Kinijos anglių gavybos regione per liūtis ir potvynius žuvo 15 žmonių

Stichija užklupo anglių turtingą išėjimo į jūrą neturintį regioną visoje šalyje prasidėjus energetikos krizei. Be to, liepą per rekordinius potvynius centrinėje Henano provincijoje, viename pagrindinių Kinijos anglių gavybos regionų, žuvo daugiau kaip 300 žmonių.

Dėl tų potvynių buvo laikinai uždaryta mažiausiai 60 anglių kasyklų. Tačiau dabar visos šios įmonės, išskyrus keturias, vėl veikia įprastai, per spaudos konferenciją pranešė vietos nepaprastųjų situacijų valdymo pareigūnas Wang Qirui.

Pasak jo, dėl ekstremalių oro sąlygų buvo sunaikinta apie 19 tūkst. pastatų, o dar 18 tūkst. buvo „smarkiai apgadinti“.

„Per katastrofą 15 žmonių žuvo, dar trys tebelaikomi dingusiais“, – pridūrė pareigūnas.

Wang Qirui duomenimis, potvyniai paveikė mažiausiai 1,75 mln. žmonių visoje provincijoje, o 120 tūkst. gyventojų buvo saugiai evakuoti.

Antradienį valstybiniame laikraštyje „Shanxi Evening News“ paskelbtose nuotraukose matyti, kaip įstrigus keliems automobiliams policininkai ant nugarų neša moksleivius, brisdami per iki juosmens siekiantį vandenį.

Praėjusią savaitę Šansi per penkias dienas iškrito daugiau nei trigubai daugiau kritulių nei vidutiniškai iškrenta per visą spalio mėnesį. Provincijos vyriausybė patvirtino, kad daugelyje vietovių užfiksuoti kritulių rekordai.

Šią vasarą dėl smarkių liūčių tai pat buvo evakuoti tūkstančiai žmonių Hubėjaus ir Sičuano provincijose.

Praėjusį mėnesį Kinijos centrinėje Henano provincijoje po rekordinių liūčių žuvo per 300 žmonių, per tris dienas iškritus metinei lietaus normai.

Pasak ekspertų, dėl klimato kaitos vis dažniau pasitaiko tokių ekstremalių orų reiškinių kaip dideli potvyniai ir alinanti sausra.