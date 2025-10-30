Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
GamtaKelionės

Atokioje saloje „pamiršus“ senjorę – kraupi tragedija: moteris kitą dieną rasta negyva

2025 m. spalio 30 d. 16:40
Lrytas.lt
80-metė senjorė, keliavusi kruiziniu laivu „Coral Adventurer“, priklausančiu bendrovei „Coral Expeditions“, šeštadienį dalyvavo organizuotoje išvykoje į Lizardo salą, ir negalvojo, kad taip liūdnai baigsis jos gyvenimas, rašo abc.nrt.
Daugiau nuotraukų (4)
Pasak liudininkų, žygio metu su turistų grupe į aukščiausią salos viršukalnę Cook’s Look moteris pasakė, kad nebenori tęsti kelionės ir grįš į laivą savarankiškai.
Kai įgula suprato, kad keleivė negrįžo, naktį pradėta intensyvi paieška 320 km į šiaurę nuo Kernso esančiame nacionaliniame parke. Deja, moters kūnas buvo rastas sekmadienį.
Įvykis perduotas tirti teismui. Tyrėjai aiškinasi, ar buvo laikomasi visų saugumo protokolų ir ar įgula tinkamai patikrino, ar visi keleiviai sugrįžo į laivą.
Jūrų mokslininkas Adamas Smithas, Džeimso Kuko universiteto profesorius ir buvęs „Coral Expeditions“ dėstytojas, įvykį pavadino „absoliučia tragedija“, atskleidžiančia didžiules spragas rūpinantis keleiviais išvykų metu.
„Tai priminimas, kad net ir patyrę kruizų organizatoriai turi turėti aiškias procedūras, kad nė vienas keleivis nebūtų pamirštas,“ – sakė jis.
Australijos pareigūnai planuoja patikrinti laivą Darvino uoste, siekdami išsiaiškinti, ar buvo pažeistos jūrų saugumo taisyklės.
Parengta pagal abc.nrt informaciją
Atostogossenjorėkruizas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.