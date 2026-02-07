Turkijos turizmui – optimistiškos prognozės: štai kam nusiteikti turėtų čia atostogauti norintys lietuviai

Optimizmo netrūksta ir Turkijos kelionių agentūrų asociacijos (TURSAB) vadovui Firuz Baglikaya. Jis prognozuoja, kad 2026 m. Turkijos turizmo pajamos gali siekti 68 mlrd. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių, šalis viršys praėjusių metų rodiklius ir dar labiau sustiprins savo, kaip universalios poilsio krypties, pozicijas.
Nemenkstantį Turkijos populiarumą fiksuoja ir Lietuvos kelionių organizatoriai. Jų teigimu, Turkijos krypties paklausa išlieka stabili, žmonės jau dabar aktyviai planuoja 2026 m. atostogas šioje šalyje.
„Keliautojų nuomonės tyrimo duomenimis, Turkija jau dešimtmetį nesitraukia iš geidžiamiausių lietuvių atostogų krypčių penketuko. Tai patvirtina ir kelionių pardavimų statistika – daugiau nei 50 proc. visų vasaros sezono parduodamų kelionių paketų sudaro kelionės į Turkiją.
Be to, nemažėjantis kasmet čia sugrįžtančių keliautojų skaičius rodo, kad ši kryptis atitinka ir patyrusių turistų lūkesčius“, – pristato Sigita Vaitelė, kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ produkto vadovė.
Ji dalijasi patarimais, ką šiais metais svarbu įvertinti lietuviams, planuojantiems atostogas Turkijoje.
1. Neatidėti planavimo paskutinei minutei
S. Vaitelė atkreipia dėmesį, kad Lietuvos keliautojai dėl geriausių pasiūlymų konkuruoja ne tik tarpusavyje, bet ir su turistais iš kitų Europos bei tarptautinių rinkų. Augant Turkijos krypties populiarumui, patariama planuoti atostogas kuo anksčiau. Tai ypač aktualu šeimoms ir aukštesnės kategorijos viešbučių ieškantiems keliautojams, nes populiariausi pasirinkimai išgraibstomi pirmiausia.
„Jau dabar matome, kad tam tikromis datomis, pavyzdžiui, per Velykinį laikotarpį ar moksleivių atostogas, populiariausiuose Turkijos viešbučiuose laisvų vietų nebėra. Ankstyvos rezervacijos leidžia užsitikrinti platesnį viešbučių ir kambarių pasirinkimą, išvengti sezono metu kylančių kainų. Be to, išankstinis planavimas suteikia daugiau laiko ramiai pasiruošti kelionei ir apgalvoti visus individualius poreikius“, – sako S. Vaitelė.
2. Keliauti ir ne sezono piko metu
Turkija išlieka patraukli ne tik vasaros mėnesiais – vis daugiau keliautojų atranda atostogų pavasarį ir rudenį privalumus.
„Šiemet pirmasis sezono lėktuvas į Turkiją kyla jau kovo 28 d., tad keliautojai galės sutikti Velykas čia ir mėgautis šiltesniu oru nei Lietuvoje. Jau pavasario mėnesiais Turkijos kurortuose vyrauja malonus vasariškas klimatas, o mažesni turistų srautai leidžia mėgautis ramesniu poilsiu. Moksleivių pavasario atostogų metu atsipūsti gali visa šeima – nevargins karštis ar minios turistų. Be to, ne sezono įkarščio mėnesiais dažnai siūlomos ir palankesnės kainos“, – pastebi turizmo atstovė.
3. Įvardinti atostogų poreikius
Vienas svarbiausių planavimo etapų – aiškiai suprasti, kokio poilsio norisi. Šeimoms su vaikais aktualūs viešbučiai su vandens parkais ir animatorių paslaugomis, tuo metu poros ar draugų kompanijos dažniau renkasi ramesnius ar suaugusiesiems skirtus kompleksus.
„Taip pat verta pagalvoti, ar kelionės metu daugiausiai laiko bus leidžiama viešbučio teritorijoje, ar bus bandomos aktyvios patirtys ir ekskursijų programa. Toks išankstinis prioritetų išgryninimas užtikrins, kad lūkesčiai neprasilenks su realybe“, – pataria S. Vaitelė.
4. Atkreipti dėmesį į viešbučių koncepciją, ne tik į žvaigždutes
Renkantis viešbutį Turkijoje, vien žvaigždučių skaičius ne visada atspindi būsimą patirtį. Skirtingos viešbučių koncepcijos – „viskas įskaičiuota“, šeimoms, suaugusiesiems ar boutique tipo – siūlo labai skirtingus poilsio formatus.
S. Vaitelė pabrėžia, kad svarbu vertinti ne tik kategoriją, bet ir teikiamas paslaugas, teritorijos dydį, siūlomas pramogas, kokių šalių turistai čia ilsisi dažniausiai – tai leidžia pasirinkti viešbutį, kuris labiausiai tiks pagal asmeninius norus.
5. Įvertinti regionų skirtumus
Įvairūs Turkijos pajūrio regionai tinka skirtingų atostogų norintiems turistams. Antalijos pakrantė dažniau siejama su klasikinėmis atostogomis dideliuose kurortuose, tuo metu Egėjo jūros regione esantis Bodrumas išsiskiria ramesniu tempu ir europietiškesne atmosfera.
„Atsižvelgus į regionų specifiką, kelionės patirtis tampa kur kas labiau subalansuota“, – akcentuoja „Tez Tour“ atstovė.