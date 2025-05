Emocijų apimtas lietuvis džiūgavo dėl komandos pasiekimo ir atskleidė detales.

„Ir mes galingi iš naujo vėl! Šiandien mūsų kolektyvui Everesto šturmas prasidėjo nei anksti, nei vėlai – 01.00 nakties. Iki viršūnės kopimas truko apie 7:30 val., kas galėjo žymiai greičiau būti jei ne sudėtingesnėse vietose susidarė kamščiai dėl kiniečių klientų ir jų šerpų. Ten tekdavo pastoviniuoti. Kaip sakoma, visi nori įtaikyti į gero oro langą, o ne kopti per škvalą ar drebiantį sniegą. Buvo keista, kad tai finalinė visų 6 savaičių pasiruošimo diena. Susimauti nesinorėjo, ypač žinant, lad return (grįžimo) laikas yra 12:00. Jei iki to laiko nespėji užlipti ant pasaulio stogo, deja, tau laikas suktis ir leistis žemyn. Negali visų jėgų tik jai iššvaistyt. Pakelėje esantys negyvėliai yra tik dar vienas pavyzdys, kad kalnas pasiima savo, jei nesivadovauji sveiku protu. Na bet mūsų kompanijos tempas buvo geresnis ir jau 8:37 val. ryte vietos laiku stovėjau ant Džomalungmos viršūnės!

Antras po Justo, paskui prisijungė ir Nerijus. Tai statistiškai Justas tapo aštuntuoju žmogumi, aš devintuoju, Nerijus dešimtuoju Lietuvos istorijoje. Man rodos as dar tapau jauniausiu užkopusiu lietuviu į Everestą, ot jaunuolis trisdešimtmetis, bet užkopti tik viena medalio puse. 80 proc. nelaimių atsitinka būtent leidžiantis, todėl negalima pamesti galvos, kad užkopei. Viršūnė švenčiama apačioje. Tai mes nusileidome į stovyklą, iš kur šturmavom, tada šiek tiek pailsėjom, susirinkom daiktus ir leidomės į kitą stovyklą (7600m) ir dar po to šiandien nusileidom į pirmąją stovyklą (north col 7000m). Tai aš čia atsiradau tik 21:30 val.! Va tau ir dienele! Nors leidžiantis vaizdai pasakiški buvo. O dabar laikas kaip arkliui atsijungti ir pailsinti kūną. Dar kartą noriu visiems padėkoti už tokį susidomėjimą ir palaikymą! Ekspedicija tikrai buvo velniškai sunki ir tą greitai išgirsite per mano vlogus, kaip dūsauju. Ačiū mano rėmėjams už palaikymą ir buvimą kartų per mano ekspedicijas. Jų dar bus daug! o aš einu miegot! Iki ryt draugai!“, – rašė keliautojas.

Primename, kad grįžęs iš kelionės po Naująją Zelandiją A.Valujavičius paskelbė užsimojęs pasiekti aukščiausią Pietų Amerikos kalno viršūnę Akonkagvą, Ochos del Salado ugnikalnį ir Everestą.