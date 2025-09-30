Lrytas Premium prenumerata tik
Šio vaizdo turistas nepamirš visą gyvenimą: „Per daugybę metų keliaujant nieko panašaus nebuvau matęs“

2025 m. rugsėjo 30 d. 13:31
Lrytas.lt
Turistas iš Islandijos atviras – to, ką pamatė ekspedicijoje Kanadoje, nepamirš visą likusį gyvenimą. Šiaurės Labradore (Kanada) jis užfiksavo vaizdą, kurio negalėjo net įsivaizduoti – baltojo lokio patelė su jaunikliu susidūrė su juoduoju lokiu.
Jon Sigurdsson sako, kad šis susitikimas – išties nepaprastas ir netikėtas, o to pamatyti nesitikėjo ne tik jis, bet ir kiti ekspedijos dalyviais.
Tuo metu turistų grupė kaip tik keliavo iš Bafino Žemės į Torngato kalnus. J.Sigurdsson CBC pasakojo, kad pakeliui teko matyti daug baltųjų lokių.
Tačiau antradienį jiems pasisekė pamatyti motiną su jaunikliu krante, valgantį ruonį.
„Buvo labai įdomu tai stebėti, tačiau laikėmės atokiai. Ir staiga pamatėme kitą motiną su jaunikliu, taip pat baltuosius lokius“, –sakė J.Sigurdsson.
„Jie priartėjo ir tarp motinų įvyko nedidelis konfliktas, bet, matyt, ruonio mėsos buvo pakankamai visiems“, – pridūrė jis.
Jis sakė, kad dvi motinos ir jaunikliai puotavo dalindamiesi ruonį, bet tai, kas įvyko po to, buvo neįtikėtina.
„Mes pamatėme, kaip šiek tiek aukščiau, nuo kalno leidžiasi ir prie baltųjų lokių artėja juodasis lokys. Nors manėme, kad juodasis lokys apsisuks ir nebus jokio susidūrimo, jis tęsė savo kelią ir priėjo prie baltųjų lokių. Baltieji lokiai tuo nebuvo patenkinti... ir prasidėjo puolimas“, – pasakojo J.Sigurdssonas.
Tačiau baltojo lokio patelė kovą laimėjo ir galiausiai nubaidė juodąjį lokį.
„Per daugybę metų keliaujant nieko panašaus nebuvau matęs“, – kalbėjo islandas.
J.Sigurdssonas sako anksčiau girdėjęs pasakojimų apie kitus žmones, kurie toje pačioje vietovėje matė baltuosius lokius ir juoduosius lokius tuo pačiu metu, bet nieko panašaus į jų susidūrimą.
Vėliau, kartu su kolegomis, jam net nepavyko rasti šių lokių susidūrimo nuotraukų internete.
„Labai malonu, kad galiu pasidalinti šiuo įvykiu, kad žmonės galėtų pamatyti, kas nutiko. Daugelis žmonių netiki, kad tai tikra, kad tai kažkoks dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas, bet tai nėra tiesa, todėl... tai tikrai malonu.“
J.Sigurdsson sako, kad šią dieną prisimins visą likusį gyvenimą.
