kad žygeiviai galėtų pamatyti kuo daugiau išskirtinio kraštovaizdžio, įdomių objektų. Maršrutus kūrė ir inspektavo ekspertai iš Latvijos, padedami projekto partnerių iš Lietuvos – Kauno regiono plėtros agentūros, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos, Žemaitijos nacionalinio parko, Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojų.

Po pranešimų vyks diskusija, kurioje žurnalistai, gidai, keliautojai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos, pasidalins savo patirtimi apie „Miško“ ir „Jūros“ takus Baltijos šalyse. Tikimasi, kad konferencijoje dalyvaus turizmo produktų kūrėjai, maršrutų planavimo specialistai, organizacijos, atsakingos už takų priežiūrą.

Po konferencijos jos dalyviams bus pasiūlyta dalyvauti ekskursijoje „Miško tako“ maršrutu Kaune. Gegužės 21 d. žygeiviai kviečiami į 30 kilometrų žygį Plateliuose, o gegužės 22 d. – Kuldygoje (Latvija).