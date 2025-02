Kadagių slėnis – lankomiausias Kauno marių regioninio parko pažintinis takas

„Palyginus 2023 – 2024 metų lankytojų duomenis trijuose pažintiniuose takuose: Arlaviškių, Žiegždrių ir Pakalniškių, Mergakalnio apžvalgos aikštelėje bei Nemuno slėnio lauko ekspozicijoje skaičius išaugo nuo 142 720 iki 168 601 lankytojų.

Lankomiausias praėjusiais metais – Arlaviškių pažintinis takas (dar vadinamas Kadagių slėniu), kuriame apsilankė 92067 lankytojai. Populiariausia lankymo diena 2024 m., per Šv. Velykas. Arlaviškių pažintinį taką šią dieną aplanke rekordiškai daug lankytojų – 3552 lankytojai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Kauno marių regioninis parkas.

Jo duomenimis, antras pagal lankomumą – Žiegždrių pažintinis takas, jame apsilankė 25481 lankytojas per metus. Didžiausias lankytojų skaičius pažintiniame take taip pat buvo per Šv. Velykas – 787 lankytojai.

Žiegždrių geologinis takas – žemės tyrinėjimo vieta

„Norime atkreipti dėmesį, kad lankytojų fiksavimas saugomose teritorijose padeda planuoti teritorijų priežiūrą, pažintinių takų tvarkymą bei lankytojų srautų reguliavimą, mažinant neigiamą lankytojų poveikį gamtai“, – pažymėjo Kauno marių regioninis parkas.

Kauno marių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu, siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas Nemuno intakų žiotis, unikalų Pažaislio vienuolyno architektūrinį kompleksą, Kauno marių gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, ypač vertingą Gastilionių mišką su miegapelių populiacija bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Parkas apima dalį Kauno miesto, Kauno ir Kaišiadorių rajonų teritorijų. Draustiniai regioniniame parke užima 4550 ha, tarp jų kraštovaizdžio draustiniai užima 3102 ha, gamtiniai draustiniai – 1242 ha, kultūriniai draustiniai – 206 ha.