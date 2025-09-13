Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaKelionės

Nidoje – vienas įspūdingiausių metų renginių: kadruose užfiksuoti kvapą gniaužiantys akrobatiniai lėktuvų pasirodymai

2025 m. rugsėjo 13 d. 17:17
Lrytas.lt
Rugsėjo 13 d. Nidos aerodrome įvyko vienas įspūdingiausių metų renginių – aviacijos šventė „Aero Nida 2025“. Ši šventė, tapusi tikra vasaros sezono pabaigos kulminacija, Nidoje surengta jau šeštus metus iš eilės – nuo 2020-ųjų, kai po 20 metų pertraukos, buvo atkurta aerodromo veikla. Lankytojų laukė įspūdinga aviacinė programa, padalinta į tris dalis, kuriose – kvapą gniaužiantys akrobatiniai pasirodymai, specialiai šiai šventei kurti numeriai, bei garsių Lietuvos ir užsienio pilotų šou. Kviečiame pasižvalgyti po Lrytas fotogafo Gintauto Bitvinsko užfiksuotus kadrus!
Daugiau nuotraukų (38)
 
 
NidaaerodromasLėktuvai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.