Medkopio pabaigos šventė Stripeikiuose

Rugpjūčio 15-ąją muziejaus erdvėse, kiemuose ir takuose nuo ryto klegėjo turtingas kermošius, kvietė gražieji amatų kiemeliai, varvėjo saldžiausias medus, kvepėjo žolynais, žolynėliais. Menininkai, tautodailininkai rišo sodus, skulptūras iš žolynų, net avilį pynė. Bitininkystė įprasminta ir tekstilėje, ir kalvystėje. Šventėje svečiavosi Lenkijos bitininkų brolijos ir Latvijos bitininkystės draugijos atstovai, pristatę kultūrinį ir bitininkystės paveldą. Visą dieną muziejaus konferencijų salėje vyko edukacinės ir mokslinės paskaitos, kulinarinio paveldo šventinių kepinių degustacijos, organizuotos vaikų dūzgės su smagiomis kūrybinių dirbtuvių veiklomis.
Festivalio atidaryme 24-ąja Medkopio švente džiaugėsi ir jon susirinkusius sveikino Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko direkcijos vadovas Gedas Kukanauskas, Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Jie kvietė visus šauniai pasibūti, pabendrauti, pasibičiuliauti.
„Smagu, kad rajone vis atsiranda naujų bitininkų, kad keičiasi jų kartos. Tai pirmiausia jų šventė. Taip pat smagu, kad Stripeikiai ir Bitininkystės muziejus simbolizuoja Ignalinos kraštą. Bičių darbas šiemet baigėsi, o mūsų tęsiasi. Visi kartu turim ką gražaus nuveikti...“,– kalbėjo meras.
Savo svečiais ir pagalbininkais džiaugėsi muziejaus vadovė, kaip meras sakė, pagrindinė šventės bitutė, Danutė Indrašienė, kvietusi maloniai leisti dieną, išbandyti visas veiklas, apeiti mugę, pirkti ir ragauti. Dėkota muziejaus draugams, šventės rėmėjams, visiems prisidėjusiems, pagelbėjusiems.
Šventėje sutikti jaunavedžiai, paskui šalia Austėjos klėtelės vyko bičių dievybių pagerbimo ir baltiškų tuoktuvių apeigos, vestuviniai pasidainavimai su folkloro grupe „Kūlgrinda“. Koncertinėje programoje pasirodė išskirtiniai kolektyvai ir atlikėjai: instrumentinė folkloro grupė „Ratilai“, aktorių Juozo Gaižausko ir Emilijos Latėnaitės duetas, folkloro grupė „Garbanotas“, grupė „Smetonos ūsai“, „ByTikZyz folkloro studija“.
Į šventę atvykusieji maloniai leido laiką įvairiose muziejaus erdvėse. Muziejuje veikia jauki maža kavinukė „Bitutė“, kurios staliukai išdėstyti ant čiurlenančio upelio kranto. Šventės dieną žmonių buvo pilna ir čia, ir pievoje, ant savų patiesaliukų. Šešiuose muziejaus pastatuose (name, svirne, klėtelėse, kluone...) įrengtos modernios interaktyvios ekspozicijos apie bites ir bitininkavimą nuo seniausių laikų. Aplankius senąją pirkią, pasijaučiama kaip pas bitininką namuose, svirne – kaip dūzgiančioje bičių šeimoje, tvartelyje – tarsi bitininko dirbtuvėse. Austėjos klėtelė atveria iš amžių glūdumos ateinančias mitologines paslaptis, žolelių galias ir kvapus. Žalčio klėtelė skirta vienišių meditacijai. Liepų kalne galima paskrajoti sūpynėmis, o kvapų palėpėje – patirti visišką atsipalaidavimą.
