Vilnius pateko tarp „National Geographic“ ir „Trip Advisor“ rekomenduojamų miestų

Anot Vilniaus miesto turizmo agentūros „Go Vilnius“ vadovės Ingos Romanovskienės, Vilnius užsienyje vis labiau pastebimas kaip miestas, kurį verta įtraukti į lankytinų vietų sąrašą.

„Lietuvos sostinė užsienyje pastebima ir vertinama, o prie žinomumo didinimo prisideda ir ryškios mūsų tarptautinės reklamos kampanijos, skambančios užsienio žiniasklaidoje. Tikime, kad dabar svarbia traukos priežastimi tapo ir artėjantis 700 metų gimtadienis, kurio pasiruošimą jau antrus metus lydi įvairūs renginiai bei iniciatyvos“, – pranešime spaudai sako I.Romanovskienė.

Jos įsitikinimu, artimiausiu metu didesnį turistų srautą turėtų pritraukti Kalėdų sezono programa. Būtent Vilniuje vykstančią Kalėdų programą spalio pabaigoje įvertino daugiau kaip 130 metų Jungtinėse Valstijose leidžiamas leidinys „House Beautiful“.

Vilnius atsidūrė tarp 25 kitų Europos miestų, kuriuos rekomenduojama aplankyti šventiniu laikotarpiu. Straipsnyje Vilniaus eglutė įvardijama kaip viena gražiausių Europoje, siūloma aplankyti mugę bei paragauti įvairių kepinių.

Vilnius atsidūrė ir „National Geographic Traveler“ kasmet sudaromame geriausių pasaulio vietų sąraše „Best of the world: 35 destinations for 2023 and beyond“. Sąrašą sudaro kelionių ekspertai, kurie vertina kelionių kryptis pagal penkias skirtingas kategorijas – kultūros, gamtos, nuotykių, bendruomenių ir šeimos. Lietuvos sostinė įvertinta kaip viena geriausių kultūros kategorijoje, rašoma pranešime.

Svarbiausia tokio įvertinimo priežastimi tapo artėjantis miesto 700 metų jubiliejus bei jį lydintys renginiai, edukacinės ir žaliosios iniciatyvos. Sąraše minima ir daugybė puikiai išsilaikiusių gotikinių bei renesansinių pastatų Vilniaus senamiestyje, istorinio rajono grįstos gatvelės, lauko kavinės ir barokinių bažnyčių kolekcija, o miestas įvardijamas kaip vienas didžiausių ir geriausiai išsilaikiusių Viduramžių senamiesčių Rytų Europoje.

Spalio pabaigoje Vilnius minimas ir vieno populiariausių kelionių patarėjo „Trip Advisor“ straipsnyje, kuriame Lietuvos sostinė išrinkta kaip viena iš 6 rekomenduojamų krypčių turistams aplankyti šį rudenį. Vilnius čia pažymėtas kaip vienas žaliausių Europos miestų, kurį verta aplankyti ne tik dėl į UNESCO paveldą įtraukto senamiesčio, bet ir dėl patogių galimybių kelionę tęsti visai šalia esančiame ir turtingu kultūriniu paveldu pasižyminčiame Dzūkijos regione. Straipsnyje minimas grybavimas bei grybų patiekalai, taip pat rekomenduojama išbandyti poilsį SPA.

Vilnius atsidūrė ir JAV kelionių gido „Frommer‘s“ akiratyje – Lietuvos sostinė buvo įtraukta į geriausių kelionių krypčių 2023 metams sąrašą. Sąraše vertinami miestai, šalys ir vietovės žymintys svarbius įvykius ar pasitinkantys naujoves, pristatantys novatoriškus lankytinus objektus bei atnaujinantys senus.

„Vilnių pasirinkome kaip vieną geriausių vietų nukeliauti 2023-aisiais, nes miestas kitais metais švenčia savo 700 metų jubiliejų ir jau dabar siūlo daugybę intriguojančių meno bei muzikos renginių. Tikimės, kad šie renginiai nušvies Vilnių kaip įdomią kryptį Šiaurės Amerikos keliautojams, kurie dažniausiai nežino, koks įspūdingas šis miestas, stebinantis savo architektūra, gyva meno scena, skaniu maistu bei įkvepiančia septynių šimtmečių atsinaujinimo istorija“, – sako Pauline Frommer, „Frommer‘s“ prezidentė.