400 salų aplankęs keliautojas įvardijo, kuri paliko didžiausią įspūdį

37 metų Henrikas Jeppesenas iš Danija, pasiekė tai, apie ką daugelis gali tik svajoti: jis pabuvojo visose 193 JT pripažintose pasaulio šalyse. Iš viso jo kelionių sąraše – daugiau nei 2000 krypčių, tarp kurių yra virš 400 salų: nuo Maldyvų ir Seišelių iki Naujosios Zelandijos, rašo „Express“.
Sala, pranokusi visas kitas
Nepaisant šios įspūdingos patirties, viena sala išsiskiria iš visų kitų – tai Pietų Džordžija, priklausanti Britų užjūrio teritorijai Pietų Atlante. Sala dažnai apibūdinama kaip „antarktinė“: ją dengia snieguoti kalnai, milžiniški ledynai ir giliavandeniai fjordai.
Pietų Džordžija taip pat vadinama „Pietų vandenyno Serengeti“ dėl itin gausios gyvūnijos. Čia gyvena daugiau nei 7 mln pingvinų, daugiau nei 65 000 ruonių ir iki 30 mln. perinčių paukščių. Salos peizažai atrodo tarsi iš gamtos dokumentikos filmo. Žinoma, kad seras Davidas Attenborough ne kartą lankėsi šiame atokiame planetos kampelyje.
Vadinamas Pietų Džordžiją geriausia sala pasaulyje, Henrikas Jeppesenas pažymėjo, kad tai viena iš nedaugelio vietų,kur gamta iki šiol visiškai dominuoja be žmogaus įsikišimo. Anot jo, sala stebina laukine gamta, o milžiniškos pingvinų kolonijos juodo smėlio paplūdimiuose po ledynais sukuria nepamirštamą patirtį.
Tiesa, patekti ten itin sudėtinga. Į salą neskrenda lėktuvai, o vienintelis realus būdas nuvykti – ekspedicinė kruizinė kelionė, dažniausiai iš Pietų Amerikos. Kelionė trunka apie tris savaites ir, net susimokėjus nemenką sumą, išsilaipinimas krante ne visada garantuotas dėl oro sąlygų.
Pats H. Jeppesenas prisiminė, kad tos pačios ekspedicijos metu jo grupei nepavyko išsilaipinti Tristan da Kunja saloje, tačiau net viena Pietų Džordžija visiškai pateisino kelionę.
Grožis, kuriam grasina klimato kaita
Davidas Attenborough pirmą kartą apsilankė Pietų Džordžijoje 1981 metais, o vėliau ten grįžo dokumentiniam filmui, pasirodžiusiam 2020 metais. Jis pažymėjo, kad sala yra retas atsistatančios ekosistemos pavyzdys, tačiau kartu įspėjo apie klimato kaitos grėsmes.
Pasak jo, per pastaruosius 70 metų oro temperatūra regione pakilo 2,5 laipsnio, o kai kurie ledynai atsitraukė 500 metrų.
Britų Antarkties tarnybos direktorė Jane Francis pavadino Pietų Džordžiją tikru Pietų vandenyno perlu ir pavyzdžiu to, kokia gali būti planeta, jei žmonija išmoks gyventi pusiausvyroje su gamta.
Pats Henrikas Jeppesenas daro išvadą, kad geriausios salos nėra apie prabangą ar populiarumą. Jos apibrėžiamos tuo, kokį gilų pėdsaką palieka žmogaus atmintyje. Jo teigimu, Pietų Džordžija primena, kad laukiniame pasaulyje iki šiol karaliauja gamta.
Tarp kitų salų, palikusių jam stiprų įspūdį, keliautojas taip pat paminėjo Naujosios Zelandijos Pietinę salą, Sudurojų Farerų salose, Grenlandiją ir Velykų salą – už gamtos, kultūros, izoliacijos ir unikalios istorijos derinį.
Pietų Džordžijos salapingvinaisalos
Rodyti daugiau žymių