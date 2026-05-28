Sklandžių šeimos atostogų formulė: kaip pasiruošti, kad džiaugtųsi visi

„Planuodamos atostogas, lietuvių šeimos ieško visapusiško patogumo – svarbu tiek viešbučio pritaikymas vaikams, tiek skrydžių laikai, tiek veiklų įvairovė. Matome, kad kelionės planavimas tampa apgalvotu ir šeimai svarbiu sprendimu“, – sako Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Išankstinio kelionių planavimo naudą pabrėžia ir psichologai: mintys apie artėjančias atostogas džiugina dar gerokai prieš išvykstant ir daro teigiamą įtaką šeimos emocinei savijautai.
Atostogos prasideda dar prieš išvykstant
Vien mintis apie artėjančią kelionę gali pagerinti nuotaiką, sumažinti stresą ir suteikti daugiau pozityvių emocijų kasdienybėje. Šeimose tai ypač juntama – vaikai įsitraukia į planavimą, svajoja apie būsimus nuotykius, skaičiuoja dienas iki išvykimo.
„Kelionė gali tapti papildoma motyvacija moksleiviams geriau mokytis – vaikai labiau stengiasi, žinodami, kad jų laukia malonus atpildas“, – teigia Viktorija Bartkutė-Vyšniauskienė, „Anima psichologija“ įkūrėja, psichoterapeutė.
Pasak jos, kelionės laukimas taip pat gali tapti puikia ugdymo priemone. Tėvai vis dažniau pasitelkia būsimą išvyką kaip motyvacinį tikslą – vaikai skatinami taupyti savo norams, atsakingai planuoti ar net mokytis apie šalį, į kurią vyks. Tokiu būdu atostogos tampa ir vertinga patirtimi.
Šeimos keliauja vis drąsiau
Kelionės į užsienį su vaikais yra tapusios įprastu šeimų pasirinkimu. Augantis paslaugų pritaikymas ir platesnė pasiūla leidžia tėvams jaustis ramiau, todėl vis daugiau jų renkasi keliauti net ir su visai mažais vaikais.
„Modernūs viešbučiai ir kurortai vis labiau orientuojasi į šeimų poreikius – siūloma plati vaikų užimtumo infrastruktūra, animacijos programos, specialūs meniu, baseinai, vaikų klubai. Dėl to kelionė tampa patogesnė ne tik mažiesiems, bet ir patiems tėvams“, – dalijasi I. Aukštuolytė.
Ankstyvas planavimas – didžiausia vertė
Vasaros sezonas Europoje – pats aktyviausias, akcentuoja „Tez Tour“ atstovė. Atostogauja ne tik lietuviai, bet ir vokiečiai, britai bei kitų šalių gyventojai, todėl populiariausių šeimoms pritaikytų viešbučių paklausa yra itin didelė.
„Tokie viešbučiai pirmiausia ir yra rezervuojami – neretai dar gerokai iki sezono pradžios. Tai reiškia viena – norint rinktis iš plačiausio pasiūlos spektro ir užsitikrinti geriausią kainos bei kokybės santykį, verta planuoti iš anksto. O tie, kurie atostogų planavimą atideda paskutiniams mėnesiams, renkasi jau iš gerokai sumažėjusios pasiūlos“, – sako I. Aukštuolytė.
Šiluma ir patogumas – svarbiausi šeimų pasirinkimai
Planuodamos vasaros atostogas, lietuvių šeimos dažniausiai renkasi patikrintas kryptis, kuriose dera šiltas klimatas, patogus kelionės organizavimas ir platus pramogų pasirinkimas vaikams.
„Šeimos atostogoms svarbiausia – komfortas ir aiškumas, todėl dažniausiai pasirenkami 4–5* viešbučiai su „viskas įskaičiuota“ programa. Tai leidžia tėvams atsipalaiduoti žinant, kad tiek maitinimu, tiek veiklomis bus pasirūpinta vietoje“, – sako kelionių organizatoriaus atstovė.
Pasak jos, Turkija ir šiemet išlieka vienu populiariausių šeimų pasirinkimų dėl itin gerai išvystytos infrastruktūros. Čia gausu viešbučių su vandens parkais, vaikų klubais bei plačiomis pramogų galimybėmis skirtingo amžiaus vaikams.
„Bulgarija vilioja patraukliu kainos ir kokybės santykiu bei trumpesniu skrydžio laiku, todėl yra patogus pasirinkimas keliaujant su mažesniais vaikais. Tuo metu Graikija ir jos salos vertinamos dėl įvairovės – šeimos gali rinktis skirtingus regionus ir apgyvendinimo tipus, o švarūs paplūdimiai bei gerai išvystyta turizmo infrastruktūra užtikrina visapusį poilsį“, – pristato I. Aukštuolytė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad šeimos vis dažniau renkasi ir Ispaniją bei Italiją. Ispanijoje populiarumu išsiskiria Kosta Bravos ir Kosta Dorados pakrantė, kurioje dera poilsis prie jūros, smėlio paplūdimiai, įspūdingi vandens parkai bei galimybė aplankyti vieną garsiausių Europos miestų – Barseloną.
Italijoje šeimos dažniausiai renkasi Sardinijos salą, Riminio pakrantę ar Kalabriją – šios kryptys vertinamos dėl puikių paplūdimių, šilto klimato ir šeimoms pritaikytos infrastruktūros. Dar viena vis dažniau lietuvių atrandama kryptis – Portugalijai priklausanti Madeira. Ją dažnai pasirenka šeimos, ieškančios ne tik poilsio, bet ir įspūdžių – čia laukia įspūdinga gamta, žygių takai, ekskursijos bei švelnus klimatas.
Vasaros atostogos su vaikais: nuo ko pradėti?
Atostogos su šeima prasideda ne oro uoste, o dar planuojant, svajojant ir laukiant. Kelionių organizatoriaus atstovė dalijasi svarbiausiais patarimais:
- Planuokite iš anksto. Populiariausi, šeimoms pritaikyti viešbučiai užsakomi pirmiausia, todėl ankstyvas planavimas leidžia rinktis iš platesnio asortimento ir užsitikrinti geresnę kainą. Be to, užsisakant keliones su kelionių organizatoriumi, šeimos gali jaustis ramiau ir saugiau dėl jo turimo draudimo, taip pat suteikiamos lanksčios sąlygos keisti kelionės planus, jei situacija pasikeistų.
- Įtraukite vaikus į planavimą. Leiskite vaikams prisidėti prie sprendimų – pasirinkti veiklas, pasidomėti kryptimi ar net susidaryti savo kelionės „būtinų pamatyti“ vietų sąrašą. Tai stiprina jų motyvaciją ir laukimo džiaugsmą.
- Rinkitės šeimoms pritaikytus viešbučius. 4–5* viešbučiai su „viskas įskaičiuota“ programa, vandens pramogomis ir animatorių paslaugomis padeda užtikrinti sklandų poilsį tiek vaikams, tiek tėvams.
- Įvertinkite skrydžio laiką ir trukmę. Kelionė su vaikais bus gerokai lengvesnė, jei skrydžio laikai patogūs, o kelionė – ne per ilga, ypač su mažesniais vaikais.
- Palikite vietos spontaniškumui. Nors planavimas svarbus, palikite ir laisvo laiko – leiskite sau ir vaikams atsipalaiduoti bei mėgautis akimirkomis.
- Apsvarstykite ir pažintinę atostogų pusę. Atostogų metu galima derinti poilsį su pažinimu – trumpomis ekskursijomis, gamtos atradimais ar pramogomis.
- Pasirūpinkite finansine dalimi. Kelionė gali tapti puikia proga ugdyti vaikų finansinį raštingumą – aptarkite biudžetą, skatinkite taupyti ir planuoti savo išlaidas.
„Kelionė su šeima yra daugiau nei tiesiog laiko leidimas kartu. Tai nauji įspūdžiai, bendros patirtys ir prisiminimai, kurie išlieka ilgam“, – apibendrina „Tez Tour“ atstovė.