Europos Maldyvai: dalies lietuvių dar neatrasta kerinčio grožio vieta, kur kainos – juokingos

Pasaulį išnaršę keliautojai vis dažniau giria vietą Europoje, kurioje, tikina jie, pojūtis panašus, o kainos – ženkliai mažesnės. Ne vienas sako, kad šis Balkanų pusiasalyje esantis kurortas gerokai lenkia daugumą kitų Europos turistų pamėgtų vietų.
Tai – Ksamil kaimelis Albanijoje. Įvertinimą jam skyrė ir „Lonely Planet“, anksčiau apibūdinusi Ksamil kaip vietą su geriausiais Albanijos paplūdimiais, krištolo skaidrumo vandeniu ir minkštu baltu smėliuku.
Neužmiršo jo ir britų žiniasklaidos gigantas „The Guardian“, Ksamil paplūdimį ir Albanijos Jonijos pakrantę dar 2013 m. įtraukęs į 20 geriausių pigiausių paplūdimio atostogų sąrašą.
Ką aplankyti ras kiekvienas
Ksamil paplūdimys – išties išskirtinio grožio. Jį galima rasti įlankoje, apsuptoje trijų mažų salelių.
„Ksamil yra puikioje vietoje, į pietus nuo Sarandės, neoficialios Albanijos Rivjeros sostinės, ir netoli Graikijos sienos.
Tris mažas salas turkio spalvos įlankoje galima lengvai pasiekti plaukiant laiveliu, o čia visada yra mažiau žmonių nei judresniame miesto paplūdimyje“, – rašė turizmo gidas.
Turistai, apsilankę Ksamil, taip pat gali aplankyti neįtikėtiną istorinę vietą. Butrinto nacionalinis archeologinis parkas, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, yra vos už 18 km.
Tai viena svarbiausių šalies archeologijai vietų, nes radiniai čia apima laikotarpį nuo bronzos amžiaus iki XIX a.
Dalis svarbiausių paminklų yra išlikę, tarp jų miesto sienos, Didžioji bazilika, teatras ir Venecijos pilys. Archeologinius paminklus supa miškai, kurių sudėtinga ekosistema susijusi su šalia esančiu Butrinto ežeru, kuris per Vivari protaką išteka į Jonijos jūrą.
Kainos – juokingos
O kainos čia išties draugiškos piniginei. Keliautojai skelbia, kad vidutiniškai už pietus tenka pakloti vos 10 eurų, už pintą vietinio alaus – 2,50, o puodelį cappucino – 1,60.
Internete prieinami vietinių maitinimo įstaigų meniu rodo, kad už populiariausius kokteilius čia teks sumokėti maždaug 7 eurus, o net jautienos kepsnys kainuoja mažiau nei 12 eurų.
Nesikandžioja čia ir nakvynių kainos, rodo Booking nuomos platformoje esantys pasiūlymai.
Štai net paskutinės minutės atostogoms – rugsėjo pirmąjai savaitei – už 7 dienų nakvynę viešbutyje su įskaičiuotais pusryčiais teks sumokėti mažiau nei 450 eurų, o tiems, kuriuos tenkina ir trumpalaikė buto, o ne viešbučio nuoma, yra pasiūlymų, kurių kaina vos 200–300 eurų.
