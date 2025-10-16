Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Įspėja čia keliausiančius lietuvius – nepakliūkite į spąstus

2025 m. spalio 16 d. 13:00
Lrytas.lt
Ekskursijas po Egiptą organizuojanti Agnė Nasavičiūtė įspėja, kad atostogos gali smarkiai apkarsti. Nors daugelis gidų yra sąžiningi, pasitaiko ir sukčių, o susidurti su jais jau teko ir lietuviams.
„Norime pasidalinti keliautojų patirtimi, kuri gali padėti išvengti nemalonių situacijų. Pastaruoju metu kai kurie kelionių organizatorių samdomi gidai Egipte pradėjo taikyti naują taktiką, klaidinančią turistus.
Kas vyksta: atvykus į viešbutį gidai dažnai kviečia į vadinamuosius „informacinius susitikimus“. Jie tvirtina, kad būtina ateiti į susitikimą, nes kitaip neva nebūsite „užregistruoti“ ir jūsų nepaims autobusas vykstant atgal į oro uostą.
Reikia pasirašyti dokumentus, kurių turinys ne visada aiškiai paaiškinamas;
Egipte „nesaugu keliauti be jų“ ir kad kelionių draudimas negalios, jei pasirenkate vietines agentūras ar ekskursijas iš šalies;
Kad privalote turėti „travel ticket’’ norint palikti viešbutį, kai nei vienas turistas nežino kur ir kaip jį gauti;
Be jų jūsų neįleis į oro uostą ir negalėsite išskristi.
Svarbu žinoti:
Kelionių draudimas galioja visame Egipte, nepriklausomai nuo to, per ką perkate ekskursijas;
Į informacinius susitikimus jūs eiti neprivalote;
Niekas negali jums uždrausti išeiti iš viešbučio ar pasirinkti kitą agentūrą;
Ekskursijas galima pirkti tiek per kelionių organizatorių, tiek per vietines licencijuotas agentūras — pasirinkimas visiškai jūsų teisė;
Neleiskite, kad jus gąsdintų ar spaustų priimti sprendimus vietoje;
Visada išsaugokite bilietus, sutartis ir draudimo informaciją ir tikrai saugiai grįšite namo!
Būkite ramūs, mandagūs, bet tvirti.
Dauguma vietinių egiptiečių — šilti ir paslaugūs žmonės, tačiau ne visi gidai elgiasi sąžiningai. Kuo daugiau žinome — tuo saugesnės ir malonesnės mūsų atostogos“, – rašė grupės Egiptas, ekskursijos lietuviams įkūrėja.
Tiesa, po įrašu suskubę komentuoti tautiečiai skilo į dvi stovyklas. Vieni dalijosi išties nemaloniomis patirtimis, kiti sako, kad informaciniai susitikimai ir organizuojami tik dėl pačių keliautojų.
Egiptaskelionėgidas
