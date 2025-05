Užsuko trumpam, o skaičiuoja jau antrą dešimtmetį: lietuvės verslas Meksikoje dabar džiugina turistus iš viso pasaulio

Šiame interviu Raimonda dalijasi savo gyvenimo Playa del Carmen istorija – apie kultūrinius ypatumus, verslo iššūkius ir neišdildomą įspūdį paliekančias Meksikos vietas bei patirtis.

– Papasakokite, kokie keliai jus kadaise atvedė iš Niujorko į Meksiką. Kodėl apsistojote būtent Playa Del Carmen?

– Į Meksiką iš Niujorko atkeliavau dėl buvusio darbo reikalų. Gyvendama Niujorke daug keliavau po Karibų salas, nes mano darbas buvo susijęs su bendradarbiavimu su kruiziniais laivais, komercinio nekilnojamojo turto paieškomis ir derybomis su vietine valdžia arba privačiais asmenimis. Viena iš tų vietų pasitaikė Playa del Carmen – vieta, kurioje tikrai neplanavau pasilikti, ypač po gyvenimo Manhatano centre. Tuomet Playa buvo mažas kaimelis – vos keletas kvartalų, bet suplanuotas labai panašiai kaip Niujorkas. Netgi turime savo 5-ąją aveniu!

– Kaip per šį laiką pasikeitė Playa Del Carmen ir visa Quintana Roo valstija? Kada atidarėte savo muziejų – 3D Museum of Wonders?

– Net pati stebiuosi, kaip stipriai pasikeitė Quintana Roo per beveik 20 metų. Iš esmės visa Meksika per šį laiką labai pasikeitė – nuo maisto įvairovės iki grožio produktų bei aukštosios mados industrijos. Vyksta labai daug statybų projektų. Playa del Carmen kaip miestelis išaugo gal dešimt ar net daugiau kartų. Vos už 40 minučių kelio – Tulumo miestelis, kuris per pastarąjį dešimtmetį tiesiog neatpažįstamai pasikeitė. Ten organizuojami vieni geriausių DJ pasirodymų, atvyksta pasaulinio lygio žvaigždės.

2008 metais į Kankuno oro uostą atvyko apie 3,5 mln. žmonių, o 2024-aisiais – apie 20 mln. 2008 metais buvo apie 30 000 viešbučių kambarių, o šiais metais jau turime virš 115 000. Atsidarė ir vis dar statomi tarptautiniai bei boutique prabangūs viešbučiai, taip pat privačios rezidencijos.

Mūsų muziejus atsirado labai neplanuotai 2015-aisiais. Iki šiol mus aplanko daug turistų, kuriems patinka menas, fotografija ar tiesiog nori linksmai praleisti laiką. Tai vieta visų amžiaus grupių žmonėms – čia šypsosi ir kvailioja ne tik anūkai, bet ir seneliai.

– Meksikoje esate išbandžiusi ne vieną verslo sritį – kokių iššūkių kelia verslo vystymas šiame krašte? Ar yra dalykų, kuriuos atsukus laiką atgal, darytumėte kitaip?

– Atsukus laiką atgal, būčiau daugiau investavusi į nekilnojamąjį turtą. Tačiau Meksikoje nėra lengva vystyti verslą – kaip, turbūt, ir visur kitur. Ypač jeigu verslas reikalauja daug darbuotojų. Sparčiai augančiuose regionuose tiesiog trūksta gerų darbininkų.

Quintana Roo yra labai daug viešbučių, kai kurie didieji tinklai turi pastatę net atskirus kompleksus su sporto aikštelėmis ir laisvalaikio erdvėmis savo darbuotojams, kur jie apsigyvena su šeimoms. Tokiu būdu viešbučiai apsisaugo nuo didelės darbuotojų rotacijos. Mažesniems verslams lieka tik bandyti surasti gerus darbuotojus ir juos išlaikyti – kas nėra lengva, nes kiti verslai, ypač sezono metu, gali pasiūlyti didesnį atlyginimą.

Per tiek metų išmokau, kad reikia turėti ne tik planą B, kuris greičiausiai neišsipildys, bet ir planą C. Tada planui A ir B neišsipildžius nėra taip skaudu.

– Ko galima pasimokyti iš meksikiečių? Kuo jus žavi šios šalies kultūra?

– Gyvenimas Meksikoje man išugdė didelę kantrybę. Ko galima pasimokyti? Meksikiečiai yra labiau atsipalaidavę, moka džiaugtis gyvenimu ir linksmintis. Daug šeimų turi savo papročius, pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį susirinkti ir pietauti kartu. Jie gana draugiški – jei netyčia praeisi pro jų šventę, nenustebk, kai tiesiog pakvies prisijungti. Nesvarbu, ar tai būtų vaikų gimtadienis, ar kokios suaugusiųjų šventės minėjimas. Mane tai labiausiai žavi. Tai tapo ir mano bei mano dukryčių gyvenimo stiliumi – mes nesame linkusios skirstyti žmonių.

Meksikos kultūra yra be galo įvairi, graži ir spalvinga. Kiekvienas regionas turi skirtingus papročius, maistą, šokius. Net Vėlinės skirtinguose regionuose yra švenčiamos skirtingai. Siūlyčiau bent kartą apsilankyti Meksikoje tuo metu, kai vyksta Día de los Muertos paradas.

– Trys dalykai, be kurių neįsivaizduojate savo kasdienybės Playa Del Carmen.

– Vienas svarbiausių dalykų – ankstyvas rytinės kavos gėrimas terasoje, žiūrint į Karibų jūrą, kylančią saulę, klausantis paukščių čiulbėjimo ir stebint besikeičiančias dangaus spalvas. Rytais ir vakarais praskrenda būrelis papūgų, kurios išsiskiria garsais ir ryškiomis spalvomis. Antras dalykas, be kurio neįsivaizduoju Playa Del Carmen – šviežia žuvis, vaisiai ir daržovės. Trečias – tarptautinė žmonių įvairovė.

– Kurios aplankytos Meksikos vietos jums yra palikusios patį didžiausią įspūdį?

– Meksika yra labai įvairi: Karibų jūra, kalnai, senotės, piramidės, džiunglės, miškai, dykumos, kriokliai… Visos vietos labai skirtingos ir turi savo žavesį.

Nors ir gyvenu ant Karibų jūros kranto, bet daug laiko praleidžiu El Cuyo miestelyje, Jukatane. Jis primena Playa del Carmen ar Tulumą prieš 20 metų. Neretai ten galima sutikti flamingus, vėžlius, delfinus, rajas. Liepos–rugsėjo mėnesiais – langustinų ir aštuonkojų sezonas. Taip pat galima pamatyti bioliuminescenciją, kai naktį vaikštant pakrante švyti ne tik žvaigždės danguje, bet ir smėlis.

Kitas mane labai sužavėjęs Meksikos regionas – Guanajuato centrinėje šalies dalyje.

– Ką galėtumėte patarti planuojantiems savarankišką kelionę į Jukatano pusiasalį? Ką čia privalu bent sykį patirti ir pamatyti?

– Keliaujant po Jukatano pusiasalį būtina pamatyti piramides ir senotes – visos jos skirtingos. Verta paieškoti ir privačių senočių, kur galite būti vieni ar tik su savo draugų grupe – visiškai kitokia patirtis nei viešose senotėse.

Rekomenduočiau vietoje įprastų viešbučių apsistoti hacienda arba casona. Keliaujant su didesne grupe galima privačiai išsinuomoti visą haciendą – dažniausiai jos turi 4–5 atskirus namelius/miegamuosius, baseiną, parką, privatų šefą ir padėjėjus, kurie visą dieną gamina maistą. Užtenka dviejų dienų, nes tokios vietos dažnai būna nutolusios nuo miestų. Dauguma haciendų randasi Jukatano valstijoje, aplink Meridą.

Būdami Jukatane, taip pat būtinai paragaukite melipona medaus – tai medus iš bičių, neturinčių geluonies. Jas sunku prisijaukinti, todėl jų medų sunku gauti. Jis imamas tik kelis kartus per metus ir yra vienas brangiausių pasaulyje.