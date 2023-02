Lietuvės pramogos Antarktidoje: pingvinų šou ir šuoliai į ledinį vandenį

„Kelionę vertinu 10 balų iš 10“, – patikino mergina ir sutiko pasidalinti su „Vakarų ekspreso“ skaitytojais įspūdingais kelionės vaizdais ir pasakojimu.

J. Radvilavičiūtė užsisakė 10 dienų kelionę nedideliu laivu, kuris vyksta iš Argentinos, iš vadinamojo „pasaulio krašto“ – Ushuaia miestelio. Įsigytos kelionės maršrutas: Ushuaia-Antarktida-Ushuaia, todėl kelionę iki šio miestelio ir namo keliautojai organizuoja patys.

„Kelionę pirkau per agentūrą „Adventure Life“, pačią ekspediciją organizavo „Antarctica21“ įgula. Laivas „Ocean Nova“ buvo pastatytas kelionėms į Grenlandiją, o vėliau pritaikytas ir kelionėms į Antarktidą.

Mano plaukimas vyko 2022 m. lapkričio 11–20 dienomis. Pats sezonas vykti į Antarktidą prasideda nuo lapkričio ir tęsiasi iki vasario“, – pasakojo keliautoja.

Tarp ekspedicijos ir kruizo

Pasak jos, kelionė laivu „Ocean Nova“ yra tarpinis variantas tarp ekspedicijos ir kruizo.

„Į ekspediciją panašu dėl edukacinės programos. Plaukiant laivu apie Antarktidą skaitomos paskaitos, rodomi filmai. Galima stebėti šio regiono gyvūniją. Guminėmis valtimis keleiviai plukdomi į krantą kartu su įgulos nariais, kurie yra skirtingų sričių mokslininkai ar ilgamečiai tokių ekspedicijų dalyviai. Be to, vyksta vakariniai kiekvienos kelionės dienos aptarimai su ekspedicijos įgula.

O kruizą primena gyvenimas ir nakvojimas laive (kajutės labai panašios į didelių kruizinių laivų kajutes), pusryčiai, pietūs ir vakarienė laivo restorane su nuostabiu aptarnavinu ir net „happy-hour“ vieninteliame laivo bariuke“, – paaiškino J. Radvilavičiūtė.

Jos žiniomis, nusprendus vykti į Antarktidą, galima pasirinkti norimą programą ir komforto lygį.

„Į Antarktidą yra organizuojamos skirtingos kelionės, kurios yra dar arčiau ekspedicijos (ilgesnės, su nakvyne Antarktidoje palapinėse) ar kruizo (didesniais laivais, be išsilaipinimų į krantą)“, – pasakojo keliautoja.

Įgula – iš viso pasaulio

„Ocean Nova“ laivu plaukė 70 keleivių. Pusė iš jų – amerikiečiai, lietuvių daugiau nebuvo. Su visa įgula ir personalu iš viso laive buvo 112 žmonių. Vyriausiam keleiviui buvo 79, o jauniausiai apie 24 metus.

„Ekspedicijos įgula – iš viso pasaulio! Įgulos vadas buvo britas, o jam talkino kolegos iš Argentinos, Naujosios Zelandijos, Čilės, Turkijos, Norvegijos ir kitų kraštų. Įgula buvo labai draugiška, dėmesinga visiems keleiviams ir puikiai kalbėjo angliškai“, – įspūdžiais dalijosi lietuvė.

Anot jos, šioje kelionėje didelio fizinio pasirengimo nereikia, tačiau reikėtų įsivertinti savo galimybes, jeigu rinksitės plaukti baidarėmis ar vaikščioti su sniego batais.

„Lapkritį Antarktidoje būna apie 0 laipsnių pagal Celsijų. Žinoma, daug priklauso nuo vėjo ir nuo to, kiek judi, ar esi išlipęs ant kranto, ar plauki valtimi. Bet kuriuo atveju temperatūra labai suvokiama ir suvaldoma. Visiems laivo keleiviams buvo duodami specialūs batai, skirti lipti į krantą ir plaukti guminėmis valtimis, bei gelbėjimosi liemenės, o kita apranga keleiviai daugiausia rūpinosi patys (kai kurios agentūros duodavo ir striukes)“, – pasakojo keliautoja.

Supo kaip reikiant

Pirmą kelionės dieną – lapkričio 11-ąją – laivas plaukė Biglio kanalu, kur dar nesijaučia bangavimo, o pirmos rimtos bangos keliautojus pasitiko naktį.

„Kadangi „Ocean Nova“ yra turbūt pats mažiausias laivas, kuris plaukia į Antarktidą, plaukiant per Dreiko sąsiaurį supo kaip reikiant. Realiai visi keleiviai kitas dvi dienas praleido vartodami vaistus nuo jūros ligos ar prisiklijavę atitinkamus pleistrus. Aš pati neturiu problemų važiuojant kalniukais, skrendant ar plaukiant dideliu kruiziniu laivu, bet pirmą rytą laive supratau, kad be vaistų per Dreiko sąsiaurį toli nenuplauksiu...

Pirmas kelias dienas plaukėme be jokių sustojimų. Buvo galima klausytis paskaitų, taip pat apsilankyti laive esančioje sporto salytėje ar bibliotekoje.

Pirmąsias salas pasiekėme lapkričio 14 d. Įgulos vadas pristatė, kad kiekviena kelionė būna unikali, nes programa Antarktidoje priklauso nuo oro. Kiekvieną vakarą visi susirinkdavome laivo bariuke aptarti besibaigiančią dieną ir kitos dienos orus, kurie lemdavo ir programą. Pavyzdžiui, dėl didėjančio vėjo vieną išsilaipinimą krante teko atšaukti, o paskutinę dieną Antarktidoje išsilaipinti teko 6 val. ryte, kad spėtume dėl padidėjusio vėjo grįžti laiku į uostą“, – pasakojo J. Radvilavičiūtė.

Pingvinai – jaukūs ir aktyvūs

Iš pradžių keliautojai išsilaipino ir apžiūrėjo prie Antarktidos esančias salas, o vėliau – ir žemyninę Antarktidos dalį (Antarctic Peninsula). Ši programa truko keturias dienas.

„Kiekvieną dieną buvo dvi veiklos – arba išsilaipinimai į krantą, arba plaukiojimai zodiakais – guminėmis valtimis su motorais („zodiac cruise“). Išsilaipinimų tikslas, žinoma, buvo stebėti skirtingų rūšių pingvinus, kurie visai nebijo žmonių ir aktyviai leidžia savo dienas.

Išsilaipinimo pradžioje įgula vėliavėlėmis pažymėdavo keliukus, kurių turime laikytis, ir išsilaipindavo kartu su mumis, todėl visi buvome gerai organizuoti ir prižiūrimi. Išsilaipinimas krante paprastai trukdavo iki 2 valandų, bet visada galėjai paprašyti, kad tave parplukdytų į laivą greičiau. Zodiakų kruizų, kurie trukdavo apie 1,5 val., metu kvapą gniauždavo 50 mėlynų atspalvių ledynai bei gyvūnijos stebėjimas iš toliau.

Krante paprastai sutikdavome ruonius, pingvinus arba kitus jūrinius paukščius, tačiau plaukiant laivu taip pat kartais galėjome stebėti banginius, delfinus, orkas. Jeigu kelionės metu plaukiant pačiame laive įgula ar keleiviai pastebėdavo šiuos gyvūnus ar retesnius paukščius, pranešdavo apie tai per garsiakalbius laive visiems keleiviams ir paprastai visi norintys spėdavo juos pamatyti“, – kelionės įspūdžiais dalijosi mergina.

Kelionės metu taip pat buvo galima pamėginti poliarinį šuolį vilkint tik maudymosi kostiumėliu iš laivo į vandenyną, kurio temperatūra tuo metu siekė 1,6 laipsnio pagal Celsijų.

„Tokiai pramogai ryžosi apie pusė keleivių. Saugumas užtikrintas – visi šoko su pririštomis virvėmis, kad esant reikalui greitai ištrauktų. O išlipus iš vandens kiekvienam buvo paruoštas ir šildantis „shot'as“, – pasakojo keliautoja.

Griežtėja apribojimai

Užbaigę pramogas Antarktidoje, keliautojai dar užsuko į Deception salą ir vėliau jau laukė analogiška (bet su dar didesnėnis bangomis) kelių dienų plaukimo be sustojimų kelionė atgal į Ushuaia.

„Verta paminėti, kad ateityje kiekviena kelionė į Antarktidą gali būti vis kitokia plaukiant net ir tuo pačiu laikotarpiu. Pavyzdžiui, įgulos nariai pasakojo, kad anksčiau išsilaipinus į krantą buvo galima išsiskleisti kėdutę ir grožėtis pingvinais bei peizažu.

Šiuo metu dėl vietiniams paukščiams gresiančios užkrečiamosios ligos krante negalima nei prisėsti, nei atsiklaupti, o prieš lipant į krantą ir grįžus iš jo yra dezinfekuojami batai. Kadangi 2022 m. ankstesnėse ekspedicijose įvyko keli nemalonūs nutikimai, susiję su keleivių sužalojimais, todėl ateityje gali būti taikoma daugiau saugumo priemonių“, – minėjo lietuvė.

Visa kelionė truko 10 dienų. Plaukimui pirmyn ir atgal teko sugaišti maždaug po 2,5–3 dienas, tad apie pačią Antarktidą teko plaukioti tik 4 dienas.