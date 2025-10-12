Europos sala, kurioje orai džiugina net spalį, o turistų – gerokai mažiau

Jei mintis apie šaltus rudens rytus, lietų ir vėją kelia jums siaubą, čia dar galėsite atrasti paskutines šiltas ir vasarą primenančias dienas.
Šioje Viduržemio jūroje saloje pagrindinės lankytinos vietos lieka atviros ir turi daug ką pasiūlyti atostogautojams, kurie dar nėra pasirengę susitaikyti su vasaros pabaiga.
Trečia pagal dydį Viduržemio jūros sala, Kipras, yra įsikūrusi spindinčiuose žydros spalvos vandenyse į pietryčius nuo Graikijos ir į pietus nuo Turkijos. Ją itin pamėgę ir lietuviai, tačiau dėl subtropinio klimato ši vieta yra viena iš šilčiausių vietų šioje Europos Sąjungos dalyje, o vasara paprastai trunka aštuonis mėnesius nuo balandžio iki lapkričio.
Spalio mėnesį temperatūra kartais gali siekti 28 laipsnius ar daugiau, o net ir vėsiausiais keturiais mėnesiais galima mėgautis 20 laipsnių temperatūra. Gruodžio mėnesį pakrantės zonose vidutiniškai būna tiek pat saulėtų valandų, kiek gegužės mėnesį Londone, todėl saulės mėgėjai čia tikrai ras sau tinkamą vietą.
Pagrindiniai kurortai išnaudoja savo švelnų klimatą ir priima poilsiautojus gerokai po įprasto sezono pabaigos. Rytų pakrantėje, Pafose ir Limasolyje, restoranai vis dar veikia ir yra gyvybingi.
Protaraso ir Agia Napos paplūdimiai vasaros viduryje yra perpildyti, bet šiuo metų laiku jie yra daug ramesni, todėl puikiai tinka šeimoms, kurios nori pasimėgauti jūra, kurios temperatūra vidutiniškai siekia 24 laipsnius.
Tie, kurie keliauja su mažais vaikais ar senjorais, gali rinktis smėlėtą, ramų Fig Tree Bay paplūdimį Protarase, kur galima tyrinėti turkio spalvos vandenis nardant su specialia įranga arba plaukiant laivu. Limasolis siūlo ilgą nuostabią pakrantę su keliais Mėlynosios vėliavos paplūdimiais ir įspūdingu jachtų uostu.
Tie, kurie nori kažko energingesnio, saloje ras ir daug vandens bei pramogų parkų.
Čia senovės istorijos gerbėjai taip pat gali aplankyti Karalių kapus. UNESCO pasaulio paveldo objektas lankytojams suteikia galimybę pažvelgti į paslaptingas laidojimo tradicijas požeminiuose kapuose, kurių istorija siekia IV amžių. Larnaka, seniausias Kipro miestas, taip pat turi daug istorinių vietų, muziejų, bažnyčių ir katedrų.
Neseniai Kiprą aplankę turistai pasidalijo savo įspūdžiais svetainėje „Tripadvisor“, o vienas iš jų patarė dėl rudens oro sąlygų. „Spalio mėnesį keturis kartus lankėmės Pafose“, – rašė jie.
Parengta pagal „Mirror“ inf.