Atokioje saloje „pamiršus“ senjorę – kraupi tragedija: moteris kitą dieną rasta negyva

Pasak liudininkų, žygio metu su turistų grupe į aukščiausią salos viršukalnę Cook’s Look moteris pasakė, kad nebenori tęsti kelionės ir grįš į laivą savarankiškai.
Kai įgula suprato, kad keleivė negrįžo, naktį pradėta intensyvi paieška 320 km į šiaurę nuo Kernso esančiame nacionaliniame parke. Deja, moters kūnas buvo rastas sekmadienį.
Įvykis perduotas tirti teismui. Tyrėjai aiškinasi, ar buvo laikomasi visų saugumo protokolų ir ar įgula tinkamai patikrino, ar visi keleiviai sugrįžo į laivą.
Jūrų mokslininkas Adamas Smithas, Džeimso Kuko universiteto profesorius ir buvęs „Coral Expeditions“ dėstytojas, įvykį pavadino „absoliučia tragedija“, atskleidžiančia didžiules spragas rūpinantis keleiviais išvykų metu.
„Tai priminimas, kad net ir patyrę kruizų organizatoriai turi turėti aiškias procedūras, kad nė vienas keleivis nebūtų pamirštas,“ – sakė jis.
Australijos pareigūnai planuoja patikrinti laivą Darvino uoste, siekdami išsiaiškinti, ar buvo pažeistos jūrų saugumo taisyklės.
Parengta pagal abc.nrt informaciją