Proga pamatyti retą reiškinį: šiauriniame pusrutulyje bus galima stebėti dalinį Saulės užtemimą

Užtemimas bus dalinis, todėl zonų, kuriose bus matomas šis dangaus įvykis, tamsa neapgaubs.

Geriausiose užtemimo stebėjimui zonose bus galima kelias minutes – būtinai su apsauginiais akiniais – matyti Saulės žiedu apjuostą Mėnulio siluetą.

Kanados šiaurės vakaruose, Rusijos šiaurėje, Grenlandijos šiaurės vakaruose ir ties Šiaurės ašigaliu Mėnulis užstos 88 proc. Saulės.

Iš dalies užtemimas bus matomas kai kur Europoje, įskaitant Prancūziją ir Didžiąją Britaniją.

Jei dangus bus giedras, londoniečiai 11 val. 13 min. vietos (13 val. 13 min. Lietuvos) laiku galės pamatyti, kaip Mėnulis užstoja 20 proc. Saulės.

„Kuo labiau į pietryčius,.. tuo mažiau Saulės bus užstota“, – naujienų agentūrai AFP sakė Paryžiaus observatorijos astronomas Florent'as Delefie (Floranas Delefi).

Jis pabrėžė, kad žmonėms niekada negalima žiūrėti tiesiai į Saulę, net užsidėjus akinius nuo Saulės ar pro ją temdantį debesį, nes „tinklainės nudegimai gali būti negrįžtami“.

Tie, kas nori stebėti užtemimą, gali nusipirkti specialius akinius, be to, Paryžiaus observatorija per „YouTube“ tiesiogiai transliuos įvykį.