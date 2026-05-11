Po penkerių metų turistams duris vėl atveria įspūdingo grožio sala: nakvynės kaina čia – įspūdinga

Už kelių kilometrų nuo Juodkalnijos Budvos miesto įsikūrusi nedidelė ir graži Sveti Stefan sala, kurioje stovi prabangus kurortas „Aman Sveti Stefan“. Į viešbutį patekti gali tik jo svečiai, kuriems tenka pereiti pėsčiomis per siaurą žemės ruoželį, jungiantį salą su žemynu.
Istoriškai ši sala buvo populiari tarp tokių įžymybių kaip Marilyn Monroe, princesė Margaret ir Bradas Pittas. Visgi ypatingo grožio sala Sveti Stefan penkerius metus buvo kone uždaryta.
Tai lėmė nekilnojamojo turto valdytojo ir vietos gyventojų ginčas dėl prieigos prie viešųjų paplūdimių. Dėl šios prižasties dar 2021 m. viešbutis užsidarė.
Apmokestins vieną garsiausių lankytinų vietų Romoje: tikimasi, kad tai padės išvengti grūsčių
Kai viešbutis 2009 m. atvėrė duris, jis leido naudotis aplinkiniais paplūdimiais, įskaitant Miločer (Karaliaus paplūdimį) ir Karalienės paplūdimius, tik savo svečiams.
Vietos gyventojams patekti į paplūdimį buvo sunku, nes prabangus kurortas už gultus ir skėčius ėmė didelius mokesčius – apie 200 eurų.
Tačiau iki viešbučio atsiradimo šie paplūdimiai buvo prieinami visiems, o vietos gyventojams buvo skirta vieta, kur jie galėjo pasitiesti rankšluostį.
Paplūdimių naudojimo apribojimai sukėlė didelį nepasitenkinimą, o 2021 m. netgi vyko protestai.
Ginčas tarp vietos gyventojų ir viešbučio baigėsi tuo, kad kurortas buvo laikinai uždarytas – tai truko penkerius metus.
2023 m. „Europa Nostra“, Europos pilietinės visuomenės organizacija, skirta kultūros paveldui, pareiškė: „Juodkalnijos valstybė beveik privatizavo šį nacionalinį lobį ir atėmė iš savo piliečių teisę naudotis savo pačių viešąja erdve.
Visuomenei uždrausta patekti į Sveti Stefano senamiestį ir kitas šio objekto dalis net žiemos mėnesiais, kai viešbutis uždarytas, todėl vietiniai gyventojai ir turistai, kurie neapsistoja viešbutyje, negali mėgautis šiuo kultūriniu kraštovaizdžiu.“
Praėjus penkeriems metams, viešbučio operatorius „Aman“ patvirtino, kad poilsio vieta Juodkalnijoje bus vėl atidaryta 2026 m. liepos 1 d.
Aplinkiniai paplūdimiai vėl bus atverti visuomenei ir į juos bus galima patekti nemokamai, tačiau čia nėra dušų, persirengimo kabinų ar tualetų.
Prabangus kurortas vis dar atrodo kaip mažas kaimelis ir susideda iš rankomis restauruotų akmeninių kotedžų bei apartamentų, kuriuose įrengti modernūs baldai.
Kai kuriuose prabangiausiuose apartamentuose yra netgi privatūs baseinai, kiemai ir terasos.
Į apgyvendinimo kainą įskaičiuoti kasdieniniai pusryčiai, užkandžiai kambaryje ir galimybė naudotis paviršinio nardymo įranga bei irklentėmis.
Apgyvendinimas „Deluxe Cottage“ kotedže, kuris įrengtas autentiškame salos name, kainuoja nuo 2 973 eurų už naktį.
Kurortas turi ir žemyninį poilsio kompleksą „Villa Miločer“, kuris kartu su „Aman Spa“ vėl priims svečius jau nuo šių metų gegužės 22 d.
