Įspėja lietuvius – į šią šalį dabar geriau nevykti

Sostinėje Antananaryve, kituose miestuose ir miesteliuose įvyko reikšmingų smurto incidentų ir išlieka didelė tikimybė, kad jie gali kartotis. Sostinėje įvesta komendanto valanda.
Padėtis šalyje labai permaininga ir nestabili, todėl, jei šiuo metu esate Madagaskare, rekomenduojame vadovautis vietos institucijų nurodymais, vengti didelių susibūrimų, demonstracijų.
Keliai į Antananaryvo oro uostą periodiškai blokuojami. Yra atšauktų vidaus ir tarptautinių skrydžių. Prieš keliaudami į oro uostą patikrinkite, ar oro linijų bendrovės arba kelionių organizatoriai nepraneša apie skrydžių pakeitimus.
Jei šiuo metu esate Madagaskare, prašome nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus galėtume su jumis susisiekti dėl konsulinės pagalbos.
Madagaskare Lietuvos diplomatinės atstovybės nėra, prireikus konsulinės pagalbos, prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Pietų Afrikos Respublikoje el. paštu amb.za@urm.lt, kons.za@urm.lt arba telefonu +27 (0) 12 760 9000.
Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis Europos Sąjungai nepriklausančioje šalyje, kurioje jo šalis neturi atstovybės, dėl konsulinės pagalbos turi teisę kreiptis į bet kurios kitos Europos Sąjungos šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.
Taip pat primename, kad Lietuvos piliečiai dėl konsulinės informacijos gali kreiptis visą parą veikiančiu Užsienio reikalų ministerijos telefonu +37052362444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt.
Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ ir gauti aktualią konsulinę informaciją, ministerijos pranešimus, esant krizinei situacijai užsienio šalyje: iOS, Android, bendra nuoroda.