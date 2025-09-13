Nidoje – vienas įspūdingiausių metų renginių: kadruose užfiksuoti kvapą gniaužiantys akrobatiniai lėktuvų pasirodymai

Rugsėjo 13 d. Nidos aerodrome įvyko vienas įspūdingiausių metų renginių – aviacijos šventė „Aero Nida 2025“. Ši šventė, tapusi tikra vasaros sezono pabaigos kulminacija, Nidoje surengta jau šeštus metus iš eilės – nuo 2020-ųjų, kai po 20 metų pertraukos, buvo atkurta aerodromo veikla. Lankytojų laukė įspūdinga aviacinė programa, padalinta į tris dalis, kuriose – kvapą gniaužiantys akrobatiniai pasirodymai, specialiai šiai šventei kurti numeriai, bei garsių Lietuvos ir užsienio pilotų šou. Kviečiame pasižvalgyti po Lrytas fotogafo Gintauto Bitvinsko užfiksuotus kadrus!