Vasara baigiasi, tačiau vasariškos pramogos ir atradimai vis dar tęsiasi!

Vienas didžiausių pramogų parkų Europoje, skirtas visai šeimai
„360 Arena“ – vienas didžiausių pramogų parkų Europoje, skirtas visai šeimai! Tai unikali pramogų arena, įsikūrusi Vilniuje, kur fizinis aktyvumas ir modernios technologijos susijungia į vientisą pramogų erdvę.
Čia jūsų laukia Lietuvoje dar nematyta moderniausia įranga, interaktyvaus sporto žaidimai ir sportinės pramogos tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Nuo šio rudens startuos naujas projektas – „360 Akademija“, kuris bus skirtas norintiems išmokti naujų triukų ar juos patobulinti. Užsiėmimus ves profesionalūs instruktoriai, kurie mokys parkūro, akrobatikos bei batutų akrobatikos. Visus norinčius, kviečiame registruotis jau dabar: https://360arena.lt/360-akademija/
Pakruojo dvare – žiedų klestėjimas ir įspūdinga vasaros šventė
Pakruojo dvare šiuo metu – pats žiedų klestėjimo metas. Gėlės pasiekė savo brandą, todėl visas dvaro parkas paskendęs sodrių spalvų, kvapų ir formų įvairovėje.
Nuo vidurdienio iki pat vakaro lankytojų čia laukia ne tik pasivaikščiojimai po žiedais nusėtą parką, bet ir kino įkvėpti spektakliai po atviru dangumi, įspūdingos milžiniškos skulptūros bei daugybė pramogų visai šeimai. Mažieji džiaugsis karuselėmis, edukacijomis, gyvūnų ūkiu bei technikos garažu, o suaugusieji galės atrasti naujų žinių apie dvaro istoriją ir šurmuliuojantį XIX amžiaus gyvenimą. Iš čia kiekvienas išvyksta su kupina įspūdžių širdimi.
Šiemet festivalyje pirmą kartą pristatomos dvi aiškiai atskirtos, žiedais dekoruotos zonos. Vienoje jų dominuoja raudona spalva – tarsi raudonas kilimas, simbolizuojantis kino žvaigždžių spindesį, meilę, aistrą ir drąsą. Kita erdvė sukurta remiantis IN ir YAN filosofija – čia svarbiausia ramybė, pusiausvyra ir šviesa. Švelnios pastelinės gėlių spalvos bei kruopščiai suderintos rūšys kuria harmoningą, akį džiuginančią kompoziciją.
Kiekvieną dieną čia vyksta gyvi vaidinimai po atviru dangumi, kuriuose atgimsta penkios žymios filmų scenos. Profesionalūs aktoriai kartu su režisieriais ir operatoriais kuria tikros kino studijos atmosferą, o svečiai kviečiami ne tik stebėti, bet ir patys įsitraukti į veiksmą – tapti aktoriais, režisieriais ar žiūrovais.
Pakruojo dvaro vasaros žiedų festivalis kviečia mėgautis įspūdžiais iki pat rugsėjo 14-osios.
Banglenčių sportas – tai ne tik pramoga, bet ir galimybė susikurti naują santykį su vandeniu bei pasikrauti jėgų
„Surf Camp“ – banglenčių akademija Klaipėdoje į bangas kviečia išsiirti iki pat rugsėjo pabaigos. Tiek jau plaukiantiems banglente, tiek ir norintiems pažinti šį nuostabų ir dažnai egzotišku laikomą sportą, Melnragės paplūdimiai tikrai turės ką pasiūlyti. Nors rudenėjant dienos trumpėja, tačiau šiltas vanduo ir nepakartojami saulėlydžiai jūroje nenustoja džiuginti banglentininkų.
Banglenčių sportas – tai ne tik pramoga, bet ir galimybė susikurti naują santykį su vandeniu, pailsėti emociškai ir pasikrauti jėgų. Turintiems vandens baimių nebus geresnės progos jas įveikti, pažinti sroves ir kitus pavojus, kaip su banglente ir hidrokostiumu. Ne paslaptis, kad emocinei savijautai jūros ošimas ir bangų siūbavimas taip pat turi teigiamo poveikio, tad trumpas savaitgalio pabėgimas prie jūros pakrauna energijos gerokai ilgesniam laikui.
Pirmąjį rugsėjo savaitgalį „Surf Camp“ akademijoje laukia paskutinė sezono pradedančiųjų stovykla, kurioje išmokti pagrindai leis žymiai labiau pasitikėti savo jėgomis ir žiemos atostogų metu jau gaudyti bangas vandenynuose. Nestebina ir tai, kad pavieniui atvykę stovyklų dalyviai čia susiranda draugų ir įsilieja į bangų bendruomenę. Sparčiai augantis banglentininkų ratas kartu leidžia laiką pajūryje, keliauja ieškoti naujų bangų pasaulio jūrose ir vandenynuose.
Patyrusių trenerių komanda visą mėnesį taip pat lauks asmeninėse ir metodinėse pamokose. Per septyniolika metų išgryninti mokymo principai leidžia nuosekliai ir sklandžiai tobulėti kiekvienam, o jūroje susiformavusios įžvalgos pritaikomos tiek kasdieniame gyvenime, tiek versle. Gaudydami bangas, dalyviai įgyja įgūdžių, kurie padeda ramiai reaguoti į sudėtingas situacijas, užtikrintai vertinti rizikas bei pasitikėti savimi siekiant didelių tikslų. Taigi, ši patirtis subalansuota kiekvienam: nėra jokių amžiaus, fizinės formos ar pasiruošimo apribojimų, net ir nemokančiam plaukti – tai ypatingai naudinga.
Į renginius ir ekspozicijas kviečia unikalus kompleksas prie Daugyvenės upės
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, esantis Radviliškio rajone, apima keturis padalinius: Burbiškio dvaro istorijos, Kleboniškių kaimo buities, Šeduvos kraštotyros muziejus ir Raginėnų archeologijos kompleksą. Visus metus, o ypač šiltuoju sezonu, čia vyksta gausios veiklos – jau turinčios ilgametes tradicijas ir naujai pasiūlytos lankytojams. Burbiškio dvarą ir Kleboniškių kaimą teskiria 3 kilometrai, tad labai patogu vienu kartu aplankyti du išskirtinius objektus.
Burbiškio dvare, autentiškoje praeities pažinimo, poilsio erdvėje, populiarinama dvarų kultūra. Išskirtinis visoje Lietuvoje – Burbiškio dvaro peizažinis parkas su tvenkinių ir kanalų sistema, salomis, pusiasaliais, sąsiauriais. Parke driekiasi net 5 kilometrai takų, krantus, salas jungia tiltai ir tilteliai, puošia ažūrinė altarna. Visa dvaro aplinka – žavus paveikslas, jungiantis praeitį ir dabartį. Restauruotuose dvaro pastatuose įrengtos turtingos ekspozicijos, veikia įvairios parodos. Viena iš jų – iki spalio 26 dienos eksponuojama paroda „Mada ir siluetai: nuo klasicizmo iki modernizmo“ iš mados istoriko, kolekcininko Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcijos, saugomos Lietuvoje. Mados pasaulį lankytojai išsamiau gali pažinti ekskursijose su gidu, artimiausia vyks rugpjūčio 30 dieną 14 valandą.
Burbiškio dvaras labiausiai garsėja gausia tulpių kolekcija, bet žiedai čia nevysta iki šalnų – dvaras pražysta įvairiausiais vienmečių ir daugiamečių gėlių žiedais. Artimiausia gėlynams ir praeičiai skirta ekskursija „Pasivaikščiojimas su sodininke: dvaro gėlių istorijos“ vyks rugpjūčio 24 dieną 12 valandą. Populiarios ekskursijos dvare tęsis ir rudenį, į jas būtina išankstinė registracija tel. +370 422 56110. Įvairaus pobūdžio ekskursijas muziejuje galima užsisakyti ir lankytojams patogiu metu.
Šių metų naujovė – rugpjūčio 24 dieną prasidedantis ciklas „Teatras dvare: praeities ir dabarties jungtys“, pirmasis jo renginys – spektaklis „Susitikimas su „Mažuoju princu“. Rudenį tęsis dar vienas populiarus dvarų kultūrą reprezentuojantis projektas „Dvarų pramogos“.
Burbiškio dvaro istorijos muziejus siūlo ir didelę įvairovę su dvaro kultūra susijusių edukacijų, jas galima pasirinkti ir užsisakyti pagal savo pomėgius.
Kleboniškių kaimo buities muziejaus ekspozicijos nukelia į XIX a. pabaigą – XX a. pradžią. Ypatingą aurą saugančiame kaime stovi 28 pastatai, lankytojams pristatomos ąsočių, bezmėnų, muštokių, ližių, linų šukų, motorų, svarstyklių, oblių ir kt. kolekcijos. Besikeičiantys metų laikai Kleboniškių kaimą kuria tarsi gražiausią atviruką – šiuo metu lankytojus vilioja spalvinga jurginų kolekcija.
Kleboniškių muziejuje atgimsta senieji amatai, vyksta įvairios dirbtuvės, tęsiama klojimų teatro tradicija. Rugpjūčio 23 dieną 16 valandą muziejaus klojime bus rodomas Stalo teatro spektaklis „Gandro dovana“, o rugsėjo 6 dieną ciklą „Šeštadienių popietės klojimo teatre“ užbaigs Stalo teatro edukacinės teatro dirbtuvės vaikams „Šešėlių dirbtuvės: lietuvių liaudies pasakos“. Tą pačią dieną vyks linarovis – Kleboniškių kaime tebeauginami linai.
Keičiantis metų laikams, keisis ir veiklos bei parodos – nuo lapkričio vidurio Burbiškio dvare lankytojų lauks senovinių eglutės žaisliukų ir atvirukų parodos, jas lydinčios ekskursijos bei edukacijos, o Kleboniškių kaimo gryčioje vyks tradicinės adventinio laikotarpio dirbtuvės.
Daugiau informacijos apie muziejaus renginius: www.daugyvenesmuziejus.lt.
Saulėgrąžų jūra, ąsočiai ir kugelio kvapas
Kartais atrodo, kad stebuklai nutinka visai čia pat, tik reikia sustoti ir juos pastebėti. Radviliškio rajone, šalia Burbiškio dvaro, stovi sodyba, kurios vardą sunku pamiršti – „Molinė saulėgrąža“. Ir iš tiesų, vos įžengi pro jos vartus, regis, patenki tarsi į pasaką: aplink linguoja šimtai saulėgrąžų, kiekviena vis kitokia, spalvota, žaisminga. Čia ne šiaip laukas, čia ištisas115 veislių saulėgrąžų pasaulis, kur vienos siekia net penkis metrus, o kitos šypsosi iš pačios žemės, mažutės, lyg būtų skirtos vaikams nuskinti.
Šios sodybos šeimininkė Elžbieta kalba apie jas su tokia meile, kad supranti – tai ne tik gėlės, tai šeimos istorija, gyvenimo būdas. Ir taip gera klausytis, kaip ji pasakoja apie dekoratyvines raudonas ar pilnavidures saulėgrąžas, kurios vis tiek kitąmet sugrįžta į geltonąją pirmtakę – lyg primindamos, kad kartais gyvenimas nori paprastumo.
Tačiau „Molinė saulėgrąža“ – ne vien gėlės. Čia yra ir molinių ąsočių muziejus, lentynos pilnos spalvų ir formų. Vaikai čia būna išties sužavėti – kiekvienas ąsotis atrodo lyg iš kitos pasakos. O jeigu esat smalsūs, pamatysit ir kitokių senovinių daiktų, kurie šnabžda istorijas apie praeitį.
Ir tada – oras. Jei savaitgalis gražus, ore pasklinda kvapas, kuris lietuviams iškart pažįstamas: kepamas kugelis. Šeimininkai jį gamina čia pat, lauke. O desertui – saulėgrąžų chalvos ledai, kuriuos mažieji tiesiog dievina.
Šiuo metu sodyba dar sužydės ir muzika – čia vyks koncertų ciklas „Skambančios saulėgrąžos“. Jei norite patirti, ką reiškia sėdėti tarp gėlių ir klausytis muzikos, pasižymėkite datas: rugpjūčio 31 d. 16 val. ir rugsėjo 14 d. 16 val.. O jei esat iš tų, kurie mėgsta tikrą bendrystę, nepamirškite ir rugsėjo 27 d. – tądien čia vyks „Kugelinė“, į kurią atvyksta ne tik turistai ir šeimos, bet ir ištisas motociklininkų būrys. Vaizdas – neįprastas, bet labai žavus: saulėgrąžos, kugelis, muzika ir motociklų burzgimas.
Ir žinot, kas gražiausia? Kad visa ši vieta nėra tik dėl nuotraukų. Ji yra apie buvimą drauge, apie lėtą laiką… Apie tą akimirką, kai vaikas pamerkia ranką į saulėgrąžų jūrą, o tu tiesiog nusišypsai ir galvoji: „Štai dėl tokių akimirkų verta keliauti.“
Pasinerkite į rudens spalvų bei skonių kelionę
Tūkstančius lankytojų vasarą džiuginę „Babilono sodai“ ruošia nepakartojamas patirtis ir atėjus spalvingajam rudeniui. Kai gamta nusidažo auksinėmis spalvomis, o iškeliaujančios vasaros derlius vilioja jaukiais skoniais bei aromatais, „Babilono sodai“ kviečia pasimėgauti rudenišku šių sodų grožiu, kuris kasmet žavi parko lankytojus.
Netoli Klaipėdos ir Palangos įsikūrę „Babilono sodai“ rudenį spinduliuoja unikalia atmosfera. Tamsėjančiais rudens vakarais parkas nušvinta jaukiu apšvietimu, kviečiančiu į romantišką pasivaikščiojimą aplink pasaulį. Rudens šešėliuose čia galima išvysti žymiausių pasaulio statinių miniatiūras – iki tiksliausių detalių atkurtą Triumfo arką, Pizos bokštą, istorinį Romos Koliziejų, romantiškąjį Eifelio bokštą ar Trevi fontaną, Didžiąją Kinų sieną, Horudžio šventyklą, Atomiumą, paslaptingąsias Gizos piramides ir daugybę kitų visame pasaulyje žinomų architektūros šedevrų. Tai tarsi rudens atspalviuose skendinti kelionė aplink pasaulį per vieną dieną, nukelianti į penkis pasaulio žemynus – Europą, Aziją, Afriką, Australiją bei Šiaurės Ameriką.
Rudenį Babilono sodai lankytojus džiugina gausiu čia puoselėjamo daržo derliumi. Visą vasarą kruopščiai prižiūrėtas daržas dovanoja čia pat parke užaugintų bulvių, morkų, cukinijų, aromatingų moliūgų bei kitų gardžių rudens gėrybių. Kiekvieną savaitę kviečiama mėgautis vis kitu rudens skoniu – su niekuo kitu nepalyginamomis obuolių sultimis, kvapniu obuolių pyragu ar aromatingais bei šildančiais moliūgų patiekalais. O pasimėgavus gardžiausiais rudeniškais skoniais, lankytojai bus kviečiami ir į įvairias rudens derliaus veiklas bei užsiėmimus. Savo aromatais keri ir prieskonynas, kviečiantis užuosti įvairius gamtos sukurtus kvapus bei pasimėgauti rankų darbo žolelių arbata, kurią parko lankytojai jau praminė atgaiva sielai.
Atsisveikinus su vasara, „Babilono sodai“ pasineria į tikrą rudenišką sūkurį, kupiną jaukumo, rudens atspalvių, įvairių renginių ir užsiėmimų. Kaip ir kasmet, šiemet kiekviena rudens savaitė bus skirta vis kitai unikaliai temai – netrūks įvairių kūrybinių dirbtuvių, tapybos, įdomiausių rankdarbių kūrybos bei kitų edukacijų, skirtų atrasti ne tik meninius gebėjimus, bet ir vidinę ramybę. Atpalaiduojanti atmosfera leis pabėgti nuo miesto šurmulio ir pasimėgauti parko krioklių bei fontanų čiurlenimu, unikaliais parko augalais bei skirtingų šalių kultūromis. Auksiniame rudens spalvų ir žymiausių pasaulio statinių miniatiūrų fone lankytojai galės susikurti unikalias nuotraukas, įamžinančias nepamirštamą patirtį „Babilono soduose“.
Čia įsikūrusio restorano terasa atvers vaizdą į auksiniu rudeniu nusidažiusią parko panoramą, o siūlomi patiekalai, kaip visuomet, sužavės net išrankiausią skonį. Mažųjų parko lankytojų lauks ne tik didžiulės gyvų krūmų skulptūros, įkūnijančios meškas, liūtus, delfinus ir kitus gyvūnus, bet ir didžiulis lėktuvas, nutūpęs šalia spalvingos žaidimų aikštelės.
Tad jei ieškote vietos, kurioje atsiskleidžia visas rudens grožis, „Babilono sodai“ – būtinas planas šiam rudeniui. Tai nuostabi vieta ne tik išvysti visą pasaulį tarsi ant delno, bet ir pasimėgauti parko ramybe, gardžiais rudens skoniais bei aromatais, atrasti širdžiai mielų veiklų ir turiningai praleisti laiką su brangiausiais žmonėmis.
Rudens linksmybės prasideda: nepakartojami nuotykiai su dinozaurais
Jei atrodo, kad rudenį viskas ima ruoštis giliam miegui, tai „Dinozaurų parkas“, įsikūręs Radailiuose, atgimsta neregėtomis rudeniškomis spalvomis. Čia prasideda nuostabių atradimų era, kupina magijos, rudens paslapčių ir auksiniuose lapuose besismaginančių dinozaurų.
Atkeliavęs ruduo ir mokslo metų pradžia – nuostabus metas pasinerti į įdomų ir dėmesį kaustantį mokslą unikalioje aplinkoje. „Dinozaurų parkas“ šį rudenį nustebins įspūdinga edukacijų vaikams įvairove, o įdomių ir naudingų veiklų čia ras visi – ir pradinių klasių ugdytiniai, ir vyresnių klasių moksleiviai. Į įvairias parko edukacijas kviečiamos ne tik moksleivių grupės, bet ir šeimos. Čia nagrinėjami paslaptingi evoliucijos klausimai, ieškoma dinozaurų fosilijų, išgirstama jaudinančių istorinių faktų, užkasami paslaptingi lobiai bei iš arti susipažįstama su intriguojančiu dinozaurų gyvenimu bei jų išnykimo paslaptimis.
Tiesa, šį rudenį „Dinozaurų parke“ laukia fantastiška Moliūgų fiesta, kuri kvies pasinerti į magišką bei kupiną paslapčių pasaulį anapus. Stebuklinga rudens fiesta prasidės jau rugsėjo 25 dieną ir leis pasijusti tarsi tikrame rudens nakties sapne – parkas pavirs šviečiančia gyva pasaka, kurioje net gigantiškieji parko gyventojai dinozaurai nusidažys paslaptingais rudens šešėliais. Šioje rudeniškoje pasakoje moliūgai taps gyvais personažais, kartu su riaumojančiais dinozaurais pasakojantys intriguojančias rudens istorijas ir kviečiantys tapti stebuklingo sapno iš anapus herojais. Fiestos organizatoriai žada, kad tie, kurie pereis visus šio magiško sapno kelius, sužinos, kas slepiasi paslaptinguose moliūgų šešėliuose.
Rudenį „Dinozaurų parkas“ kvies pasigrožėti įspūdinga parko gamta bei augmenija, nusidažiusia įvairiausių rudens spalvų palete. Paklaidžioti vilios magiškas veidrodžių labirintas, o išbandyti drąsą – visų itin pamėgta Šikšniukų kalva. Pasimėgauti pramogomis gryname rudens ore taip pat kvies gausybė batutų, sūpynių bei laipynių, linksmoji karuselė, spalvingasis traukinukas, šaudykla, azartiškosios turbo mašinėlės 360°, o taip pat 5D kino teatras bei visa galybė kitų pašėlusių pramogų. Tai puiki proga pašėlti kartu su klasės draugais, artimaisiais ar bičiuliais.
Tad rudenį dinozaurai tikrai nemiegos – nepraleiskite progos pasinerti į fantastišką rudens pasaką priešistorinių dinozaurų draugijoje, sužinoti didžiąsias šių gigantų paslaptis ar paklaidžioti magiškoje Moliūgų fiestoje, tik kartą per metus atversiančią duris į paslaptingą pasaulį iš anapus.
Visos dienos šeimos nuotykis po atviru dangumi Anykščiuose
„Labi Parkas“ – tai vieta, kur vienas bilietas atveria duris į daugiau nei 50 skirtingų pramogų, skirtų tiek vaikams, tiek suaugusiems. Čia susitinka klaidūs labirintai, smagiausi atrakcionai, apverstas namas ir dar daugybė kitų pramogų, kurios sukuria nepakartojamą nuotykių erdvę visai šeimai. Kiekvienas kampelis kviečia į atradimus – nuo adrenalino kupinų iššūkių iki kūrybiškų ir smagių užsiėmimų, kurie suburia šeimą bendram laikui.
Patogiai išsidėsčiusios pramogos, maisto zonos ir poilsio erdvės leidžia mėgautis diena be skubėjimo, o teminiai renginiai bei putų šėlsmai šiltuoju metu užtikrina dar daugiau gerų emocijų. Čia šeimos tampa komandomis, kartu kurdamos smagiausius prisiminimus, kurie išliks ilgai.
Apsuptas Anykščių krašto grožio, „Labi Parkas“ suteikia galimybę patirti šimtus įspūdžių per vieną dieną – todėl neskaičiuokite valandų, skaičiuokite emocijas. Atvykite ir atraskite, kiek daug nuotykių telpa į vieną šeimos savaitgalį Lietuvoje!
Pasiruoškite savo gyvenimo žygiui: kai šuo tampa jūsų asmeniniu treneriu
Tik įsivaizduokite: ankstyvas rudens rytas... Oras kvepia mišku ir rasota žole. Tolumoje girdėti paukščiai, o staiga – linksmas, energingas lojimas. Jūsų akys susitinka su žydromis haskių akimis. Užsidedi specialią įrangą ir jūs jau keliaujate kartu!
Taip, tai – žygis su haskiu. Čia kiekvienas žingsnis – ne tik kelionė po mišką, bet ir ryšys tarp žmogaus ir šuns. Haskis jus tempia, motyvuoja, tarsi sakydamas: „Einam. Pamatysi, kas laukia už kito posūkio.“
Atvykę į etnografinę sodybą „Nuotykių akademija“ Neries regioniniame parke susipažinsite su trimis dešimtimis haskių: jų charakteriai tokie spalvingi, lyg rudens lapai. Vienas – it ramaus žvilgsnio filosofas, kitas – nerimstantis nuotykių ieškotojas. Sužinosite ir jų visų vardus.
Tuomet jau jūsų lauks žygis su šunimi – su specialia įranga. Šuo tampa jūsų kelionės metu draugu ir asmeniniu treneriu. Tai ne pasivaikščiojimas – tai mažas ekspedicijos nuotykis, kurį prisiminsite dar ilgai. Galėsite pasinerti į šunų kinkinių sporto paslaptis, sužinosite, kaip paruošiami šunys, kaip jie dresuojami, kaip žmogus ir gyvūnas išmoksta judėti it viena. Žygis su haskiais parko pažintiniu taku tampa ne tik pramoga, bet ir kelione į save: sustoji, įsiklausai, pajunti, kad viskas aplink gyva.
O po žygio – laikas jaukiam poilsiui etnografinėje sodyboje, kurią šeimininkai puoselėja ir išlaiko jos autentiškumą. Sodyboje sukurta erdvė poilsiui, yra kepsninė, galima iškylauti arba tiesiog atsigerti arbatos prie laužo.
„Nuotykių akademija“: vos 37 km nuo Vilniaus ir 70 km nuo Kauno. Ir jūs jau kitame pasaulyje, kuriame šuo ir žmogus eina koja kojon. Nepraleiskite progos aktyviai praleisti laiką, patirti dar nepatirtą, pasimėgauti nuostabia gamta. Tik nepamirškite pasiimti patogių batų, fotoaparato ir… pasiruoškite savo gyvenimo žygiui.
Nepamirštamos rudens pramogos: nuo adrenalino iki jaukaus poilsio
Ruduo – tai metas, kai gamta nusidažo ryškiomis spalvomis, o aktyvus laisvalaikis tampa dar įdomesnis. Mileikių parkas siūlo platų pramogų spektrą, puikiai tinkantį rudens savaitgaliams ar išskirtinėms šventėms gamtoje. Dažasvydis – viena populiariausių pramogų, suburianti draugus, kolegas ar šeimos narius į spalvingas ir azartiškas kovas. Rudens peizažas suteikia žaidimui dar daugiau išskirtinumo. Šratasvydis – pramoga, skirta tiems, kurie nori taktinio veiksmo ir realistiškos kovos patirties. Tai – iššūkis, reikalaujantis strategijos, susiklausymo ir greitos reakcijos. Lazerių mūšiai – saugi ir moderni pramoga tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tai galimybė mėgautis adrenalinu be apsauginių priemonių ar dažų dėmių. Po aktyvių pramogų Mileikių parkas kviečia atsipalaiduoti – čia siūloma sodybos nuoma su nakvyne, kurioje laukia pirtis ir kubilas. Tai puiki proga rudens vakarą užbaigti jaukiai, šiltoje aplinkoje kartu su draugais ar šeima. Mileikių parkas tampa idealia vieta tiems, kurie ieško balanso tarp nuotykių gamtoje ir ramaus poilsio.