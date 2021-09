Meksikoje įvyko 7,1 balo žemės drebėjimas

Antradienį Meksikoje, netoli Akapulko kurorto prie Ramiojo vandenyno, įvyko 7,1 balo žemės drebėjimas, per kurį žuvo mažiausiai vienas žmogus. Drebėjo ir pastatai šalies sostinėje už kelių šimtų kilometrų.

Drebėjimo epicentras buvo 11 km į pietryčius nuo Akapulko miesto, Gerero valstijoje, pranešė Nacionalinė seismologijos tarnyba.

Netoliese esančiame Kojuka de Beniteso mieste žuvo žmogus, kai ant jo užgriuvo elektros stulpas, televizijai „Milenio“ sakė Gerero valstijos gubernatorius Hectoras Astudillo.

Tačiau, kaip sakė prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras, pranešimų apie didelę padarytą žalą nėra.

Pasak AFP žurnalisto, Akapulke ant keleto transporto priemonių užkrito elektros stulpai ir sugriuvo bažnyčios fasadas.

Akapulko merė Adela Roman sakė, kad drebėjimas sukėlė „nerimo priepuolius“ mieste.

Be to, pasak jos, gyvenamuosiuose rajonuose aptiktas „didelis dujų nuotėkis“.

Žemės drebėjimas buvo stipriai jaučiamas kai kuriose Meksiko miesto dalyse, todėl gyventojai ir turistai iš namų ir viešbučių bėgo į gatves.

Meksika yra viena seismiškai aktyviausių vietų pasaulyje, esanti ant penkių tektoninių plokščių.

1985 metų rugsėjo 19 dieną Meksiko mieste įvykęs 8,1 balo žemės drebėjimas nusinešė daugiau nei 10 tūkst. žmonių gyvybių ir sunaikino šimtus pastatų.

Per to žemės drebėjimo metines 2017 metais kilo 7,1 balo žemės drebėjimas, per kurį žuvo apie 370 žmonių, irgi daugiausia sostinėje.