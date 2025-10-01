Pamiltuose kurortuose prognozuoja pokyčius – štai ko dabar atostogaudami ieško lietuviai

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
GamtaKelionės

Pamiltuose kurortuose prognozuoja pokyčius – štai ko dabar atostogaudami ieško lietuviai

2025 m. spalio 1 d. 16:02
Naujausios tendencijos rodo, kad europiečiai kelionę vis dažniau suvokia kaip būdą prižiūrėti psichinę savijautą, o ne tik pamatyti naują vietą ar pramogauti. Pernai, BBC atlikto tyrimo duomenimis, net 43 proc. keliautojų kaip pagrindinę krypties pasirinkimo priežastį nurodė psichikos sveikatą ir poreikį atsitraukti nuo kasdienio streso, o šiųmečiai duomenys rodo, kad ši tendencija tik auga.
Daugiau nuotraukų (2)
Ekspertai atskleidžia, kad poilsiostogų (angl. calmcations) noras stiprėja ir Lietuvoje, o psichologai pataria, kaip užtikrinti, kad tokių atostogų efektas būtų ilgalaikis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Poreikis ramybės atostogoms auga ir Lietuvoje
„Žiniasklaidoje išpopuliarėjo terminas, apibūdinantis tokias atostogas „calmcations“ (poilsiostogos). Tokių atostogų esmė – mažiau dirgiklių, daugiau miego, daugiau buvimo gamtoje ir mažiau spūsčių. Šią tendenciją stebime ir Lietuvoje: mūsų duomenimis, brangesnius, ramesnius viešbučius renkasi vis daugiau žmonių.
Pavyzdžiui, 2019 m. viešbučius tik suaugusiems, viešbučius, kurie yra toliau nuo energingų miestų centrų, viešbučius mažesnėse, ne tokiose populiariose salose, rinkosi 47 proc. mūsų keliautojų, o pernai – net 58 proc. Tai yra vienuolikos procentinių punktų pokytis, eleminuojant infliacijos įtaką, todėl atspindintis realų perėjimą prie ramybės kaip sąmoningo kriterijaus,“– situaciją komentuoja Brigita Kučinskaitė, kelionių agentūros „Kelionių akademija“ ekspertė.
Pasak jos, aiškiai pastebimas nuoseklus poslinkis iš labiausiai apkrautų kurortų į ramesnius regionus bei į metų laikus, kai vietoje nėra tiek žmonių: „Pavyzdžiui, Turkijoje populiaresni tampa atokesni pakrantės ruožai, Graikijoje – salos su butikinio tipo apgyvendinimu, Ispanijoje – gamtos apsuptos Andalūzijos ar Kosta Bravos vietovės, Egipte – ramesni Marsa Alamo kurortas. Tai nėra trumpalaikė mada – tai lūkesčio „grįžti nepervargus“ normalizavimas“.
B. Kučinskaitė prognozuoja, kad šis pokytis kelionių tendencijose neilgai trukus ims formuoti ir pasiūlą: artimiausiais metais viešbučiai ir kurortai dažniau įves aiškias tylos zonas, plės suaugusiesiems skirtas erdves, o sudarant kelionių maršrutus daugės „laisvų dienų“ be privalomų programų.
„Iš klientų jau dabar sulaukiame daug užklausų ramybei atostogose, tad intensyviai kalbamės su partneriais užsienyje ir ieškome geriausių variantų tam, kad keliautojai galėtų pailsėti nuo įtempto gyvenimo ritmo ir kasdienio streso,“ – pasakoja „Kelionių akademija“ ekspertė.
Atostogos turi psichoterapinį efektą, bet reikia laikytis vienos taisyklės
Psichologės Genovaitės Petronienės teigimu, tokią tendenciją pastaraisiais metais formuoja perdegimas, skaitmeninis triukšmas ir nuolatinis skubėjimas.
„Gyvename informacinio pertekliaus režime, kuriame smegenys dirba, streso kiekis auga. Todėl vis dažniau ieškoma ne įspūdžių maratono, o atostogų, kurios riboja dirgiklius ir grąžina miegą, tylą ir ritmą. Kelionės apskritai turi psichoterapinį efektą, nes išlipame iš rutinos, kitaip patiriame save ir santykius, grįžę į gyvenimą pažvelgiame iš naujo. Dėl to neretai būtent po kelionių priimami sprendimai, kuriems kasdienybėje pritrūksta energijos,“ – sako psichologė.
Vis dėlto, pasak jos, nesvarbu, kaip ramiai suplanuotos atostogos, jos savaime problemų neišsprendžia: „Kelionė gali tapti pabėgimu nuo savęs, jei naudojame ją tam, kad nieko nekeistume.
Poilsio poveikis dažniausiai laikosi iki kelių mėnesių, tačiau tik tuo atveju, jei grįžę, kol jaučiamės pailsėję ir atsipalaidavę, sąmoningai įtvirtiname bent vieną ar du praktinius sprendimus, padėsiančius šioje būsenoje išbūti ilgoje perspektyvoje. Pavyzdžiui, nusistatome sekmadienius be darbo, ribojame telefoną vakarais, susitvarkome miego režimą. Jei to nepadarome per pirmąsias dvi savaites po atostogų, atostogų jausena ištirpsta ir grįžtame į seną inerciją“.
Psichologė rekomenduoja dar kelionėje suplanuoti grįžimo ritualą: skirti valandą refleksijai, užrašyti du konkrečius įpročius, kuriuos parsivešime namo, ir jų laikytis.
Atostogoskurortaipsichologinė įtampa
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.