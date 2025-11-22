Turistų rojuje – kraupus apsinuodijimo atvejis: mirė jauna mergina, 10 svečių buvo kritinės būklės

Incidentas įvyko „Clandestino Hostel“ viešbutyje Canggu kaimelyje Balyje.
Po bendros vakarienės keliautojai pranešė pajutę smarkius apsinuodijimo simptomus, o viena turistė iš Kinijos Deqing Zhuoga nuo smarkaus vėmimo ir šaltkrėčio tiesiog susmuko savo kambaryje. Vos 25-erių mergina vėliau buvo rasta savo lovoje, tačiau į aplinką jau nebereagavo.
Rugsėjo 2 d. pranešta, kad turistė neišgyveno, tačiau istorija į viešumą iškilo tik dabar, o svečiai piktinasi, kad gyvybės per neatsargumą pareikalavęs hostelis dirba kaip dirbęs.
Pasak „Daily Mail“, mergina buvo rasta pusnuogė, vilkėjo tik prasagstytus marškinėlius. Jos draugė Leila Li, su Deqing besidalijusi kambarį, taip pat apsinuodijo maistu ir kartu su dar keliais turistais praleido penkias dienas intensyviosios terapijos skyriuje.
Apie savo draugės netektį ji sužinojo tik išėjusi iš ligoninės.
„Ji buvo pernelyg serganti, kad galėtų judėti ar šauktis pagalbos, todėl gulėjo savo lovoje ir vėmė ištisas valandas, o kiti svečiai bandė prisišaukti pagalbą“, – pasakojo Li „Daily Mail“.
„Man pavyko paprašyti pagalbos ir tris kartus buvau nuvežta į medicinos centrą, o tada jie iškvietė man greitąją pagalbą.
Paprašiau jų iškviesti gydytoją, o kai atvykau į ligoninę, parašiau jai žinutę, kad ji taip pat ateitų, bet atsakymo negavau", - pasakojo mirusios keliautojos draugė.
Ji, kartu su dar 6 svečiais, policijos pranešime įvardyta kaip nukentėjusioji. Tyrėjai patvirtino, kad, remiantis susirgusių svečių skaičiumi ir indentiškais simptomais, nuspręsta atidžiau ištirti viešbutį.
„Gydytojas suteikė pirminę pagalbą, bet dėl lėšų trūkumo išrašė tik vaistus. Jie nusipirko vaistų netoliese esančioje vaistinėje ir grįžo į hostelį“, – sakė inspektorius Ahmad.
D.Zhuoga grįžo į savo lovą 1.30 val. nakties, bet kitą rytą registratorė Eka Ayu pastebėjo, kad ji neišsiregistravo.
„Ji pasibeldė į duris. Atrakinusi jas, rado auką gulinčią veidu žemyn. Vadybininkas patikrino pulsą, bet auka nekvėpavo“, – sakė Ahmad.
Oficiali mirties priežastis buvo užregistruota kaip ūmus gastroenteritas (nespecifinis, įvairių infekcinių mikroorganizmų sukeltas skrandžio ir plonųjų žarnų uždegimas) ir hipovoleminis šokas (būklė, atsirandanti dėl staigaus ir reikšmingo kraujo ar skysčių tūrio sumažėjimo organizme, todėl audiniai negauna pakankamai deguonies), tačiau tikroji apsinuodijimo priežastis lieka nepatvirtinta.
Li teigia, kad jos tyrimų rezultatai rodo labiau grėsmingą priežastį: „Mano gydytojas patvirtino, kad tai buvo apsinuodijimas pesticidais ir maistu.“
Ji taip pat teigia, kad praėjusią naktį matė, kaip gretimas kambarys buvo uždarytas - jame paskelbtas karantinas po to, kai jame nuodais buvo naikinamos patalinės blakės.
Šiuos kaltinimus viešbučiui patvirtino ir kiti svečiai. 29-erių Leslie Zhao sakė 7 valandas vėmusi ir alpusi, o kai šaukė personalo pagalbos, niekas netaėjo.
Iš viso pranešta apie daugiau nei 20 per protrūkį susirgusių svečių, o mažiausiai 10 jų buvo kritinės būklės.
Viešbutis news.com.au pranešė bendradarbiaujantis su tarnybomis ir besitikintis viską kuo greičiau išspręsti.
Nors tyrimas dar vyksta, spalį parašyti svečių atsiliepimai rodo, kad viešbutis dirba kaip dirbęs, nepaisant protrūkio ir jaunos viešnios mirties.
