Įspėja čia keliausiančius lietuvius – nepakliūkite į spąstus

„Norime pasidalinti keliautojų patirtimi, kuri gali padėti išvengti nemalonių situacijų. Pastaruoju metu kai kurie kelionių organizatorių samdomi gidai Egipte pradėjo taikyti naują taktiką, klaidinančią turistus.
Kas vyksta: atvykus į viešbutį gidai dažnai kviečia į vadinamuosius „informacinius susitikimus“. Jie tvirtina, kad būtina ateiti į susitikimą, nes kitaip neva nebūsite „užregistruoti“ ir jūsų nepaims autobusas vykstant atgal į oro uostą.
Reikia pasirašyti dokumentus, kurių turinys ne visada aiškiai paaiškinamas;
Egipte „nesaugu keliauti be jų“ ir kad kelionių draudimas negalios, jei pasirenkate vietines agentūras ar ekskursijas iš šalies;
Kad privalote turėti „travel ticket’’ norint palikti viešbutį, kai nei vienas turistas nežino kur ir kaip jį gauti;
Be jų jūsų neįleis į oro uostą ir negalėsite išskristi.
Svarbu žinoti:
Kelionių draudimas galioja visame Egipte, nepriklausomai nuo to, per ką perkate ekskursijas;
Į informacinius susitikimus jūs eiti neprivalote;
Niekas negali jums uždrausti išeiti iš viešbučio ar pasirinkti kitą agentūrą;
Ekskursijas galima pirkti tiek per kelionių organizatorių, tiek per vietines licencijuotas agentūras — pasirinkimas visiškai jūsų teisė;
Neleiskite, kad jus gąsdintų ar spaustų priimti sprendimus vietoje;
Visada išsaugokite bilietus, sutartis ir draudimo informaciją ir tikrai saugiai grįšite namo!
Būkite ramūs, mandagūs, bet tvirti.
Dauguma vietinių egiptiečių — šilti ir paslaugūs žmonės, tačiau ne visi gidai elgiasi sąžiningai. Kuo daugiau žinome — tuo saugesnės ir malonesnės mūsų atostogos“, – rašė grupės Egiptas, ekskursijos lietuviams įkūrėja.
Tiesa, po įrašu suskubę komentuoti tautiečiai skilo į dvi stovyklas. Vieni dalijosi išties nemaloniomis patirtimis, kiti sako, kad informaciniai susitikimai ir organizuojami tik dėl pačių keliautojų.