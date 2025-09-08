Turisto elgesys sukėlė didžiulę pykčio bangą: apvogė kapą, sureagavo net ambasada

Klipus filmuojantis ir socialiniuose tinkluose juos viešinantis australas Lochie Jones, kaip rašė patys japonai, peržengė visas ribas.
Neseniai po šalį keliavęs turistas prasuko šalia Aokiharos, dar kitaip vadinamojo „savižudžių miško“. Vėliau jis įžengė ir į kapines, o pats turistas komentavo vietą svarstydamas, ar visi žmonės, palaidoti čia, mirė miške.
Galiausiai jis priėjo vieną antkapį, ant kurio buvo padėta ir populiaraus japoniško alaus „Kirin“ skardinė. Japonų tradicijoje ant kapų padėtas maistas ar gėrimai yra kaip aukos mirusiems.
Vėliau turistas lyg svarsto, ar turėtų ją išgerti, o vėliau tarsteli, kad nusprendė „palikti viską likimui“ ir, prieš atidarydamas alaus skardinę ir ją išgerdamas, meta monetą.
„Beje, savižudybė Japonijoje yra rimta problema. Psichinė sveikata čia yra viena iš blogiausių ir aš puikiai suprantu, kodėl. Japonės moterys yra visiškai žiaurios ir šaltos“, – sako jis vaizdo įraše, ieškodamas monetos.
Galiausiai jis meta monetą, o tada atsidaro ir išgeria alų.
„Ilsėkis ramybėje, o jei į žemę nugulei piktas, tikiuosi, kad gausi progą atkeršyti“, – nusiriaugėjęs ir atsisukęs į antkapį dar taria turistas.
Visgi jis sako kapo nepaliksiantis tuščiomis ir ant kapo dar padeda kelias cigaretes, tačiau tokia „dovana“ nepagarbaus elgesio neatpirko, o vaizdo įrašas sukėlė didžiulę pykčio bangą internete.
„Įsivaizduokite, kad vykstate į kitą šalį, kad paniekintumėte žmonių kapus ir pavogtumėte artimiesiems paliktas aukas. Labai iškrypęs elgesys“, – dėstė komentatorius.
Kitas internautas rašė: „Japonijoje aukos, kurias matote ant kapų, nėra dekoracijos ar papuošimai, ypač ne tam, kad kažkas galėtų filmuoti klipus. Šeimos palieka maistą, gėrimus ir smilkalus kaip dovanas savo artimųjų dvasioms. Todėl juos paimti yra beveik tas pats, kas apiplėšti žmogų, kuris mirė, paimant tai, ką jam paliko artimieji. Tai, ką padarėte, yra ne tik blogos manieros, bet ir gili nepagarba.“
Kiti ėjo dar toliau ir komentavo apie turisto elgesį pranešę ambasadai bei reikalavę jo nešdintis iš šalies bei negrįžti.
Antradienį Australijos ambasada išleido pareiškimą, kuriame ragina keliautojus „elgtis tinkamai lankantis Japonijoje“.
„Australijos ambasada Japonijoje glaudžiai bendradarbiauja su Japonijos valdžios institucijomis, siekdama užtikrinti, kad keliautojai iš Australijos gerbtų ir laikytųsi vietos įstatymų ir taisyklių. Raginame elgtis tinkamai lankantis Japonijoje. Mes rimtai žiūrime į šiuos klausimus ir bendradarbiaujame su atitinkamomis institucijomis“, – teigiama pareiškime.
Tuo tarpu vietos žiniasklaida pranešė, kad policija pradėjo oficialų tyrimą dėl L.Jones.
Pats L.Jones lyg ir mėgino atsiprašyti, tačiau prastas ir keiksmažodžiais palydėtas bandymas buvusių gerbėjų neįtikino.
turistaiJaponijaAustralija
