Gamtos stebuklai ir netikėti atradimai: šiame Lietuvos krašte jų ne vienas

Šeštadienį aplankykite kalvotąją Suvalkiją ir Vištyčio regioninį parką. Kelionę pradėkite nuo lankytojų centro, kur interaktyvi ekspozicija supažindins su šio krašto gamta, kultūra ir istorija. Netoliese stovi 100 metų sukaktį švenčiantis Vištyčio vėjo malūnas – tai unikalus technikos paveldo objektas su autentiška įranga ir puikia apylinkių panorama pro jo langus.
Toliau leiskitės į pasivaikščiojimą Šilelio pažintiniu taku – čia laukia gamtos stebuklai, senieji medžiai ir netikėti atradimai. Nepraleiskite progos pamatyti Vištyčio Didįjį akmenį bei įspūdingą daugiakamienę Dabravolės liepą, turinčią net 25 kamienus – tai unikalūs gamtos paminklai, stebinantys net visko mačiusius.
Dieną užbaikite prie Vištyčio ežero – čia įsikūrę jaukūs kempingai ir sodybos, kuriose galima atsipalaiduoti po įspūdžių kupinos dienos.
Sekmadienį keliaukite į Dzūkiją, į ežerų ir miškų apsuptą Veisiejų regioninį parką. Čia jus pasitiks istorinis Veisiejų dvaro fligelis, pastatytas XVIII a. Lietuvos etmono Mykolo Juozapo Masalskio iniciatyva.
Šiandien jame įsikūręs parko lankytojų centras, kviečiantis susipažinti su vietos gamta ir kultūriniu paveldu. Pasivaikščiokite po vienus seniausių Lietuvoje – Veisiejų ir Vainežerio dvarų parkus.
Veisiejų dvaro parke, šalia Ančios ežero, vingiuoja pasivaikščiojimo takai, o čia pat stūkso daugiau nei 200 metų skaičiuojantis uosis, paskelbtas gamtos paveldo objektu. Kitame Ančios ežero krante esantis Vainežerio parkas žavi šimtamečių medžių alėjomis – klevais, liepomis ir skroblais. Greta galima atrasti ir „Okopkos“ gynybinį įtvirtinimą, menantį karų su Švedija laikus.
Verta aplankyti ir Šlavantų piliakalnį, nuo kurio atsiveria įspūdinga Šlavanto ežero panorama. Dienai baigiantis, pakilkite į 15 metrų aukščio Veisiejų apžvalgos bokštą – saulėlydžio metu kraštovaizdis čia pasidabina šiltais, ryškiais atspalviais ir atveria išraiškingą parko panoramą.
Daugiau informacijos apie nakvynės ir maitinimo vietas rasite svetainėse www.vilkaviskisinfo.lt (Vištyčio parkas) ir www.lazdijai-turizmas.lt (Veisiejų parkas).
Savaitgalis gamtoje – tai galimybė ne tik pažinti savo kraštą, bet ir kurti gražius prisiminimus su šeima. Tad kviečiame susitikti regioniniuose parkuose – jūsų patogumui lankytojų centrai dirba ir šeštadieniais iki 15 val.
