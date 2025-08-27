Rusė jau dvi savaites įstrigusi 7 km aukščio kalne – žuvo jai padėti bandęs alpinistas, bet Rusija reikalauja bandyti vėl

Kirgizistane esantis „Pergalės kalnas“ – aukščiausia Tian Šanio kalno viršūnė (7439 m) – panašu, kad tapo pražūtinga rusei N.Nagovitsinai. Dar rugpjūčio 12-ąją, besileisdama nuo kalno, alpinistė susilaužė koją. Pasirodė ir pranešimai, kad N.Nagovitsina koją susilaužė po to, kai ant jos užkrito galimai nepatyręs gidas.
„Šis kalnas neatleidžia tokių klaidų“, – sakė Denis Kiselev, gelbėtojas ir instruktorius Centrinėje alpinistų instruktorių mokykloje. Visgi nėra oficialiai patvirtinta, ar traumą alpinistė patyrė būtent dėl to.
Visgi svarbiau nei ieškoti kaltų buvo bandyti išgelbėti rusės gyvybę. Pirmasis į pagalbą vos po 3 dienų nuo nelaimės, rugpjūčio 15-ąją, leidosi Natalijos draugas, 49-erių italas Luca Sinigaglia.
Pirmo žygio metu jam pavyko alpinistei nunešti būtiniausių reikmenų – palapinę, miegmaišį, vandens, maisto ir mažą dujinę viryklę, bet dėl ekstremalių sąlygų kalnuose jos evakuoti nepavyko.
Deja, bet antrą kartą, kopdamas link Natalijos, Luca Sinigaglia žuvo vos už kelių šimtų metrų nuo pačios Natalijos.
Gydytojai nustatė, kad jis mirė nuo smegenų edemos. Jis kopė kartu su vokiečių alpinistu Gunthe Siegmundu, kuris grįžo į saugią vietą.
Dar vienas bandymas gelbėti rusę rugpjūčio 16-ąją taip pat baigėsi tragiškai. Vienas karinis sraigtasparnis buvo priverstas leistis avariniu būdu ir dužo, avarijos metu buvo sužeistas pilotas ir keli gelbėtojai. Kitas sraigtasparnis dėl pavojingų oro sąlygų Natalijos taip pat nepasiekė.
Nors ekspertai dar prieš savaitę išreiškė vis didesnes abejones dėl jos išgyvenimo galimybių, nes jai baigiasi maistas, vanduo ir degalai, o oro temperatūra siekė -30 laipsnių, praėjusį antradienį Kirgizijos pareigūnai pranešė, kad dronas aptiko N.Nagovitsiną gyvą sugadintoje palapinėje.
Visgi viltys ją išgelbėti buvo beveik dingusios šeštadienį, kai gelbėjimo operacijos buvo sustabdytos dėl blogėjančių oro sąlygų.
Vos prieš porą dienų, pirmadienį, pasirodė ir pranešimai, kad alpinistė – nebegyva, nors oficialiai tai nebuvo patvirtinta. Tačiau nepaisant prastų oro sąlygų ir prabėgusio laiko, Rusijos vyriausiasis tyrėjas Aleksandras Bastrykinas pirmadienį įsakė savo darbuotojams skubiai koordinuoti veiksmus su gelbėjimo tarnybų pareigūnais, kad Natalija būtų išgelbėta, skelbia „Moscow Times“.
Tai įvyko iškart po to, kai pirmadienį Natalijos sūnus Michailas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pasakoja, kad dar viena drono filmuota medžiaga jį įtikino, kad jo mama yra gyva. Jis taip pat paragino Rusijos valdžios institucijas padėti surengti dar vieną skrydį, kas, panašu, įtikino Rusijos valdininkus.
Jei jo mamos surasti nepavyktų, Michailas kalnuose neteks abejų tėvų. N.Nagovitsinos vyras Sergejus mirė nuo insulto 2021 m. kopdamas į Khan Tengri, antrą pagal aukštį Centrinės Azijos viršūnę.
Kol rusai rengiasi atnaujinti paieškas, gelbėjimo operacijos vadovas ir bazinės stovyklos vadovas Dmitrijus Grekovas sakė, kad, jo nuomone, N.Nagovitsina greičiausiai jau negyva.
„Manau, kad ne, nes ji ten yra nuo rugpjūčio 12 d. – suskaičiuokite, kiek laiko praėjo. Tai nerealu. Išgyventi tokiame aukštyje yra nerealu“, – sakė jis.
D.Grekovas taip pat priminė, kad nuo 1955 m. niekas nebuvo sėkmingai evakuotas iš Pergalės viršukalnės.
