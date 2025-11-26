Pasakiškos žiemos šventės gražiausiose Lietuvos vietose

Vieta, kur Kalėdų Senelio elniai vaikšto šalia žmonių
Karčiupyje įsikūręs Perlinių danielių parkas vėl virsta Kalėdų pasakos scena. Čia galima ne tik pamatyti, bet ir paliesti tai, apie ką dažniausiai tik skaitome pasakose: Kalėdų Senelį, jo padėjėjus ir… net patį poną Grinčą.
Parko širdis – laisvai tarp lankytojų vaikštinėjantys perliniai danieliai, vaikų dažnai vadinami Kalėdų Senelio elniais. Jie kantriai laukia lankytojų, kurie atveža šviežių skanėstų: morkų, kopūstų, obuolių ar riešutų. Pasivaikščioti tarp danielių ypač mėgsta darželinukai ir pradinių klasių mokiniai – tai ir edukacija, ir pramoga viename. Vidury miško įsikūręs parkas vaikams iš miesto tampa tikru atradimu: čia jie sužino, kaip gyvena danieliai, kuo jie šeriami, kodėl reikia elgtis ramiai ir pagarbiai gamtos atžvilgiu.
Perlinių danielių parkas šventiniu laikotarpiu tampa Kalėdų Senelio rezidencija. Tai ne kostiumuotas personažas prekybos centre, o ramus, jaukus, tikrą pasitikėjimą keliantis Senelis, skiriantis laiko kiekvienam vaikui. Kada galima sutikti Kalėdų Senelį? Darbo dienomis (vakarais) ir savaitgaliais Kalėdų senelis būna su visais parko lankytojais, tačiau jeigu norite privataus susitikimo su Kalėdų seneliu, galite čia rezervuoti pasirinktą laiką. Kalėdų senelio dienotvarkė skelbiama „Instagram“ profilyje „danieliaiperliniai“.
Vaikai čia kviečiami papasakoti apie savo svajones, užduoti labiausiai rūpimus klausimus apie Kalėdų senelį, jei moka, deklamuoti eilėraštį, padainuoti dainelę ar tiesiog išeiti į kiemelį pasikepti zefyrų. Jei vaikas nedrąsus, Senelis su juo kalbasi ramiai, be skubos, o tėvams tai dažnai tampa švelniu emociniu prisiminimu, kurį norisi išsaugoti nuotraukose.
Jei Kalėdų Senelis – šilumos ir gerumo simbolis, tai ponas Grinčas – šventinių išdaigų karalius. Grinčo slėptuvė – tai teminė erdvė, kurioje slepiasi žaliasis Kalėdų „sugadintojas“, skamba juokas, o ne pyktis, vaikai pamato, kad net tas, kuris nemėgsta Kalėdų, galiausiai tirpsta nuo vaikų šypsenų. Parke Pono Grinčo personažas juokauja su visais, kartais paburbėdamas „piktinasi“ per dideliu džiaugsmu, bet galiausiai įsivelia į žaidimus ir fotosesijas.
Magiška šventinė programa visai šeimai. Be Kalėdų Senelio ir Pono Grinčo, parko lankytojų laukia visa kalėdinė programos dėlionė: danieliai ir triušiukai – pagrindiniai parko gyventojai, kuriuos galima stebėti ir šerti iš rankų (maistu pasirūpinkite prieš atvykimą).
Taip pat vyksta edukacijos apie ūkį ir gyvūnus, šventinės dirbtuvėlės, Hario Poterio paslapčių kambarys – magijos mėgėjams, prakartėlė – tradicinis, jaukus Kalėdų simbolis, nykštukų kampelis – mažųjų žaidimų zona ir dar daug kitų teminių erdvių.
Perlinių danielių parke Kalėdos yra ne dekoracija, o patirtis, Kalėdų Senelio elniai – tikri, gyvi, su savo charakteriais, čia vaikai ne tik fotografuojasi, bet ir mokosi mylėti ir suprasti gyvūnus bei gamtą, o Pono Grinčo išdaigos primena, kad net didžiausi bambeklai galiausiai šypsosi, kai aplink tiek šviesos ir šilumos.
Parkas atviras KASDIEN – net ir per šventes (nuo gruodžio 1 d. – iki sausio 6 d.) nuo 8 val. iki 22 val.! Bilietai: tik internetu – www.perliniaidanieliai.lt
Idėjos šventėms: Kūčios ir Naujieji metai poilsio komplekse, netoli jūros
Poilsio ir sveikatingumo kompleksas „Atostogų parkas“ šiemet siūlo sprendimus abiem didžiosioms metų šventėms – nuo jaukios bendrystės per Kūčias iki prabangaus pokylio Naujųjų naktį.
Naujieji metai: „Naujametinis skrydis į šiltus kraštus!“ su Irūna! „Atostogų parkas“ kviečia pasitikti 2026-uosius prabangiame teminiame nuotykyje – „Naujametinis skrydis į šiltus kraštus!“. Šventės naktį visa komplekso erdvė taps jūsų asmeniniu terminalu į įspūdingą naktį, alsuojančią tikra šventine pokylio nuotaika.
Svečių laukia ne tik gardūs, gurmaniški šefų komandos paruošti patiekalai, bet ir kvapą gniaužianti programa. Visos „kelionės“ metu jūsų komfortu ir puikia nuotaika rūpinsis „skrydžio“ kapitonas – žinomas renginių vedėjas Paulius Malinauskas. Vakaro kulminacija taps energingas gyvos muzikos šou: scenoje karaliaus žavioji atlikėja Irūna Puzaraitė ir energingoji grupė G.E.R.S.
Išskirtinis dėmesys šventėje skiriamas šeimoms. Kol suaugusieji mėgausis šventės šurmuliu, mažiausiųjų keleivių lauks atskira, profesionaliai jiems parengta programa. Patyręs animatorius pasirūpins linksmybėmis, tarp kurių – veidukų piešimas, balionų lankstymas, kūrybinės užduotys ir visų dievinama cukraus vata!
Artėjant vidurnakčiui, visus svečius pakvies pakelti taures už sėkmingą atvykimą į 2026-uosius, o dangų nušvies įspūdingi Naujametiniai fejerverkai.
Šv. Kūčios: vakarienė, kviečianti bendrystei. Visiems, kurie Kūčių metu ieško bendrystės ir nori šią šventę praleisti prasmingai, restoranas „Parko virtuvėlė“ rengia tradicinį, jaukumu alsuojantį susibūrimą. Renginio siela – žolininkė Danutė Kunčienė svečius kvies sėsti prie bendro stalo, dalintis istorijomis ir prisiminti tradicinius žaidimus. Dvasinės ramybės suteiks ir prasmingomis įžvalgomis dalinsis brolis Astijus.
Svečių lauks gausus bufeto stiliaus stalas su visais 12 tradicinių patiekalų. Šventinę nuotaiką kurs „Lietuvos balso“ finalininkė Kathrin Kulik. Tai – ypatingas laikas, skirtas visiems, pasiilgusiems artimo ryšio, o ypač tiems, kurie galbūt neturi su kuo praleisti šios šventės.
Daugiau informacijos apie šventinius renginius: https://atostoguparkas.lt/renginiai/
Pasakiškos žiemos šventės didžiausiame Lietuvos dvare
Kai gruodžio vakarais ore pasklinda cinamono ir karšto vyno aromatas, didžiausias Lietuvos dvaras vėl atveria vartus į žiemos stebuklų pasaulį. Čia laukia švenčių tradicijos, edukacijos, amatininkų dirbtuvėlės ir išskirtinis renginys „Vakarėlis-žiburėlis“.
„Vakarėlis-žiburėlis“. Gruodžio savaitgaliais Pakruojo dvaras kviečia kolektyvus ir bendruomenes pasitikti Kalėdas ypatingoje, šviesomis spindinčioje aplinkoje. Šventinėmis lemputėmis nušvitęs dvaras, puošnios salės ir pats Baronas su Baronaite pakvies į vakarą, kuriame laukia ištaiginga trijų patiekalų vakarienė, aristokratiškos pramogos ir kalėdinis koncertas. Po jo – šokiai, žaidimai ir įsimintina senovinė fotosesija „Gyvajame paveiksle“.
Kalėdinių nuotykių dirbtuvės. Tai kūrybos ir atradimų džiaugsmas visai šeimai. Šventiniu laikotarpiu dvaro vartai atsiveria visiems, norintiems leistis į jaukią, džiuginančių netikėtumų kupiną kelionę. Keliaujant su gidu dvaro takais atsivers didžiulis parkas, praeities aidais alsuojantys istoriniai rūmų koridoriai, šiurpinantis Bausmių rūsys, dvaro ūkis ir istorinė spirito varykla.
Vakarėjant į savo dirbtuves pakvies dvaro amatininkai – vilnos manufaktūros velėjos, bitininkai, Panoptikumo mistikai, kostiuminės siuvėja, XIX a. fotografijos meistras ir dvariškų skonių krautuvėlės gastronomai. Pas kiekvieną galėsite atrasti ką nors ypatingo ir kūrybiško, sužinoti jų amato paslaptis bei subtilybes. Smalsuoliai galės susipažinti su senovine motorine technika bei išbandyti vintažinius žaidimų aparatus, o mažųjų džiaugsmui – dvaro centre veiks Kalėdų senelio paštas, kuriame galima palikti laišką ir… sutikti patį Kalėdų senelį bei jo padėjėjus. Kalėdinių nuotykių dirbtuvės – jau nuo gruodžio 6-osios.
Kūčių vakarienė Karčemoje. Gruodžio 24-ąją Pakruojo dvaro baronas kviečia į jaukią ir tradicijomis alsuojančią Kūčių vakarienę Karčemoje. Šventiškai papuoštoje aplinkoje galėsite mėgautis Traktieriaus šefo ruoštomis gardžiausiomis krašto Kūčių vaišėmis. Ant stalo jūsų lauks įvairiausios silkės, žuvies patiekalai, kepti sūriai, pyragėliai, tradiciniai kūčiukai su aguonų pienu ir daugybė kitų šventinių skonių. Čia kiekvienas atras, ką paragauti – nuo vegetarų iki didžiausių gurmanų.
Naujieji metai Traktieriuje. Traktierius, garbingai nešantis karčemos vardą, šiandien yra viena jaukiausių ir lankytojų labiausiai pamėgtų vietų visose apylinkėse. Čia, prie pat Kruojos upės kranto, kur dvaro istoriją mena išskirtinis arkinis tiltas, o pašonėje sparnus mojuoja senasis malūnas, dvariška nuotaika pagauna kiekvieną svečią.
Gruodžio 31-ąją dieną, laikydamiesi Šiaurės Lietuvos etiketo, karčemos kolektyvas parengė linksmą ir šventišką Naujųjų metų programą, o virtuvės gastronomai pasirūpino išskirtiniu naujametiniu meniu.
Daugiau informacijos, bilietai ir rezervacijos: www.pakruojo-dvaras.lt
Kai atgimsta Kalėdų stebuklai: viešnagė magiškoje Elfų planetoje
Krikštėnų dvare trečius metus atgimsta Kalėdų stebuklai – parkas nušvinta tūkstančiais švieselių, o dvaro viduje įsikuria pasakiška Kalėdų Senelio rezidencija. Šiais metais dvariškų Kalėdų lankytojai pateks į magišką Elfų planetą!
Tarsi iš dangaus oro balionu nusileidę elfai čia įkūrė savo pasaulį su saldėsiais kvepiančia kepyklėle, kalėdinių dovanų manufaktūra, paslaptinga virsmo trobele, gražiausia planetos egle ir net savo galaktika, mėnuliu bei žvaigždėmis!
„Krikštėnų dvaras pamažu tampa tikra Kalėdų sostine. Dar kartą parkas ir nuostabaus grožio rezidencija prisipildys šurmulio, šypsenų ir kalėdinės dvasios. Mūsų tikslas šiemet – pasitikti jus su ta pačia šiluma, magiška atmosfera ir įsimintinomis pramogomis“, – pasakoja verslininkas, Krikštėnų dvaro šeimininkas Rokas Galvonas. – Štai kodėl darbuojasi šviesų menininkai ir dekoratoriai, net suplukę ruošiasi nuotaikingi dvaro elfai, fakyrai, klounai, cirko artistai ir kiti atlikėjai, kad kiekviena diena Elfų planetoje taptų maža Kalėdų stebuklo repeticija. Net jeigu nebus sniego, į kiekvieną širdelę pažadame prikviesti Kalėdų dvasią!“
Anot R. Galvono, Elfų planetos svečiai keliaudami parko takeliais mėgausis įspūdingu šviesų žaismu, jaukiu tūkstančių lempučių mirgėjimu, šauniais lauko žaidimais, sūpuoklėmis ir gausybe šventiškų kertelių gražiausioms fotografijoms. Parke bus galima sutikti dvaro gyvūnus, visą būrį elfų ir net žaliakailį Grinčą, kurio trobelė – atokiausiame kampelyje, o link jos veda užburtas tunelis.
Kaip teigia organizatoriai, šių metų parko tema lankytojus lydės nuo pat pirmo žingsnio – juos pasitinkantys elfai į rankas įduos Keliautojo kortelę, kuri taps kalėdinio nuotykio palydove. Žingsniuodami po parką Elfų planetos svečiai bus kviečiami atlikti užduotis ir surinkti antspaudukus, už kuriuos kasoje lauks gardus apdovanojimas.
„Suprantame, kad kalėdinio laikotarpio pramogos lauke susijusios ir su šaltuku, todėl jaukiai viešnagei paruošėme visą Krikštėnų dvarą. Šiemet į dvaro vidų sušilti kvies Kalėdų Senelio rezidencija, kurioje rasite kūrybines dirbtuvėles, Kalėdų paštą, „Roko virtuvės“ gaminių bei kalėdinių dovanų krautuvėlę ir, žinoma, šilčiausius susitikimus su tikrų tikriausiu Kalėdų Seneliu“, – apie Kalėdoms „persirengusį“ dvarą pasakoja R. Galvonas ir patikina, kad svečių patogumui čia pat įsikūrė ir gerokai didesnis nei įprasta restoranas su specialiu šventiniu meniu bei ypatingai jaukia atmosfera ir mažiesiems skirtomis pramogomis.
Kol virtuvė ruoš gardžius patiekalus, vaikai galės leisti laiką meškučių žaidimų kambaryje su savo numylėtine Elza. Smagių užsiėmimų čia ras kiekvienas: nuo medinių kaladėlių ir gausybės pliušinių meškučių iki žaisliukų dekoravimo ar spalvingų kūno piešinių. Tad labai kviečiu užsukti pas mus ir prisipildyti savo įspūdžių lagaminus!“
Kalėdų parkas „Elfų planeta“ smalsiems keliautojams atviras nuo lapkričio 28 d. iki sausio 4 d. ketvirtadieniais 17–22 val., penktadieniais-sekmadieniais 16–22 val.
Daugiau informacijos apie kiekvieno savaitgalio pramogas ir patirtis galite rasti www.rokovirtuve.lt.
Laukiame jūsų Kalėdų sostinėje – Krikštėnų dvare!
Švytintys dinozaurai, saugantys žiemos pasaką
Ieškote, ką smagaus ir šventiško nuveikti kartu su šeima šią žiemą? Pasinerkite į šventinį pasaulį „Dino parke“! Paslaptingas judančių spalvų šokis danguje apgaubia parką magijos skraiste, kviesdamas patirti nepamirštamą nuotykį. Čia viskas aplink suspindi ir žėri lyg tolimoje šiaurėje. Stebėkite, kaip dinozaurai pabunda iš tylos ir ima švytėti po magišku dangumi – tarsi seni žemės globėjai, saugantys jūsų šeimos žiemos pasaką.
Švytinčių dinozaurų festivalyje „Pašvaitės magija“ jūsų laukia išskirtinis pašvaistės šviesų pasaulis. Pasiruoškite pasivaikščioti po žėrinčius tunelius, stebėti sniego efektus ir paslaptingas švytinčias būtybes, o visa tai lydės magiška muzika, sukurianti jausmą, tarytum vaikščiotumėte po tikrą žiemos sapną toli už poliarinio rato.
„Dino parke“ visos šeimos laukia neribotos žiemos pramogos. Mažųjų nuotykių ieškotojų džiaugsmui – karuselė, traukinukas, šikšniukų kalva, veidrodžių labirintas, laipynės, turbo mašinėlės, „Dino ralis“, piratų laivas ir šaudykla. Kiekviena pramoga – tarsi ypatingas nuotykis šviesų karalystėje! Nepamirškite aplankyti ir mini zoo gyventojų.
O kur dar jauki šventinė kūrybos erdvė? Šeimų lauks nemokamos veiklos: eglučių labirintas su smagiomis užduotėlėmis, susitikimas Kalėdų senelio rezidencijoje, tradicinis kūčiukų kepimas ir šiaudinių žaisliukų dirbtuvės.
Tad patirkite kalėdinį stebuklą – po šiaurės pašvaiste „Dino parke“! Pirmasis ir didžiausias dinozaurų parkas Baltijos šalyse, įsikūręs Vakarų Lietuvoje, Radailiuose, lauks jūsų kasdien nuo gruodžio 13 d. iki 2026 m. sausio 11 d., 16–21 val.
Jaukios Kalėdos Ignalinoje: kūryba, muzika ir bendrystė
Šiais metais planuojami Ignalinos renginiai pateiks visą šventinio laikotarpio paletę: nuo šypseną keliančių parodų iki tyliai kuriančių dirbtuvių, nuo eglės šviesų iki vibruojančių šokių aikštelių. Tai Kalėdos, kuriose telpa ir jaukumas, ir kūryba, ir šventinis siautulys.
Miesto eglės įžiebimas – šventinio maratono pradžia. Į miesto eglės įžiebimo šventę Ignalina visus kviečia gruodžio 6-ąją. Šventės šūkis – „Tebūnie visiems ŠILTOS KALĖDOS!“. Nuo 12 val. Laisvės aikštėje šurmuliuosianti prekybininkų mugė – puiki proga pasirūpinti dovanomis artimiesiems ar pasilepinti patiems. Nuo 15 val. Ignalinos savivaldybės pirmajame aukšte duris atvers kūrybinės dirbtuvės šeimoms, kuriose mažieji ir jų tėvai galės pasinerti į kalėdinį kūrybos džiaugsmą, o 17 val. kartu su grupe THE ROOP bus įžiebta miesto eglė. Vakarą užbaigs šventinis fejerverkas. Visų lauks ir specialios dovanos – galimybė pasidaryti nuotrauką foto būdelėje, o mažųjų – linksmoji karuselė.
Humoro stotelėje – paroda „Be pelėkautų“. Ar žinote, kad Ignalinoje yra vienintelė Lietuvoje Humoro stotelė? Gruodžio 10 d. čia bus atidaroma smagi, žaisminga kalėdinė paroda „Be pelėkautų“. Parodoje žiūrovai susipažins su meniškai pateiktu pelinių graužikų pasauliu: jų gyvenimo būdu ir nuotykiais. Ateikite ir maži, ir dideli: jūsų lauks ne tik pelytės, bet ir saldi eglutė, muzika ir dar kai kas... Juk Kalėdos – stebuklų metas!
Naujojo Daugėliškio socialinės dirbtuvės ir keramikos studija kviečia Kalėdų jaukumą susikurti savo rankomis. Advento laikotarpiu ir maži, ir dideli bus kviečiami į edukaciją „Vilnos gėlės“, kurioje patys pasigaminsite dovaną, papuošalą ar šventinę dekoraciją iš vilnos. Į jaukius advento kūrybinius užsiėmimus kvies ir Senojo Daugėliškio kaime esančios keramikos dirbtuvės „Molio Minkis“, kuriose bus galima išbandyti įvairias keramikos technikas, lipdyti ir glazūruoti savo darbelius.
Paliesiaus dvaras kviečia patiems nusipinti vieną pagrindinių Advento simbolių – vainiką – jau lapkričio 29 d. Tik atvykite: visa medžiaga vainikams bus pasirūpinta! Tądien dvare vyks ir vynų degustacija, o gruodžio 6 d. – kūčiukų kepimo. Nepraleiskite ir ypatingų klasikinės bei populiariosios muzikos koncertų, kurių programą rasite www.paliesiausdvaras.lt.
Ignalinos krašto muziejus taip pat kviečia išbandyti jėgas įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse ir paruošė specialią kalėdinių edukacijų programą „Kūrybinės Kalėdos“. Konkrečias edukacijų datas ir detalesnę informaciją kviečiame sekti muziejaus puslapyje www.ignalinosmuziejus.lt.
Ignalinos rajono kultūros centras gruodį dovanos šventinių renginių gausą: NVŠ vaikų koncertą „Lai Kalėdos šiluma sninga“ gruodžio 17 d., Kultūros centro 50-mečio vakarą – istorijų, muzikos ir bendruomenės susitikimą gruodžio 22 d., vieną laukiamiausių Ignalinos rajono kasmetinių renginių – teatralizuotą kalėdinį koncertą gruodžio 26 d., o Naujųjų Metų vakarą – šventinį naujametį koncertą. Detalią programą galite rasti www.irkc.lt.
Informaciją apie visus Ignalinos rajone vyksiančius renginius, teikiamas turizmo paslaugas bei lankytinud objektus skaitykite Ignalinos rajono turizmo informacijos centro tinklapyje www.ignalina.info ir www.facebook.com/Ignalina.info.
Leiskitės į kelionę šviečiančių troškimų takais
Ieškote, kur pajūryje pajusti tikrąjį Kalėdų laukimo stebuklą? Jau nuo gruodžio 18 d. „Babilono sodai“ šalia Palangos virs pasakiška erdve ir kvies keliauti „Šviečiančių troškimų takais“. Tai ne tik tūkstančiais lempučių nušviestas parkas – tai vieta, kurioje kiekvienas žingsnis simbolizuoja jūsų svajones.
Leiskitės į kelionę po neatrastus kraštus, grožėkitės miniatiūromis ir atraskite, kokius troškimus jums žada ateinantys metai! Gal svajojate apie tolimas keliones? Tuomet stabtelėkite prie žybsinčio Eifelio bokšto, kuris palinkės meilės ir romantikos. O gal ieškote smagių nuotykių? Jus pasitiks nuotaikingai pasviręs Pizos bokštas! Kiekviena parke spindinti žymių pasaulio statinių miniatiūra taps jūsų ateinančių metų įkvėpimu.
O gal jūsų didžiausias troškimas – jaukumas, šiluma ir saldūs vaikystės prisiminimai? Tuomet „Babilono sodų“ takai būtinai atves jus prie magiškojo Meduolių namelio. Lankytojai galės paskanauti karštos kakavos, įsigyti tradicinių kūčiukų ar vietinio medaus – simbolinių detalių, kurios papildo šventinį ritualą ir tampa maloniu akcentu kelionėje.
Tad nesvarbu, ar keliaujate į pajūrį, ar tiesiog ieškote, kur praleisti stebuklingą vakarą su šeima – leiskitės į kelionę šviečiančių troškimų takais „Babilono soduose“. Pasisemkite energijos iš šventiškai pasipuošusios gamtos ir atraskite savuosius troškimus, spindinčius Kalėdų šviesose.
Keliaukite troškimų takais kasdien nuo gruodžio 18 d. iki sausio 11 d., 15–21 val.
Kai šventės tampa patirtimi: atraskite tikrąsias Kalėdų vertybes – bendrystę, šilumą ir stebuklo laukimą
Kai Salų dvarą apgaubia sniego tyla, o žvakių šviesa nutvieskia senąsias sienas, čia atgyja tikrosios Kalėdų vertybės – bendrystė, šiluma ir stebuklo laukimas. Kultūros ir laisvalaikio rezidencija Salų dvare, esančiame Rokiškio rajone, kviečia patirti šventes kitaip – lėtai, prasmingai ir kūrybingai.
Ką Salų dvaras siūlo šventiniu laikotarpiu?
Kūrybines dirbtuves ir tradicijų puoselėjimą: Advento vainikų pynimą, žvakių liejimą iš natūralaus bičių vaško, kalėdinių dovanų gamybą ir pakavimą.
Ekskursijas po dvarą su šventiniu prieskoniu: atraskite dvaro paslaptis, pasiklausykite legendų ir pasimėgaukite šventiškai papuoštomis erdvėmis – nuo istorinių salių iki paslaptingų kampelių.
Kalėdinius pietus ir vakarienę: dvaro virtuvė kviečia ragauti šventinių skonių – nuo tradicinių lietuviškų patiekalų iki šiuolaikinių interpretacijų. Galima užsisakyti šventinį vaišių stalą kolektyvui ar šeimai, išsinuomoti erdves šventiniam susibūrimui. Ypatinga patirtis – interaktyvi gastronominė kelionė „Peklelėje“ – tai ne tik pietūs ar vakarienė, tai istorija, skonis ir bendrystė viename.
Fotosesijas žiemiškoje dvaro aplinkoje: įamžinkite akimirkas sniego apsuptyje, tarp šventinių dekoracijų ir istorinių fonų.
Saldžias edukacijas: karamelės virimo mokymai: nuo istorijos ir ragavimo iki dovanų pakavimo; tapyba šokoladu – sukurkite paveikslėlį, kurį galima ir suvalgyti; šokoladas iš morkų – netikėta, sveika ir estetiška.
O gal jau esatę girdėję apie kavinukės pažibą – katytę Bellą? Šventiškai nusiteikusi robotukė padavėja Bella pasirūpins, kad kiekvienas apsilankymas būtų kupinas šypsenų.
Na, ir, žinoma, dovanų kuponai ir šventinės staigmenos: ieškantiems originalios dovanos – kvietimai į patirtis, kurios sušildo ir įkvepia.
Skonių ir garsų ekspedicija per pasaulio žemynus
Kai paskutinės metų sekundės ima tirpti, o ore tvyro šventinis jaudulys, Gelgaudiškio dvaras atveria duris į vieną įspūdingiausių metų naktų. Gruodžio 31-ąją čia vyks ištaiginga naujametinė puota „Skonių ir garsų ekspedicija per pasaulio žemynus“ – vakaras, kuriame keliausite po pasaulį neišeidami iš dvaro salių.
Svečius pasitiks akordeono virtuozas Aurelijus Stunžėnas, sukuriantis jaukią ir elegantišką vakaro pradžios nuotaiką. Po pasitikimo taurės – penkių patiekalų degustacinė vakarienė, lydima vynų iš tolimiausių pasaulio kampelių. Kiekvienas žemynas čia atgis per muziką, aromatus ir atmosferą.
Į muzikinę kelionę svečius lydės žavingasis duetas – sopranas Karolina Glinskaitė ir pianistas Joris Sodeika, garsėjantys teatralumu, emocine šiluma ir virtuoziškumu.
Dvaras pažada elegancijos kupiną vakarą su šventinės mados žaismu – vyks išradingiausio galvos aksesuaro rinkimai, o Naujieji metai bus pasitikti dvaro terasoje su taure putojančio vyno. Tad pasitikite 2026-uosius ten, kur istorija ir šventė susilieja į vieną magišką vakarą – Gelgaudiškio dvare.
Aprangos kodas – šventinė elegancija su akcentu. Vietų skaičius ribotas. Registracija: dvarasgelgaudiskio@gmail.com arba tel. +370 616 85055.
Tūkstančiai senovinių žaisliukų, atvirukų, dvaro paštas ir šventinės edukacijos
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (Radviliškio r.) jau pasiruošė kalėdiniam laikotarpiui – įdomios veiklos lankytojų laukia ir Burbiškio dvaro istorijos muziejuje, ir Kleboniškių kaimo buities muziejuje.
Burbiškio dvaro istorijos muziejuje jau veikia gražia dvaro žiemos tradicija tapusios senovinių eglutės žaisliukų ir atvirukų parodos. Muziejus parodose lankytojams pristato daugiau nei 1 000 įvairiose šalyse pagamintų senųjų žaisliukų bei daugiau nei pusę tūkstančio XX a. spausdintų lietuviškų kalėdinių ir naujametinių atvirukų, vokų. Žaisliukai jau papuošė dvaro eglutes, tviska vitrinose, elegantiškai įsikomponavo šventinėse erdvėse – saugo šventinius prisiminimus ir nuotaikas, o atvirukai primena sveikinimų tradiciją. Norintieji daugiau sužinoti apie Kalėdų tradicijas dvare, žaisliukų, atvirukų istorijas, gali sudalyvauti patyriminėse ekskursijose žiemos parodose, kurios veiks iki sausio pabaigos.
Dvaro lankytojams muziejuje paruoštos ir edukacinės dirbtuvės „Šventinis dvaro paštas“, jose galima su plunksna ant žiemiško Burbiškio dvaro atviruko ar rankomis gaminto popieriaus parašyti linkėjimus ir sveikinimus. Visą kalėdinį laikotarpį dvaras lankytojus pasitiks pasipuošęs šventinėmis girliandomis: temstant jos paslaptingai nušviečia senuosius dvaro medžius, dvaro rūmus ir kuria ypatingą šventinę atmosferą. Veiklas Burbiškio dvaro istorijos muziejuje galima užsisakyti tel. +370 422 56110.
Kleboniškių kaimo buities muziejuje, saugančiame senojo kaimo buitį ir būtį, lapkritį bei gruodį galima dalyvauti edukacinėje programoje „Šv. Kūčių belaukiant“. Užsiėmimo dalyviai susipažins su XIX a. – XX a. I pusės advento laikotarpio pasirengimo Kūčioms ir Kalėdoms tradicijomis ir papročiais, sužinos Kūčių stalo dengimo ypatybes, kūčiukų gamybos subtilybes.
Muziejus organizuoja ir prieššventines dirbtuves. Lapkričio 29 d., 13 val. senojoje gryčioje bus pinami advento vainikai, o gruodžio 6 d., 12 val. tautodailininkė A. Norvaišienė parodys, kaip gaminti eglutės žaisliukus iš šiaudų. Kleboniškių kaimo buities muziejus – itin tinkama vieta pabūti kartu, prisiminti senąsias tradicijas, papročius ten, kur tebėra gyva senojo kaimo dvasia, kur nematoma gija sujungia praeitį ir dabartį. Dėl edukacijų susisiekite tel. +370 611 12053.
Daugiau informacijos apie Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį: www.daugyvenesmuziejus.lt.
Žiemos kryptis – Rokiškis: nuo Šeškaturgio iki Prakartėlių
Žiemos pradžioje Rokiškio dvaras suspindi kitaip nei bet kuri kita Lietuvos vieta – tarsi būtų grįžęs į anų laikų šventes, kai grafų šeimos dvaro languose pleveno žvakės, ruseno židinys, parko takais sklido varpelių skambesys, o menes pripildydavo muzikuojančių vaikų balsai. Šiandien ši tradicija atkuriama šiuolaikiškai: vos įžengus į dvarą pasitinka šviesa, šiluma ir pojūtis, kad čia kalėdinis laikas tikrai turi savo istoriją.
Šių metų dvaro puošyba sukurta įkvėpus muzikos – tokios, kuri šimtmečius skambėjo Rokiškio dvare. Grafai Pšezdzieckiai ir jų vaikai buvo tikri muzikos mylėtojai: muzika jiems reiškė bendrystę, išsilavinimą, pasaulio pažinimą. Štai kodėl šventiniame interjere šiais metais tarp eglišakių šmėžuos smuikų ir arfų kontūrai, įkomponuoti natų fragmentai, švelniai žaižaruos žvakelės. Lauko erdvėse subtiliai mirksi girliandos, spindi išradingai papuošta eglutė, šviečia dvaro vartų arkos, kurių fone norisi fotografuotis, dalintis ir… grįžti dar kartą. Tai jau tapo dvaro vizitine kortele – šventė čia prasideda net prieš įžengiant pro jo duris.
Gruodžio pradžioje dvaro vartininko namelyje atgyja Kalėdų paštas – vieta, kur vaikai palieka laiškus Kalėdų Seneliui. O netrukus jį bus galima sutikti ir gyvai: Senelis į dvarą atvyksta su gera nuotaika, pasakojimais, šypsenomis ir netgi savo dirbtuvių įrankiais, kuriuos vaikai prisimena visus metus.
Savaitgaliai dvare turi savitą aukštaitišką atspalvį – čia šurmuliuoja jau tradicija tapę prekymečiai, vadinami senoviniais, tik šiam kraštui būdingais pavadinimais. Šeškaturgis, Skaistaturgis ir Saldaturgis sukviečia amatininkus, skanumynų kūrėjus ir rankdarbių meistrus. Tai – tikras žiemos prekymetis, kaip anuomet.
Nuo gruodžio 5-osios dvare duris atveria respublikinė prakartėlių konkursinė paroda – viena lankomiausių ir laukiamiausių žiemos tradicijų, kurioje susipina šviesa, sakralumas ir kūrybos pajauta, sukviečianti dešimtis kūrėjų ir šimtus lankytojų. Čia vyks kūrybinės dirbtuvės šeimoms „Stebuklo kodas – Prakartėlė“ bei teminė ekskursija „Misija – Betliejus“, pasakojanti prakartėlių simbolius, reikšmę, istoriją.
Gruodį papildo ir muzikiniai akcentai: klasikinės muzikos ansamblio „Regnum Musicale“ koncertas, o metų pabaigoje – jau tradicinis „Muzikinis konfeti“.
Lankytojų laukia ir unikali tarptautinė paroda „Vytis ir Lelija. Trijų grafienių iliustruota bulė „Ineffabilis Deus“, pristatanti iš Vatikano apaštališkosios bibliotekos atkeliavusius šedevrus.
Šventės Rokiškio dvare – tai grožio, jaukumo ir istorijos derinys, kurį norisi patirti gyvai. Kviečiame atvykti!
Visai netoli sostinės – sodybų kompleksas jaukioms žiemos šventėms
Jei norite žiemos šventes su draugais ar kolektyvu praleisti gražios gamtos apsuptyje, netoli sostinės – „Karklėnai Resort“, esantis Vilniaus rajone, kaip tik jums! Tai – vieta, kur patikėję visus savo rūpesčius profesionalų komandai, galėsite mėgautis kiekviena savo renginio akimirka.
Sodyba „Karklėnai Resort“ – nuo Vilniaus centro nutolusi tik apie 15 km, miškų, upės ir tvenkinių apsuptyje. Šiame komplekse organizuojamos įvairios privačios bei įmonių šventės. Kompleksą sudaro 3 švenčių erdvės: jos gali būti nuomojamos atskirai ar netgi visos kartu dideliems renginiams. Didžioji sodyba priima renginius net iki 200 svečių. Didelė, šviesi ir prabangi salė puikiai tinka šventiniams žiemos renginiams. Čia įrengtas ir viešbutis, kuriame gali nakvoti iki 120 svečių.
Virtuvės šefų komanda pasiūlys išskirtinių šventinių patiekalų jūsų šventei. „Pas mus atvykus niekuo patiems nereikės rūpintis. Siūlome maistą, salę, nakvynę, dekorą ir kitas reikiamas paslaugas, kad šventė būtų nepamirštama. Turime sukaupę ilgametę patirtį, sekame visas švenčių tendencijas ir galime pasiūlyti pačias kokybiškiausias paslaugas“, – teigia „Karklėnai Resort“ įkūrėja Ivona Klimašauskienė.
Didžioje „Karklėnai Resort“ salėje vyks ir Naujųjų metų vakarėlis. Čia siūloma nuotaikinga programa su vedėjais Markov Solenkov (programa vyks rusų kalba), bus gyvo garso grupės pasirodymas, DJ iki pat ryto, ir, žinoma, vidurnakčio staigmena. Naujamečio vakarėlio dalyviai galės gardžiuotis įmantriais virtuvės šefų patiekalais, sukurtais specialiai šiam renginiui. Tiesa, visos vaišės – karšti patiekalai, užkandžiai, gaivieji gėrimai, desertas įskaičiuota į kainą. Erdvė bus papuoštas įstabiais dekoratorių komandos darbais: štai kodėl visi vakarėlio svečiai galės jaustis pakiliai ir šventiškai.
